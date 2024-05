Ces célébrités qui ont été bannies des applications de rencontre

Plusieurs célébrités affirment avoir été bannies des applications de rencontre, car accusées d’avoir usurpé… leur propre identité.

Les célébrités sont bel et bien des individus comme les autres, et ont elles aussi leur petite expériences sur les applications de rencontre en ligne. Certaines ont même un point commun : en avoir été banni.

Des célébrités accusées de « catfishing »

Car si aujourd’hui, les étapes de vérification d’identité des utilisateurs pour éviter des usurpation sont devenues la routine, elles l’étaient beaucoup moins il y a quelques années. Ce dont peut en témoigner chanteur Sam Smith.

Dans une interview accordée à ET Canada en 2023, il a révélé avoir été viré de Tinder : « J’ai tenté Tinder une fois, je pense que j’ai été banni. J’ai été aussi expulsé de Hinge aussi parce qu’ils pensaient que je n’étais pas moi. Ils ont admis qu’ils n’avaient pas vérifié leurs comptes, ce qui est devenu essentiel ». Il a été accusé de catfish, soit d’avoir usurpé sa propre identité.

Et il n’est pas le seul. Dans une interview accordée au magazine Nylon, l’ancien One Direction Zayn Malik affirme avoir été viré « deux ou trois fois », car « tout le monde m’a accusé de catfishing. On me demande pourquoi tu utilises les photos de Zayn Malik ».

Selon le média HypeBae, d’autres célébrités ont été exclues des applications de rencontre pour les mêmes raisons, comme la star de Desperate Housewives Teri Hatcher ou encore la star de Clueless Alicia Silverstone.