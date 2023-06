C’est quoi, cet arbre à tétines ?

Il y en a qui accrochent des cadenas sur les ponts, et d’autres qui attachent des tétines à des arbres. Cette idée, c’est celle de Matthieu Trenit, un père de famille vivant à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Soucieux de voir sa fille de 4 ans tétouiller l’objet sans parvenir à arrêter, il a, en accord avec la mairie, décidé de monter cette chouette initiative.

Inquiet pour sa santé bucco-dentaire, le père de la petite fille dit s’être inspiré d’un arbre allemand :

Ma fille Justine a eu 4 ans en 2022, et elle avait encore la tétine dans la bouche. J’en ai discuté avec des amis et on s’est aperçus qu’à Berlin il y avait un arbre à tétine pour que les enfants puissent laisser et oublier leur tétine. On y a réfléchi et on s’est dit avec la mairie, pourquoi pas l’installer au parc paysager.