Rihanna inspire-t-elle les femmes enceintes à s’habiller ventre nu ?

Si les marques de grossesse proposent souvent aux femmes enceintes de couvrir leur ventre ou le mouler, Rihanna affiche un style différent. Dénuder son baby bump et le couvrir de bijoux deviendra-t-il une tendance mode grâce à la chanteuse barbadienne ?

Difficile de poursuivre l’année 2022 sans continuer à ignorer que Rihanna est enceinte et qu’elle compte en faire la grossesse la mieux sapée de l’histoire la mode. La chanteuse barbadienne enchaîne les looks audacieux, qui dévoilent bien souvent son ventre nu rebondi, qu’elle couvre toujours de bijoux, comme s’il s’agissait de la pièce de résistance de son allure du moment.

Rihanna at the Dior fashion show in Paris. #DiorAW22

📸 lefrenchstyle pic.twitter.com/0UQKBkKoCJ — Rihanna News (@TeamOfRihanna) March 1, 2022

Pourquoi Rihanna enceinte a le ventre souvent à l’air ?

Sans la réduire à un accessoire mode, cette partie de son anatomie dénudée peut interroger certaines personnes, mais c’est sans doute parce qu’elles ignorent que beaucoup de femmes enceintes peuvent avoir plus chaud que d’habitude.

Rihanna habille sa grossesse le ventre à l’air. © Capture d’écran Twitter @Rihanna.

Cela s’explique notamment par des taux d’hormones de grossesse élevés et un métabolisme accéléré qui augmentent la température du corps. Celui-ci peut même avoir tendance à transpirer davantage dans l’espoir de se rafraîchir. On peut même connaître d’irrégulières bouffées de chaleur. D’où peut-être les looks riches en peau de Rihanna, qui veut ainsi rester fraîche.

Rihanna va-t-elle lancer une tendance mode pour les femmes enceintes ?

Mais à force de voir l’héroïne nationale de la Barbade taper ses meilleurs looks avec le ventre à l’air, d’autres femmes enceintes ont pu s’en inspirer. En témoigne par exemple Shay Mitchell (actrice popularisée notamment par la série Pretty Little Liars) : enceinte de son deuxième enfant, elle s’affiche également avec des tenues qui dévoilent son baby-pump.

Comme Rihanna, Shay Mitchell s’habille durant sa grossesse le ventre à l’air parfois. © Capture d’écran Instagram @shaymitchell.

D’après la styliste de célébrités Marian Kwei interrogée par le média britannique Independent, ce genre de dégaine peut paraître d’autant plus rafraîchissante parce qu’elle tranche complètement avec les vêtements de maternité habituels :

« Le style de maternité n’a pas besoin d’être « maternel » de façon stéréotypée. L’allure de grossesse de Rihanna peut être décrite comme « s’habiller autour de son baby bump ». Elle ne s’habille pas « malgré » son ventre, ce que nous, simples mortelles, faisons lorsque nous sommes enceintes. Elle fait de son ventre un moment mode. »

Selon cette styliste, c’est comme si chacun des looks de Rihanna clamait « Oui, je suis enceinte, et je m’éclate » et ça pourrait bien faire des émules chez d’autres femmes en pleine grossesse.

Le style de Rihanna enceinte : habiller son ventre plutôt que le camoufler

Lors d’un événement Fenty Beauty à Los Angeles mi-février 2022, Rihanna a même déclaré combien il était intentionnel pour elle de dénuder son ventre auprès d’une journaliste qui l’interviewait :

« Avant, dès que j’avais le ventre un peu gonflé sur un tapis rouge, c’était un problème que je devais cacher. [Maintenant, je n’ai plus besoin de le cacher]. Oui, je déclare la saison du crop top ouverte ! Je laisse tout sortir ! »

Plutôt que de tenter de camoufler son ventre de grossesse comme invitent à le faire de nombreuses marque de vêtements de maternité, Rihanna s’amuse donc avec la mode, sans suivre aucune règle si ce n’est celle de ses envies.

Après des années de rumeurs de grossesse au moindre faux-pli vestimentaire, voilà que Rihanna présente son ventre rebondi dans toute sa gloire. Nous voilà servies. Et elle n’est pas prête de se calmer, vu ses derniers looks à la fashion week de Milan, au premier rang du défilé Gucci, et maintenant à la semaine de la mode parisienne.

Reste à voir si d’autres femmes enceintes vont s’inspirer de la chanteuse pour habiller leur ventre de grossesse plutôt que de le faire oublier.

À lire aussi : Rihanna reste sursapée durant sa grossesse, mais à quel prix ?

Crédit photo de Une : Rihanna à sa soirée d’anniversaire en février 2022 © capture d’écran Instagram @placesplusfaces.