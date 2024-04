Après 8 ans ensemble et bientôt mariée, je doute sur mon couple

À quelques mois de son mariage, Céline, 28 ans, doute de son couple, mais ce n’est pas pour autant qu’elle souhaite rompre. Témoignage.

Je suis avec mon copain depuis huit ans, pourtant, je ne me sens pas toujours légitime pour parler de couple, car avant lui, j’ai l’impression de n’avoir jamais été en couple. Alors évidemment, c’est parfois difficile de me situer.

Mon copain, une rencontre simple et douce

J’ai rencontré mon copain pendant mes études. On faisait partie d’un même groupe d’amis, et n’ayant ni l’un ni l’autre beaucoup d’expérience, ça a pris plusieurs mois pour que l’on arrive à comprendre que l’on s’intéressait tous les deux. Ceci dit, une fois qu’on s’est mis ensemble, la communication s’est faite plutôt facilement.

Finalement, on a chacun déménagé dans des villes différentes et on a passé nos premières années dans une relation à distance où on ne se voyait uniquement les week-ends. J’ai vraiment apprécié, car notre équilibre personnel n’était pas chamboulé. On a pu avoir nos activités et nos ami.es sans devenir un couple fusionnel, ce qui me convenait parfaitement. Ça nous a permis de nous connaître, de poser nos limites simplement, en prenant le temps.

Au bout de trois ans environ, on a aménagé dans la même coloc, et encore après, on s’est installés tous les deux. J’avais beaucoup d’appréhension à l’idée de vivre ensemble, peur m’oublier dans le couple, de devoir faire des compromis… Et paradoxalement, j’avais aussi peur de prendre trop de place par rapport à mon copain.

Finalement, tout s’est bien passé, on a rapidement créé nos habitudes et notre routine. Aujourd’hui, on passerait presque pour un couple de petits vieux. On est plutôt stables matériellement et émotionnellement, on se soutient, et puis on s’aime. Je suis reconnaissante pour ça.

L’engagement au milieu du doute

Pourtant, au milieu de cette tranquillité apparente, j’ai toujours eu des doutes sur le fait d’être en couple. Les premières années ensemble, j’ai régulièrement fait des crises d’angoisse, des moments de déchirement où je réalisais que je n’étais plus seule, que j’étais en train de m’attacher à une autre personne de façon très « solide ». J’avais l’impression de lutter contre un courant trop fort, comme si j’étais en train de perdre la main sur ma vie.

Pourtant, des années après, je ne sais toujours pas si j’ai perdu quelque chose.

Maintenant qu’on vit ensemble, je ne ressens plus du tout ces angoisses, mais elles ont été remplacées par de nouvelles. C’est difficile d’en parler aux proches, car c’est difficile à formuler. « Je l’aime, pourtant j’ai peur qu’on s’étouffe dans cette relation, j’ai peur qu’on reste immobiles tandis que le monde bouge, j’ai peur qu’on souffre pour rien, qu’on garde l’amertume et qu’on l’accumule, et qu’à 60 ans, on décrète qu’on a gâché notre vie ».

Ma dépression, mes amis, mes doutes et moi

L’année dernière. J’ai fait une dépression dont je ne suis pas encore bien sortie et les échos de mes amis, jusque-là plutôt admiratifs de mon couple, ont évolué. Certains m’ont dit « vous ne communiquez pas assez », on m’a questionné sur mon épanouissement avec lui. J’ai commencé à voir une psy et des proches ont prophétisé que si j’apprenais à mettre des mots sur ce que je ressens, mais lui non, ça allait devenir compliqué entre nous…

Certains ami.es me soutiennent que tout a l’air d’aller entre nous, pendant que d’autres s’alarment tout de suite comme si ça faisait déjà 5 ans qu’il aurait fallu tout arrêter, prêt.es à blâmer mon copain alors que la relation est plutôt saine. C’est difficile de recevoir des avis aussi variés et surtout aussi tranchés alors que je suis du genre à beaucoup douter seule.

Par ailleurs, je sais que pour sortir de mon état dépressif et avancer dans ma vie, il faudrait que je change des choses majeures comme mon lieu de vie et mon travail. Et j’ai peur que ça ne soit pas compatible avec la vie à deux, ce changement. Je pense que lui aussi s’inquiète, car il me dit qu’il aimerait m’aider, mais ne peut rien me promettre.

Qui suis-je pour l’emmener dans un tourbillon avec moi ? Et en même temps, s’il faut nous emmener tous les deux, en aurais-je les ressources, l’énergie ?

J’ai parfois l’impression qu’il faut choisir entre moi et nous, que tout le monde a un avis différent sur la question, et que le résultat est incertain.

Le mariage, quoi qu’il en soit

Mes doutes ne nous empêchent pas d’évoluer. Il y a deux ans, il m’a demandé en mariage et ça a été une vraie claque. Je m’attendais à la demande, mais je ne sais toujours pas ce que ça représente réellement pour moi.

Quand on annonce son mariage, on se prend les projections de tout le monde et ça laisse peu de place pour son imaginaire. On a beau dire que ça ne changera rien « en vrai », j’ai la sensation d’aller m’enfermer dans un carcan, rempli d’injonctions sur la famille « classique », quelque chose qui déforme l’amour. C’est déjà le cas du couple quand on y pense, mais le mariage est un « turbo-couple ».

Quelque part, je me questionne énormément sur la part de pression sociale dans mes relations… J’en ai évidemment parlé à mon copain. Je lui ai dit que ça me faisait peur, pour tout ce que ça représente. Lui semble content et confiant, et ça ne me rassure pas tant que ça.

Douter ne veut pas dire souhaiter la rupture

Pour finir, je doute énormément, mais je suis incapable pour autant d’imaginer la rupture. J’ai déjà envisagé la séparation, c’est-à-dire vivre chacun de son côté, comme au début de notre relation, mais ça me semble une mauvaise idée, car finalement, vivre à deux fait partie de mon équilibre.

Quand je prends du recul, je sais qu’en ce moment, je me sens dans une impasse à plein de points de vue, que la question du couple devient centrale car c’est un peu « le truc positif qu’il ne faut pas abîmer. »

Aussi, j’ai beaucoup d’attentes pour après le mariage. J’espère sincèrement qu’une fois passé, je serai libérée de ces attentes. J’ai hâte !

