Rihanna sort des sous-vêtements de maternité avec sa marque Savage x Fenty

Durant ses deux grossesses ultra-médiatisées, Rihanna a beaucoup fait parler de ses vêtements, et ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’elle ne propose des sous-vêtements de maternité à travers sa marque de lingerie Savage x Fenty.

Alors qu’elle attend son deuxième enfant, et qu’elle ne dit toujours mot concernant l’éventualité d’un nouvel album, Rihanna vient de lancer une nouvelle ligne de sous-vêtements de maternité avec sa marque Savage x Fenty. Elle se prête elle-même au jeu de mannequin avec son premier enfant, né le 13 mai 2022 et surnommé RZA, dans d’adorables photos rappelant des représentations de La Vierge à l’enfant, pour officialiser ce lancement le 9 août 2023.

Rihanna présente un des nouveaux soutiens-gorges d’allaitement de sa marque de lingerie Savage x Fenty avec son premier enfant surnommé RZA. © Savage x Fenty.

Rihanna lance des sous-vêtements de maternité Savage x Fenty

Durant ses deux grossesses ultra-médiatisées, Rihanna a enchaîné les audaces stylistiques, à grands renforts de lingerie apparente. Et maintenant qu’elle allaite, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne propose de la lingerie adaptée à son nouveau train de vie. Voilà que sa marque Savage x Fenty présente sa première collection capsule de maternité « pour les mamans et futures mamans ».

De gauche à droite : les modèles de soutien-gorge d’allaitement Savage x Cotton ; Savage Not Sorry et Floral Lace. © Savage x Fenty.

Inspirés des modèles les plus vendus de l’empire de lingerie de Rihanna, trois soutiens-gorge d’allaitement sont ainsi proposés : le Savage x Cotton dans un esprit sportswear en coton gris chiné, bleu marine ou noir, le Florale Lace en dentelle noire, ou encore le plus sexy grâce à un jeux de lanières supplémentaires Savage Not Sorry en dentelle noire ou lavande. Des tailles XS à 5XL, ces trois brassières d’allaitement présentent une couche d’écharpe de maternité complète pour faciliter l’attachement et le détachement d’une seule main, avec un fermoir d’allaitement à la jonction des bretelles bien pratique. Décliné des tailles XXS au 4XL, un t-shirt oversize qui stipule « Make more babies » en grosses lettres noires sur fond blanc complète la collection.

Vu combien Rihanna s’épanche sur l’épanouissement que lui procure sa maternité, et les blagues que fait son compagnon, Rakim Athelaston Mayers, dit A$AP Rocky, sur la volonté de créer un empire de produits pour bébé, il y a fort à parier que d’autres lancements kids pourraient bientôt suivre. L’ère Fenty Baby ne fait que commencer…