Les 3 pires conseils parentalité reçus à la naissance, d’après nos lectrices

Nous vous avons demandé, sur nos réseaux sociaux, quels étaient les pires conseils que vous aviez reçus à la naissance de votre ou de vos enfants. Voici vos réponses.

La parentalité n’est pas un long fleuve tranquille, et quand on rajoute des conseils non sollicités dedans, ça peut faire tout déborder. Sur nos réseaux, nous vous avons demandé quels avaient été les pires conseils que vous aviez reçus de la part de votre famille, de vos amis, de vos collègues de boulot, à la naissance de vos enfants. On en a sélectionné les trois qui reviennent le plus souvent.

« Laisse-le pleurer, il fait ses poumons »

Conseil numéro 1 qui revient le plus, celui de « laisser les bébés pleurer ». Eh bien, n’en déplaise à tonton Roger, non, on ne laisse pas pleurer un nourrisson. On vous avait déjà tout bien détaillé dans un article sur les raisons des pleurs des tout-petits, les façons de les distinguer, ce qu’il fallait faire en cas de craquage… Envoyez-le à votre tonton, il pourra apprendre peut-être deux ou trois trucs.

« Ne le prends pas trop dans les bras, il va s’habituer sinon »

Ah ça, le petit conseil non sollicité dès qu’on voit un parent avec son bébé dans les bras, il est sur le podium des conseils les plus pourris. « Le bébé va s’habituer aux bras », et alors ? C’est grave de porter son bébé dans le bras ? De le rassurer avec sa chaleur ? De le câliner ? De lui montrer qu’il est en sécurité ? Ce n’est pas comme s’il allait être collé jusqu’à ses 50 ans hein, y a un moment où il va voguer à ses occupations, comme tous les humains. Mais en attendant, c’est OK de porter son bébé dans les bras, promis.

« Faut pas l’allaiter trop longtemps »

Allaiter trop longtemps, pas assez, passer au biberon, rester au sein exclusivement, ne pas lui donner de tétine, lui en laisse une… Dès qu’on parle de l’allaitement, tout le monde semble avoir un avis. Mais vous savez, les avis, c’est comme les trous du cul : tout le monde en a un (et ce n’est pas pour ça qu’on doit se le montrer et l’imposer aux autres).

Allez, respirez toutes et tous par le ventre, buvez une tisane et gardez bien vos opinions, sauf si on vous les demande.

