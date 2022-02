Rihanna reste sursapée durant sa grossesse, mais à quel prix ?

Le matraquage médiatique de photos de Rihanna durant sa grossesse, sursapée, toujours en chaussures à talon, peut inspirer… mais aussi être vécu comme une injonction.

Rihanna était déjà une reine du street style, voilà qu’elle compte bien poursuivre son règne durant sa grossesse, fraîchement officialisée.

Les looks de Rihanna juste avant qu’elle n’officialise sa grossesse

Bien évidemment, la chanteuse est enceinte depuis plusieurs mois. En octobre 2021, au milieu de rumeurs de grossesse, Rihanna sortait le ventre à l’air :

Depuis, pour la plupart de ses autres apparitions publiques, la chanteuse barbadienne portait des vêtements lui couvrant davantage le haut du corps.

Les looks de Rihanna depuis qu’elle a officialisé sa grossesse

Rihanna a fini par confirmer sa grossesse à travers des clichés d’elle dans la rue pris par un paparazzi qu’elle connaît bien et publiés le 31 janvier 2022 par celui-ci :

Depuis, la chanteuse barbadienne enchaîne les looks qui mettent en valeur son ventre de femme enceinte. Le 6 février, elle portait un haut lacé sur le devant Jean Paul Gaultier, un hoodie Wardrobe.nyc x Carhartt, un pantalon fuseau The Attico avec des escarpins :

Le 9 février 2022, Rihannait portait une casquette — sold-out dès qu’elle a été identifiée — avec un manteau qui ressemble fortement à un modèle Roberto Cavalli vintage sur un petit ceinturé sous la poitrine, et un jean noué aux chevilles dans ses sandales dorées à talon, ainsi qu’un sac Saddle Dior à l’effet javellisé vraisemblablement vintage.

Lors d’un événement Fenty Beauty, Fenty Skin et Fenty Parfum le 11 février, Rihanna portait une tenue The Attico façon rideau de perles horizontales. Le halter top (haut à l’emmanchure américaine) était vert fluo sur une brassière vert amande, tandis que le pantalon était violet sur un string couleur chair.

Le 12 février, pour l’ouverture d’une boutine Savage x Fenty (sa marque de lingerie), Rihanna portait une tenue Alaïa : une sorte de robe de chambre à capuche toute en cuir rouge, des sandales à talons de la même couleur, ainsi qu’un eyeliner tout aussi écarlate.

Le 13 février, elle arborait un foulard en soie bleu roi, une chemise transparente azur, un bomber marine oversize bordé à la capuche de fourrure jaune, ainsi qu’un jean gris sur des escarpins blancs, assortis à ses solaires.

Rihanna, fidèle à son statut d’icône de mode durant sa grossesse… mais à quel prix ?

Depuis que Rihanna a officialisé sa grossesse, les paparazzis lâchent encore moins sa veste. La femme d’affaires peaufine donc ses looks, provoquant des ruptures de stock sur les rares pièces disponibles en première main qu’elle porte.

Et si cela peut réjouir ses fans, on peut tout de même s’interroger sur la pression physique et psychologique que cela peut exercer sur elle et son bébé…

Sans avoir accès à ses pensées et son carnet de santé, on peut se demander combien son bien-être est respécté ou non au milieu de toute cette frénésie médiatique. Certes, on peut se dire qu’elle soignait déjà ses looks avant, et qu’elle a sûrement envie de continuer à le faire durant sa grossesse pour rester fidèle à elle-même plutôt que d’être résumée à son bébé. On peut même se dire que ça fait partie de son travail, qu’elle se sert même de l’intérêt pour son style pour attirer l’attention sur ses projets professionnels, certes.

Mais justement : son job n’est pas comme les autres. Déjà surexposée au quotidien, Rihanna n’aurait pas volé un congé maternité anticipé, surtout quand on sait que les femmes noires ont trois à quatre fois plus de risques de mourir pendant leur grossesse ou à la suite de complications après l’accouchement que les femmes blanches aux États-Unis, où elle réside actuellement.

Même Rihanna se sent peut-être obligée d’enchaîner les tenues audacieuses et haut perché pour rester une icône de mode, y compris pendant sa gestation, par pression professionnelle ?

Pour le clip daté de 2013 de la chanson de son chéri A$AP Rocky, Fashion Killa, inspirée par elle, Rihanna joue son propre rôle d’icône de mode.

S’il n’y avait pas des hordes de paparazzis qui la suivent en permanence, peut-être que la chanteuse rêverait de sortir en joggings Décathlon et claquettes-chaussettes Lidl…. On en sait rien.

Face à un tel matraquage de photos de Rihanna enceinte, la responsabilité médiatique peut fortement interroger. À titre de comparaison, on peut d’ailleurs se rappeler des nombreux magazines people qui se sont ouvertement moqué des looks et pieds gonflés de Kim Kardashian durant la fin de sa grossesse.

C’est un exemple particulièrement parlant de la violence du traitement médiatique qui peut attendre les femmes célèbres, constamment ramenées à leur apparence — et leur (in)capacité à la maintenir la plus intacte possible — y compris durant leur grossesse. Ce, pour répondre à des injonctions patriarcales, dont les médias dominants, se font le relai.

Rihanna rêve peut-être de vivre sa grossesse confortablement en pyjama.

La grosesse sursapée de Rihanna est-elle une injonction faite aux autres femmes enceintes ?

Quant aux autres femmes, enceintes ou non, qui la regardent, elles peuvent aussi le vivre comme une source d’inspiration mode, des propositions pour s’habiller pendant la grossesse. Sauf qu’à mesure que les articles qui se gargarisent du style de Rihanna (comme je le fais actuellement, j’en ai bien conscience, et c’est justement dans le but d’illustrer et démontrer mon point) se multiplient, l’effet de répétition, d’omniprésence médiatique, peut sonner comme une injonction à devoir se sursaper durant sa grossesse, à force.

Cependant, à l’échelle individuelle, on peut donc surtout se rappeler que ce n’est pas de la faute de Rihanna si l’on peut se sentir mal face à des photos d’elle enceinte. Mais bien un effet de matraquage médiatique, relai d’injonctions patriarcales. Elle n’a pas à vivre sa grossesse cachée, ni à sortir en haillons exprès dans le but de ne pas culpabiliser les autres femmes qui décident de se saper autrement en attendant l’heureux évènement !

En talon ou en basket, chacune vit — et habille — évidemment sa grossesse comme elle l’entend.

Crédit photo de Une : Instagram de Rihanna.