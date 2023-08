Rihanna a accouché de son deuxième enfant, et vous ne devinerez jamais son prénom…

Rihanna aurait accouché de son deuxième enfant avec A$AP Rocky, le 3 août 2023 à Los Angeles : un autre petit garçon, dont le prénom commencerait par un R comme son grand frère.

S-O-S, please, someone help Ri qui a accouché de son deuxième enfant. Cela faisait des semaines que la rumeur enflait, voilà que des proches du couple la confirment auprès du média roi des exclus TMZ : Rihanna a donné naissance à son deuxième enfant avec A$AP Rocky, le 3 août 2023 à Los Angeles. Il s’agirait d’un autre petit garçon.

Les mystérieux prénoms en R des deux garçons de Rihanna et A$AP Rocky

Le bébé serait en bonne santé et son prénom commencerait par la lettre R comme celui de son grand frère (qui s’appellerait RZA Athelston Mayers, d’après la source moins fiable qu’est le DailyMail, en hommage au rappeur et producteur RZA Athelson Mayers, 53 ans, membre fondateur et leader du groupe Wu-Tang Clan, dont A$AP Rocky serait fan).

Si les fans de Rihanna se réjouissent, une partie d’entre deux ironise déjà sur le fait que cela repousse encore la sortie d’un éventuel album futur de l’artiste barbadienne, qui a souvent répété vouloir une fille. La famille Fenty de maintenant quatre membres pourrait donc bientôt s’agrandir encore…