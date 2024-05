Couple : pourquoi ce cap est-il si difficile à passer ?

Sur TikTok plusieurs créateurs de contenu s’expriment sur la « règle des trois mois » en matière de dating, qui se veut le délai fatidique où l’on sait si la relation sera pérenne ou une catastrophe.

Après un premier rendez-vous incroyable, une communication imparable, et une entente qui donne des papillons dans le ventre, la « lune de miel » après une rencontre peut durer plusieurs semaines… jusqu’au cap des trois mois ?

Selon une nouvelle théorie devenue virale sur TikTok, la « règle des trois mois » serait le moment où de nombreuses relations se consolident, ou au contraire, s’effondrent. Les messages sont de moins en moins nombreux, les sorties s’arrêtent et vous réalisez soudain que votre nouvel amour risque de ne pas durer au delà de ce délai.

Une théorie qui convient à de (très) nombreux internautes

Dans une vidéo vue plus de 21 millions de fois à ce jour, la tiktokeuse Annexmp affirmait en 2022 que dans les relations, plus précisément celles qui émanent des applications de rencontre, quelque chose de décisif se joue à trois mois. Selon elle, si vous parvenez à survivre à ce moment décisif, il y a de fortes chances que vous ayez une relation heureuse et à long terme. Mais bien souvent, cela ne se passe pas ainsi.

Une théorie qui paraît familière à beaucoup d’internautes en commentaires. Une déclare « La règle des trois mois est si précise et je la déteste », tandis qu’une autre a écrit : « Ma relation a pris fin la semaine où nous avons atteint trois mois, même après qu’il ait dit que [ce] serait le cas. »

Sur la plateforme, sou le tag « 3 Month Rule » (à traduire par « règle des trois mois »), de très nombreux créateurs de contenu affirment que cette règle marque souvent le début de la fin d’une relation, pour trois raisons : c’est la phase où l’engouement se termine, où l’on commence à voir les côtés moins sympas du partenaire, et où l’on sait avec certitude si les personnalités et valeurs s’alignent.

La fin de la phase de « lune de miel » selon une experte

Dans un article de Bustle publié le 21 mai, l’experte en relation et ruptures américaine Angelika Koch estime que la plupart des phases de « lune de miel » durent généralement de trois à six mois, et se terminent lorsque l’effet excitant de la nouveauté s’estompe, et que la connexion n’est plus aussi entraînante que lors de la première rencontre.

« Pour cette raison, les gens qui recherchent le ‘rush’ d’une nouvelle relation partiront pour trouver leur prochaine attraction », dit-elle au magazine américain. L’étape des trois mois pourrait également être celle où de nombreuses personnes lutter pour cacher leur véritable caractère. Beaucoup révéleront avoir une personnalité loin d’être agréable.

Selon Angelika Koch, « trois mois est un délai idéal pour vous permettre d’avoir une idée générale de qui est la personne. Cela vous aide à voir s’il s’agit de quelqu’un qui joue à des jeux, qui a des signaux d’alarme ou qui veut vraiment une relation. »

