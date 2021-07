Rihanna sort… le premier parfum Fenty Beauty ! (Non, ce n’est toujours pas son album, désolée)

Vu le succès que reçoit Fenty Beauty depuis sa création, Rihanna a visiblement d’autres choses à faire que de plancher sur de nouveaux hits. Son prochain challenge ? Offrir à sa marque un parfum.

« Hey Riri, il est où l’album ? »

Voilà le genre de question que doit recevoir Rihanna à longueur de temps. Il y a quelques jours à peine, l’espoir que la chanteuse se relance prochainement dans la musique a été ranimé, après que l’interprète de Diamonds accompagnée de son compagnon A$AP Rocky se sont rendus main dans la main en studio d’enregistrement. D’autant plus que plusieurs jours après, il semblerait que les deux amoureux aient tourné un clip ensemble dans le Bronx à New York ! Pour l’heure, le retour de Rihanna dans la musique se résume concrètement à ça et à quelques messages postés sur les réseaux…

Mais ce n’est pas parce qu’elle ne sort aucun nouveau morceau (pour l’instant) qu’elle est inactive ! Elle se met régulièrement de nouveaux challenges en tête, principalement avec sa marque Fenty Beauty qui fonctionne très bien.

Et celui qu’elle a décidé de relever cette année n’est autre que le lancement d’un parfum baptisé simplement Fenty Parfum.

Un teasing sobre mais remarqué

Comme à son habitude, Rihanna préfère les déclarations sobres plutôt que les grandes effusions. Sur son compte officiel, elle a donc publié une série de photos d’elle en noir et blanc avec pour seule légende « #FENTYPARFUM COMING SOON ».

Un post empreint de mystère qui a affolé la toile mais qui ne révèle pourtant pas quand ce premier jus de la maison Fenty sera disponible… Une petite énigme qui pourrait bien faire partie d’une stratégie marketing visant à susciter la curiosité et l’envie de la part des fans.

Fenty Parfum, ça va donner quoi ?

Même si, pour l’heure, personne ne sait encore quelle odeur aura le prochain parfum sur lequel a planché Rihanna et ses équipes, la page Instagram de Fenty Beauty le décrit comme « quelque chose de vrai, de sensuel, de piquant mais de doux à la fois ».

Quelques adjectifs qui semblent bien résumer la personnalité de la Barbadienne, laquelle a peut-être tenu à ce que ce nouveau projet (qui signe probablement la venue d’autres fragrances dans le futur) lui ressemble !

On vous tient bien sûr au courant des futures infos. Et Riri, si tu passes par là : c’est bien cool le parfum, tout ça, mais envoie l’album please !

