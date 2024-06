Comment et quand apprendre à lire l’heure à un enfant

L’apprentissage de l’heure pour les plus jeunes peut être un exercice un peu technique. Mais avec quelques astuces, ça peut rouler très facilement !

Même si on aimerait bien parfois ne pas être collées au temps, il faut bien avouer qu’on ne peut pas faire sans. Pour les enfants, la notion du temps est complexe, et encore plus lorsqu’ils ne savent pas lire et comprendre les chiffres sur une horloge.

À l’heure du tout numérique, il est tout de même très important qu’ils apprennent à lire l’heure. Mais alors, comment fait-on ? Et à partir de quel âge peut-on commencer ?

Savoir lire l’heure : une histoire de timing

En France, les enfants commencent généralement à apprendre à lire l’heure en CE1. Cet apprentissage se poursuit en CE2, puis en CM1. Mais vous pouvez commencer à initier votre enfant vous-même avant, à part de ses 5 ou 6 ans, en fonction de sa curiosité.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte avant de commencer une initiation : que l’enfant sache compter au moins jusqu’à 60, qu’il sache différencier les différentes parties de la journée (matin, après-midi, soirée) et qu’il ait envie d’apprendre. Chaque enfant va à son rythme, pas de pression.

Commencer en douceur

Déjà, vous pouvez commencer par dessiner une grande horloge sur une feuille, et lui expliquer simplement la différence entre la petite et la grande aiguille. Montrez-lui quelles parties correspondent à certains moments de la journée, et comment elles permettent de se situer dans le temps. Vous pouvez rajouter des petits dessins pour certaines tranches horaires, comme une assiette et des couverts sur les moments correspondants aux repas, un réveil pour l’heure de levée, une baignoire pour l’heure de se doucher.

Également, pour que l’enfant se familiarise avec la notion du temps, vous pouvez lui demander de se chronométrer, et de suivre la grande aiguille et celle des secondes bouger, pendant qu’il fait une activité du quotidien : 3 minutes pour se laver les dents, 10 minutes pour faire cuire des pâtes, 30 minutes pour le gâteau cuise dans le four… Voir les secondes et les minutes défiler l’aidera à s’ancrer dans la réalité du temps qui passe.

Des outils pour aider

Si vous sentez que vous avez du mal à expliquer la notion de l’heure et le fonctionnement d’une horloge, il y a aussi des outils qui peuvent vous aider, en attendant que votre enfant apprenne de façon plus factuelle à l’école.

De nombreux coloriages sont disponibles sur le net, ainsi que des applications, pour aider à bien comprendre le fonctionnement de l’heure.

Côté jeux, la marque Clementoni a sorti un nouvel outil dans sa gamme Éducation qui s’intitule « L’heure, une horloge et 13 mini-puzzles illustrés pour apprendre à lire l’heure » Très bien fait, il aide à initier les plus petits au déchiffrage de l’heure avec des jeux et des puzzles, de façon ludique et pédagogique.

Mais sinon, pas de panique ! Votre enfant apprendra bien vite à lire l’heure, quand il sera prêt.

