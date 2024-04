Lassé des applications de rencontre ? Cette tendance dating fait son grand retour

Remise au goût du jour par des individus nostalgiques de l’amour à l’ancienne, il revient peu à peu sur le devant de la scène : on parle du phénomène du « Speed dating ». Cette tendance rencontre ne date pas d’hier, alors pourquoi s’y intéresse-t-on de nouveau aujourd’hui ?

Le marché de l’amour voit naître de nouvelles tendances tous les jours. Nouveaux comportements amoureux, nouvelles manières de dater, nouvelles façons de se rencontrer (avec les applications de rencontre, par exemple) : il évolue constamment pour être en accord avec les amants de son époque. Récemment, les experts en relations amoureuses ont ainsi identifié une nouvelle tendance rencontre qui va marquer cette année : le Speed dating. Selon Eventbrite, le nombre de participants aux Speed dating outre-Atlantique a augmenté de 63% entre 2021 et 2022, et de 30% entre 2022 et 2023… Rien que ça.

Mais le Speed dating, c’est quoi ? Aussi appelé « rencontre minute », il consiste en une série d’entretiens très courts avec différents prétendants ayant lieu au cours d’une même journée ou soirée, souvent dans des lieux publics tels que les restaurants. La fin de ces rendez-vous express est ensuite annoncée par une cloche ou une petite sonnette, annonçant dans le même temps, le début d’un autre date. La volonté de poursuivre ou non avec tel ou tel profil n’est ensuite dévoilée qu’à la fin de la journée/soirée. Si les célibataires de la génération Z ne connaissent pas forcément cette curieuse manière de se rencontrer, le concept est plus familier pour leurs aînés. Bien évidemment, elle s’est depuis renouvelée et revêt désormais d’autres formes que par le passé. Mais pourquoi connaît-elle un regain de popularité ? Explications.

La “Dating app fatigue” favorise la popularité du Speed dating

Les spécialistes expliquent que le retour en force du Speed dating est provoqué par le déclin des applications de rencontre. Selon eux, les célibataires sont fatigués, lassés de cette manière virtuelle de se rencontrer… Leurs propos sont d’ailleurs corroborés par une étude menée sur le sujet** : cette dernière affirme que 46% des individus sondés trouvent que leur expérience sur les applis de dating est globalement très négative.

Pour ces célibataires désenchantés, c’est surtout le manque de sincérité des utilisateurs de ces applis, au sujet de leurs vraies intentions, qui entraîne leur déception. Face à leur désillusion, le Speed dating se présente alors comme LA solution pour mettre un peu de réenchantement dans leurs rencontres.

Plus de chances de trouver des profils qui cherchent une relation sérieuse

Si le Speed dating connaît un regain de popularité, c’est aussi parce qu’il requiert plus d’efforts et d’investissement que les applis de rencontre ; un bon moyen de filtrer les profils peu sérieux qui veulent faire des rencontres juste pour passer le temps. En effet, il faut souvent payer l’accès à une session de Speed dating, là où les applis sont généralement gratuites : « le Speed dating nécessite souvent plus d’argent et d’efforts pour y participer. Bien que cela dissuade probablement certains célibataires de l’essayer, cela signifie également que ceux qui investissent dedans sont plus susceptibles de le prendre au sérieux » explique une coach en dating.

Une opportunité pour ceux qui n’arrivent pas à briller en ligne

Enfin, le Speed dating permet à ceux qui ne se démarquent pas dans le monde virtuel, de se faire remarquer dans la vie réelle. C’est pour cela qu’il séduit de plus en plus de célibataires. Une femme ayant testé le phénomène explique ainsi que cette expérience lui a permis de considérer des personnes qu’elle aurait probablement négligées en ligne.

