8 applications de grossesse à avoir dans son téléphone

Que vous soyez enceinte ou que vous cherchiez à l’être, vous vous posez sans doute un très grand nombre de questions. Comment calculer la période de fécondité ? Que manger pendant la grossesse ? Quelle taille fait mon bébé actuellement ? Comment apaiser les nausées ? Voici nos meilleures applications de grossesse pour vous accompagner dans cette période particulière.

Et si votre smartphone pouvait devenir votre meilleur allié durant la grossesse, voire même avant ? Aujourd’hui, il existe pléthore d’offre en matière d’applications de grossesse, qu’il s’agisse de mieux comprendre son cycle, de suivre sa grossesse ou encore de faire de savoir quoi manger et quelle activité sportive faire. Pour vous aider à y voir plus clair à chaque étape, voici une sélection de nos applications de grossesse préférées !

Clue, l’application de suivi des règles et d’ovulation

Il est parfois (souvent, avouons-le) difficile de comprendre son cycle menstruel, notamment pour les personnes ayant pris un moyen contraceptif à base d’hormones, comme la pilule, le stérilet hormonal ou l’implant, et l’ayant arrêté. Pourquoi ? Car ces moyens de contraception installent des cycles, et donc des règles, artificiels.

En ce sens, et afin de mieux se connaître, il peut être utile de recourir à une application de suivi des règles et d’ovulation. Il en existe de nombreuses, mais chez Madmoizelle, nous avons jeté notre dévolu (et surtout testé !) Clue. L’application fonctionne comme un petit calendrier, avec une vue par date mais aussi sous forme de cycle. On peut noter l’arrivée des règles, leur départ, les syndromes prémenstruels ressentis (irritation, crampes, spotting, maux de tête…). Au fil des cycles, l’application intègre des critères et permet de prévoir plus finement l’arrivée des règles mais aussi le moment de l’ovulation.

Attention cependant, une application de suivi des règles et d’ovulation reste un outil qui ne prend pas en compte de nombreux facteurs extérieurs, comme le stress, les maladies virales, la consommation d’alcool ou de tabac qui peut influer négativement sur la fécondité. Disons-le donc une bonne fois pour toutes : ce n’est pas parce qu’une application de suivi de cycle vous dit que vous êtes en ovulation, que vous tomberez forcément enceinte directement.

Alimentation Grossesse, l’application pour savoir quoi manger pendant la grossesse

Soyons honnête : la grossesse peut être une période bien vécue par certaines personnes et un véritable enfer pour d’autres ! Pas seulement à cause des nausées, des ballonnements, des douleurs au niveau du dos, des insomnies, des… (la liste est longue). Mais aussi et surtout parce que cette période prive les femmes enceintes de nombreux petits plaisirs de la vie. Il y a évidemment la coupette de champagne, le verre de vin ou la pinte, mais aussi les tartares à qui il faut dire adieu (ou du moins à plus tard).

Alimentation Grossesse est une application qui permet de savoir en un clic, et une recherche, si vous pouvez ou non consommer tel ou tel aliment, quels sont les risques, ou les conditions dans lesquelles vous pouvez en manger. L’appli à avoir dans son téléphone dès le test de grossesse positif !

WeMoms, le réseau social pour échanger avec des mamans partout en France

« À partir de quand faire un test de grossesse ? », « Parle-t-on en semaine d’aménorrhée ou en semaines de grossesse ? », « Quels vêtements mettre pour bébé dans sa valise de maternité ? », « À partir de quand sent-on le bébé bouger dans son ventre ? », « Que répondre à sa belle-mère un peu trop oppressante ? », « Où acheter des bas de contentions ? ». Quand on est enceinte ou quand on envisage de l’être, mille et une questions nous traversent. C’est bien normal, mais on se sent parfois un peu seule !

Avec son application, WeMoms a voulu palier à cette solitude parfois bien réelle, en imaginant une sorte de forum géant de (futures) mamans. Le lieu idéal pour poser toutes ses questions et échanger avec des personnes qui en sont au même stade de la grossesse que nous, ou qui cherchent à tomber enceinte. L’appli permet notamment de s’abonner à un flux, en fonction de sa date d’accouchement prévue, cela permettant de suivre les posts et publications de futures mères qui en sont à peu près au même stade. En bref, WeMoms, c’est une communauté énorme de femmes qui se questionnent sur la maternité, cherchent à tomber enceinte ou sont sur le point d’accoucher. Une véritable encyclopédie !

Grossesse +, l’application qui vous permet de savoir la taille que fait votre bébé (et quel fruit ou animal il est !)

Vous êtes de ces personnes qui ont envie de TOUT savoir, dans les moindres détails, de ce qu’il se passe dans votre corps pendant la grossesse ? Vous vous demandez sans cesse, « Comment suivre ma grossesse au mieux » ? Ça peut se comprendre, dans la mesure où le corps réalise un travail incroyable tout au long de cette période : votre utérus, auparavant de la taille d’une clémentine corse, fera bientôt la taille d’une pastèque. Bref, il se passe un tas de choses incroyables dans le corps humain à ce moment-là.

