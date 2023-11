C’est quoi, une grossesse molaire ?

Le doux monde de la parentalité regorge de mots nouveaux et parfois totalement étrangers. Aujourd’hui, on s’attaque à la définition de la grossesse molaire.

La grossesse molaire est une condition rare, et elle n’a rien à voir avec un arrachage des dents de sagesse. Même si c’est peu fréquent, il est important, pour les femmes enceintes et les professionnelles de santé, de savoir ce que c’est. Alors, c’est quoi encore que ce truc ? Malheureusement, ça n’a rien de drôle.

À lire aussi : Suivi médical et démarches administratives : tout savoir sur le premier trimestre de grossesse

Qu’est-ce qu’une grossesse molaire ?

Cette condition de la grossesse survient lorsque le processus normal de fécondation entre un ovule et un spermatozoïde est perturbé. Concrètement, au lieu de se développer normalement en un fœtus comme on le connait, les cellules se multiplient de manière anormale, formant ce que l’on appelle une « môle », et qui donne donc une grossesse dite « molaire ». Mais ce n’est pas tout, car il existe deux types de ces grossesses :

La môle complète : pour ce cas-là, il n’y a pas de développement normal de fœtus. La « môle complète » se compose le plus souvent d’une masse de cellules dites anormales. La môle partielle : elle implique une certaine forme de développement embryonnaire anormal. En gros, ça veut dire qu’il peut y avoir des tissus fœtaux, mais ils ne sont pas viables.

Symptômes et diagnostic de la grossesse molaire

Les femmes qui attendent un enfant et qui sont atteintes d’une grossesse molaire peuvent éprouver plusieurs symptômes : des saignements vaginaux, des nausées bien vénères et une hypertrophie rapide de l’utérus — ce qui veut dire qu’il gonfle trop vite. Mais le problème, c’est que ces symptômes peuvent aussi être présents dans une grossesse normale, ce qui rend le diagnostic de la grossesse molaire délicat.

En parlant de diagnostic, ce dernier se fait généralement par des examens médicaux approfondis, tels que des échographies et des tests sanguins. Une augmentation anormale des taux de l’hormone bêta-hCG — une hormone qui est produite pendant la grossesse — peut être une piste quant à la présence d’une grossesse molaire.

Risques et traitement de la grossesse molaire

Ces grossesses particulières présentent des risques importants pour la santé de la femme enceinte. Si ce n’est pas traité correctement, il peut y avoir des complications graves, y compris des saignements excessifs, des infections et même la propagation des cellules anormales à d’autres parties du corps. Yep, pas top.

À lire aussi : Sophie de Chivré (Le berceau vide) : « écoutons les femmes qui ont vécu une IMG »

Habituellement, le traitement pratiqué pour une grossesse molaire implique une aspiration utérine pour retirer la masse de cellules dites « anormales ». Et dans certains cas, une surveillance étroite et des examens médicaux réguliers sont nécessaires pour s’assurer que toutes les cellules anormales sont retirées pour de bon.

Malheureusement, la cause exacte de ces grossesses molaires n’est pas toujours claire, mais elle serait souvent associée à des anomalies chromosomiques dès le tout début de la conception.

Bien évidemment, si vous avez le moindre doute ou la moindre question, rapprochez-vous de votre professionnelle ou professionnel de santé, qui pourra vous aiguiller et répondre à vos interrogations.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.