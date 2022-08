Tout ce qu’il faut savoir sur le deuxième trimestre de grossesse

Ça y est, vous avez enfin terminé le premier trimestre de grossesse, youpi, mais il vous reste encore six mois à tirer, et pas des moindres. Suivez le guide, on vous dit tout sur le deuxième trimestre de grossesse !

Publié le 9 juillet 2021

Bon, ça y est, vous avez enfin passé le plus long trimestre de la grossesse (c’est pas vrai, le pire, c’est les derniers jours avant l’accouchement qui semblent durer une année à eux seuls). Mais au moins, bonne nouvelle, les risques de fausse couche ont bien diminué, vos nausées se sont peut-être arrêtées, et vous avez, si vous êtes chanceuse, un peu moins l’impression d’avoir une gastro en permanence ou une bonne grosse gueule de bois. Amen !

Si vous êtes bonne élève, vous vous êtes inscrite dans une maternité ou une maison de naissance (si c’est pas le cas, pas de panique, c’est encore possible) et vous avez peut-être annoncé à votre employeur qu’un alien squattait votre utérus. Et là maintenant, qu’est-ce qui va se passer ? C’est quoi le plan ?

Le quatrième mois ou le début du second trimestre de grossesse

À partir du deuxième trimestre de grossesse, vous êtes bonne pour vous taper un examen médical par mois. C’est pas non plus le truc le plus relou du monde, puisqu’il vous suffit de consulter votre sage-femme, médecin ou gynécologue qui vérifiera que vous êtes en forme.

Pour cela, vous aurez le droit, entre autres, à une pesée, à la prise de votre tension artérielle, et à l’écoute du cœur du bébé grâce à un Doppler. C’est aussi l’occasion de parler de vos maux de grossesse à une ou un professionnel qui pourra vous rassurer en cas d’angoisse, ou bien vous prescrire des bas de contentions si vos mollets vous donnent l’impression de faire la taille de la Russie, ce genre de petites choses, quoi.

Si vous n’êtes pas immunisée contre la toxoplasmose, on vous prescrira une prise de sang chaque mois pour vérifier que tout va bien, et vous aurez systématiquement le droit à un examen d’urine pour vérifier votre taux de sucre et d’albumine.

C’est le moment aussi de prendre un rendez-vous pour la fameuse échographie morphologique, celle qui devra être réalisée entre 19 et 22 semaines d’aménorrhée (SA), soit à peu près pour le cinquième mois de grossesse.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi profiter du 4e mois de grossesse, pour réaliser un entretien prénatal précoce avec une sage-femme. Pendant ce rendez-vous, vous-même et votre partenaire pourrez poser toutes les questions que vous avez sur la grossesse et l’accouchement. C’est un rendez-vous qui dure plus longtemps que les rendez-vous mensuels de suivi classiques, et qui peut permettre de détricoter certaines peurs ou angoisses, voire de réaliser qu’on a besoin d’aide, psy, notamment, et d’être réorientée vers un ou une professionnelle adaptée.

Le cinquième mois de grossesse, il se passe quoi ?

Vous devez sûrement sentir les coups de votre bébé maintenant, et, si c’est votre premier, vous devez être assez surprise des sensations que ça procure. Le fait de le sentir bouger peut vous aider à réaliser que oui, effectivement, vous avez un être humain à l’intérieur de votre corps, et que visiblement il n’a pas bien pigé le concept du sommeil nocturne, puisque rien ne l’empêche de faire des galipettes à trois heures du mat et de vous empêcher de dormir. Super, ça vous aidera à bien vous projeter pour les premiers mois après la naissance (c’est faux, ça sera pire).

Côté rendez-vous, vous avez, comme tous les mois à présent, une consultation avec votre sage-femme, médecin ou gynécologue pour une petite visite de contrôle, avec les mêmes examens que les mois précédents.

Mais le cinquième mois, c’est aussi le grand moment de l’échographie morphologique ! Celle-ci dure environ une demi-heure, et elle est assez intense en émotions. En effet, si vous souhaitez le savoir, vous pourrez découvrir à ce moment-là quel est le sexe de votre futur enfant. Alors parfois, on ne voit rien du tout, surtout si votre héritier décide de ne montrer que son dos et son boule, mais, d’un point de vue physiologique, c’est lors de cette écho que l’on peut normalement distinguer ses parties génitales.

En dehors du sexe, l’échographe vérifiera surtout les structures physiques du fœtus, en prenant les mesures du périmètre crânien et abdominal, afin de confirmer la bonne croissance et le développement du petit alien.

Mais la fin du cinquième mois, comme nous l’explique Tania Totolidis, médecin généraliste, c’est aussi « l’occasion de prendre rendez-vous chez un dentiste pour un examen minutieux de la dentition, étant donné les gros besoins en calcium de la femme enceinte. » Ça serait effectivement dommage de se taper des caries et de ne manger plus que des compotes de pommes à cause d’une grossesse, non ? (J’extrapole à peine, voyons !)

Le sixième mois et ses petites joies (ou pas)

Si vous ne l’avez pas fait avant, le sixième mois de grossesse, soit le dernier du deuxième trimestre, est l’occasion de commencer les séances de préparation à l’accouchement. Pour certaines pratiques, comme l’haptonomie, il faut commencer un peu plus tôt, mais pas de panique, vous êtes encore dans les clous.

Le sixième mois est aussi le moment où, dans certaines villes comme Paris, vous pouvez inscrire votre futur enfant à naître sur la liste d’attente pour une crèche municipale, si c’est un mode de garde qui vous intéresse. Vous devrez bien évidemment confirmer votre inscription une fois que l’héritier sera né. En parlant d’administratif (oui, je sais, on adore toutes ça), c’est aussi le moment où votre compagnon éventuel, si vous n’êtes pas marié, pourra effectuer une reconnaissance de paternité anticipée, afin que sa filiation soit reconnue. Pour plus d’informations, vous pouvez faire un petit tour sur le portail du service public, tout y est très bien expliqué.

Sinon, niveau rendez-vous médicaux, rien ne change des mois précédents. Vous devrez encore rendre visite à votre sage-femme, médecin ou gynécologue pour vérifier les mêmes choses que les mois d’avant, et une attention particulière sera portée sur votre tension artérielle, qui ne doit pas être trop haute.

Enfin, le sixième mois est surtout le moment où un dépistage du diabète gestationnel peut vous être proposé, à l’aide d’un test tout particulièrement immonde. Vous remarquerez que, si vous en parlez auprès des personnes de votre entourage qui ont été déjà été enceintes, l’évocation de ce test provoque des réactions toutes à peu près similaires, à coups de « euuurk » et de « plus jamais ça, c’est l’enfer ».

Alors, c’est vrai, on ne va pas vous mentir, ce test, qui consiste à ingérer une solution de 50g de glucose diluée dans de l’eau tout en se faisant prélever du sang (je simplifie, hein) n’est pas le MEILLEUR moment de la grossesse. Mais il est important, même si non obligatoire, puisqu’il permet d’éviter des complications à la naissance (avec un bébé qui dépasserait les 4kg), et d’empêcher d’éventuelles malformations du fœtus en ne dépistant pas à temps à un diabète de type 2 chez la mère.

Enfin, dernier petit détail de ce sixième mois de grossesse : n’oubliez pas de mettre à jour votre carte vitale si ce n’est pas déjà fait, pour que vos dépenses de santé soient prises en charge à 100% à partir du premier jour du sixième mois et jusqu’à 12 jours après votre accouchement.

Alors, prête pour le dernier trimestre de grossesse ?

