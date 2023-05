Fake meds, maladies des enfants, on en parle ce soir avec To be or not Toubib sur Twitch !

« L’Apéro des Daronnes », c’est notre émission mensuelle Twitch sur la parentalité. Pour cette quatrième édition, Manon Portanier reçoit le pédiatre urgentiste To be or not Toubib.

Pour cette quatrième édition de l’Apéro des Daronnes, nous avons l’honneur de tendre le micro à celui qui se fait appeler To be or not Toubib sur les réseaux sociaux, pédiatre urgentiste dans le nord de la France, connu pour ses conseils médicaux pertinents et pédagogiques, à destination des parents et de leurs enfants et auteur du livre Urgences or not urgences NE – Manuel de survie en milieu pédiatrique publié aux éditions First.

À lire aussi : Retrouvez le replay du dernier Apéro des Daronnes avec Anna Roy !

L’Apéro des Daronnes sur Twitch avec To be or not Toubib

Pour rappel, l’Apéro des Daronnes est une émission mensuelle sur Twitch qui parle de couches, de post-partum, de grossesse, d’allaitement, de regret maternel, d’éducation, de réseaux sociaux… Sans tabou, sans détour et surtout avec beaucoup d’humour, un regard féministe, accessible et inclusif, qui constituent l’ADN de Madmoizelle.

Ce soir dès 19h sur Twitch, on retrouvera Manon Portanier et le célèbre To be or not Toubib, que vous aviez déjà pu découvrir chez Madmoizelle il y a quelques mois :

Pour cette nouvelle émission, nous parlerons des fake med, les médecines dites « alternatives », et des dérives de ces pratiques, qui peuvent, en plus d’être inutiles, s’avérer dangereuses pour l’enfant.

Et oui parce que quand on devient parent, on est un peu comme une poule face à un couteau : on ne comprend pas comment ça marche. Et c’est normal ! Un nouveau-né n’est pas livré avec un mode d’emploi, et comprendre son fonctionnement est parfois franchement compliqué.

Face aux pleurs du nourrisson, à ses douleurs, ses souffrances, face aux sentiments du manque de réponses de la part du personnel soignant ou à la sensation de ne pas être pris au sérieux pour certains patients, mais aussi à cause de la pénurie de personnels soignants qualifiés, grand nombre de parents se tournent désormais vers des « médecines » alternatives, qui n’ont de médicales que le nom.

Ostéopathie, aromathérapie, section du frein de langue et collier d’ambre, on debunkera tout ça ce soir dès 19h sur Twitch, et on répondra en livre, grâce au tchat, à toutes vos questions.

Bien évidemment, le live sera disponible en replay sur YouTube, mais aussi en podcast.