Pour savoir tout ça, et beaucoup plus encore, l’application Grossesse + calcule au fil de la grossesse l’évolution physique du bébé, et fourni, semaine par semaine, des petites fiches permettant de savoir tout ce qu’il se passe concernant le développement du fœtus. Fascinant. Il est aussi possible de suivre l’évolution de la grossesse à l’aide d’un calendrier de grossesse permettant de noter les rendez-vous et étapes importantes notamment. Vous avez dit très utile ?

May, l’application qui change la vie des (futurs) parents

L’énorme avantage de cette application, outre le fait qu’elle soit plébiscitée par Anna Roy elle-même — la sage-femme qu’on rêverait toutes d’avoir pour notre suivi de grossesse, c’est qu’elle permet de chatter 7j/7 de 8h à 22h avec une équipe médicale. Composée de sages-femmes, d’infirmières puéricultrice, de pédiatres, savoir que l’on peut poser des milliers (au moins) de questions à une équipe bienveillante peut grandement rassurer, surtout dans une période qui peut être franchement stressante pour certaines.

En plus du tchat, l’application propose de nombreuses « fiches-conseils » à destination des (futurs) parents, intégralement réalisées par des professionnels de santé. Et ce n’est pas terminé ! Vous pouvez aussi écouter des masterclass, réalisées, toujours, par l’équipe médicale sélectionnée aux petits oignons, afin de vous préparer au mieux pour la grossesse, l’accouchement, le post-partum, et répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur le sommeil des tout-petits, par exemple.

May, c’est un soutien incroyablement bienveillant, une équipe capable de répondre à toutes les questions que l’on peut se poser enceinte ou en post-partum, et même jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Indispensable ! Disponible avec un abonnement de 10 € par mois.

Application May

Téléchargez l’application May

Kayla Itsines, Melissa Wood Health… Les applis pour faire du sport pendant la grossesse

Qui a dit que grossesse rimait avec paresse ? Si pendant longtemps, on estimait que grossesse et sport étaient incompatibles, suggérant aux futures mères de rester au lit, et aux athlètes d’arrêter de pratiquer leur discipline, on sait aujourd’hui que ces préceptes sont faux. Il est évidemment possible et même fortement conseillé de conserver une activité physique pendant la grossesse. Si on en a l’envie d’abord, et la possibilité ensuite. Car les nausées, douleurs et problèmes médicaux éventuels inhérents à cette période peuvent bien sûr empêcher certaines futures mères de pratiquer une activité.

Pour les personnes qui en ont l’envie, il est cependant recommandé d’éviter les sports brutaux et pouvant causer des chutes, pour limiter les risques. Reste qu’il existe donc pléthore de disciplines dans lesquelles continuer de s’exercer pendant la grossesse. Et si vous n’avez pas envie de bouger de chez vous (et on le comprend !), il existe de nombreuses applications, certaines fondées par des coachs célèbres sur les réseaux sociaux, qui disposent de programmes grossesse.

C’est le cas notamment de Kayla Itsines, à la tête de l’application SWEAT App, qui propose des programmes d’entraînements sportifs variés, dont un consacré à la grossesse et un autre, « post-grossesse », pour se remettre en forme donc.

On peut aussi trouver des cours de pilates prénatal et post-natal sur l’application de Melissa Wood Health, idéal pour un post-partum en forme !

Contractions de grossesse, l’application qui vous dit quand partir à la maternité !

Ça y est, vous êtes passée par l’épreuve des essais, des tests de grossesse, des calculs de cycle qui vous ont donné l’impression d’avoir fait maths sup’, votre fromager sait précisément quel fromage pasteurisé vous préférez dans son étal, vous avez expérimenté les contractions de braxton et vous portez quotidiennement votre plus belle paire de bas de contention. Vous attendez désormais le jour-j, et votre sage-femme vous a expliqué qu’il fallait calculer la régularité des contractions avant d’envisager partir pour la maternité avec votre sac sous le bras.

Mais clairement, lorsqu’il s’agit de la première fois, on peut avoir du mal à reconnaître une contraction de travail d’une contraction de braxton, à calculer vraiment combien de temps la dernière a duré et combien de temps il y a eu entre elle et la suivante. Bonne nouvelle : il existe une application au nom on ne peut plus évocateur : Contractions de grossesse. Il s’agit d’un outil qui permet de calculer, en les notant systématiquement, le temps entre les contractions, leur intensité. Au bout d’un certain nombres, de plus en plus rapprochées, l’appli vous alerte : « Il est temps de partir à la maternité ! ».

Rappelons toutefois une chose : si vous constatez des douleurs trop fortes, que les contractions sont accompagnées de sang ou si vous perdez les eaux, n’attendez pas avant d’aller aux urgences de la maternité.

Une application reste un outil utile pour s’aider, mais elle ne remplacera jamais l’avis d’un ou d’une spécialiste !