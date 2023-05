Découvrez cette tétine pour arrêter… la tétine !

L’utilisation de la tétine fait toujours débat, et son arrêt peut être un moment compliqué à gérer pour les enfants accro, et pour leurs parents qui doivent mettre le holà. Et si une autre tétine pouvait aider à arrêter en douceur ?

Souvent décriée, pointée du doigt et parfois trop suçotée : l’utilisation de la tétine fait débat au sein du petit monde doux et coloré (non) de la parentalité.

Si l’on peut, en tant que daronne et daron, s’inquiéter de voir son enfant collé à sa tétine, sa tototte, sa titine, sa teuteute, sa tutute, peu importe son nom, et qu’on peut avoir envie qu’il la lâche sans stress, il existe une solution toute neuve, doublement récompensée au concours Lépine international des inventeurs 2023, pour apprendre à votre enfant à passer à autre chose en douceur.

Une tétine, pour les diriger toutes

Alors oui, une tétine pour arrêter la tétine peut paraître un peu antinomique, mais c’est une vraie solution qui semble faire ses preuves : la tétine Clipp.

Inventée par un père de famille de 43 ans, prothésiste dentaire à la tête de deux laboratoires chartrains spécialisés en orthodontie, cette tétine est un dispositif médical, qui permettrait un sevrage de la tétine, basé sur le principe de paliers, le tout au rythme de l’enfant, en douceur et sans pression.

Oui parce qu’il existe une pression à l’arrêt de la tétine, qui peut perturber l’enfant suçoteur : « Il faut qu’il arrête avant que ses dents et son palais subissent des conséquences », « il faut qu’il arrête pour ne pas gêner son élocution », « il faut qu’il arrête parce que la tétine, c’est pour les bébés »… Toutes ces phrases, dites avec plus ou moins de bienveillance et de patience, de la part des soignants ou de l’entourage, ont été parfois entendues par les plus petits pour qui sucer une tétine est synonyme de réconfort et d’apaisement.

Même si les faits sont avérés, toute cette pression à l’arrêt peut être culpabilisante à l’échelle d’un tout petit, à qui ses parents ont souvent collé une tétine dans la bouche dès le début pour l’aider à se calmer et s’apaiser.

Mais alors, elle fait quoi cette nouvelle tétine Clipp ? Comment ça fonctionne ?

Clipp, la tétine pour arrêter les tétines

Le principe de la tétine Clipp est simple, et il a d’ailleurs été remarqué par le concours Lépine qui a décidé de le récompenser deux fois, en lui accordant la médaille d’argent et le 3ᵉ prix Fidealis. De plus, ce dispositif médical CE sans bisphénol A a été certifiée conforme aux normes et aux réglementations en vigueur.

Le principe ? Cette nouvelle tétine s’appuie sur une utilisation très simple : le kit contient cinq collerettes qui s’empilent les unes sur les autres, permettant de réduire peu à peu la matière à sucer. À chaque semaine (ou un peu plus), sa collerette ajoutée.

Arnaud Biezanek, spécialiste de l’orthodontie et fondateur de Clipp, explique ce qui a inspiré sa création :

En 2015, à la naissance de notre premier enfant, comme de nombreux parents, nous étions confrontés au grand débat : pouce contre tétine. Au regard du nombre de dispositifs anti-pouce que nous fabriquons en tant que professionnels de l’orthodontie, la tétine était pour nous une évidence. Elle évite les mauvaises postures des dents, la malformation du palais ou encore les problématiques de déglutition. Néanmoins, il n’existait aucune solution pour un sevrage par pallier et en douceur Arnaud Biezanek

Concernant son principe d’utilisation avec les collerettes, Arnaud Biezanek précise :

Petit à petit, la taille de l’embout de succion se réduit et la tétine devient beaucoup plus lourde et inconfortable. Les petits la perdent de plus en plus et finissent par s’en lasser définitivement. Arnaud Biezanek pour Ouest France

Testée sur ses propres enfants, Arnaud Biezanek raconte à Ouest France que sa fille a abandonné sa tétine par elle-même au bout de seulement deux collerettes. Le créateur de la tétine l’assure : en un mois ou deux, avec douceur et bienveillance, en fonction du rythme d’ajout des collerettes, l’arrêt de la tétine se fait.

N’oublions pas que bien que les tétines du commerce aient maintenant des formes physiologiques, ayant beaucoup moins d’impact sur la dentition, certains spécialistes recommandent un arrêt avant 3 ou 4 ans pour qu’il n’y ait pas d’incidence au niveau de l’orthodontie.

La tétine Clipp sera bientôt commercialisée en pharmacie et est disponible actuellement à la vente sur le site de la marque directement à 19,90 €.

