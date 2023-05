Déni de grossesse : Lisa Ngo raconte comment devenir mère jeune à 18 a changé sa vie

L’influenceuse Lisa Ngo avait 18 ans quand elle a subi d’importantes douleurs qui l’ont envoyée à l’hôpital où on lui a appris qu’elle était en train d’accoucher. Elle raconte l’avant et surtout l’après de son déni de grossesse, et explique la réalité d’être parent si jeune.

Elle venait d’avoir dix-huit ans. Elle était belle comme une enfant, et en a accouché d’un par surprise pour elle-même et ses proches. Plus de 135 000 personnes suivent ces aventures familiales sur YouTube (68 000 sur TikTok et 46 000 sur Instagram). Parmi ces vidéos les plus populaires, compte « Mon déni de grossesse » publié en janvier 2019, où l’influenceuse raconte comment elle a accouché d’un bébé qu’elle n’attendait pas du tout. Des années plus tard, Madmoizelle l’a rencontrée pour qu’elle explique avec davantage de recul son déni de grossesse et comment sa maternité surprise a changé sa vie.

L’avant et surtout l’après d’un déni de grossesse total, raconté par l’influenceuse Lisa Ngo

Alors que son médecin la pensait constipée, Lisa Ngo a commencé à subir d’importantes douleurs qui l’ont obligée à se rendre à l’hôpital où une infirmière lui a révélé qu’elle était carrément en train d’accoucher. Elle avait seulement 18 ans et venait de devenir mère suite à un déni de grossesse.

Que faire dans ces cas-là ? Reconnaître l’enfant ou accoucher sous X ? Quel suivi psychologique quand on devient parent du jour au lendemain sans aucune préparation ? À quoi ressemble le regard des autres quand on devient mère si jeune ? Quelle relation entretient-on avec ses enfants quand on a peu de différence d’âge ? Dans cette vidéo YouTube pour Madmoizelle, Lisa Ngo raconte sa première grossesse, bien différente de sa deuxième où elle a eu des signes visibles durant 9 mois, et non les 9 dernières heures. Avant de conclure :