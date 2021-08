Rihanna met un gang de motardes en lingerie Savage x Fenty, et ça claque

Jamais à court de surprises (sauf en matière de musique…), Rihanna a fait appel à un collectif de femmes en moto pour gambader en lingerie en guise de campagne Savage x Fenty. Subvertissant ce milieu codé si masculin, le résultat s’avère aussi sexy que puissant.

Si l’industrie de la mode nous a habituées à ne présenter des vêtements que sur des mannequins longilignes aux mensurations intenables, a fortiori côté lingerie, Rihanna est lentement mais sûrement en train de changer la donne.

Avec sa marque Savage x Fenty, elle choisit plutôt des ambassadrices atypiques pour ce milieu, comme des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes, ou encore des personnes ouvertement LGBTI+ et célébrées en tant que telles. Pour sa nouvelle campagne, elle a cette fois fait appel à Caramel Curves, un collectif de femmes qui font de la moto du côté de la Nouvelle Orléans !

Rihanna choisit un gang de motardes pour sa lingerie Savage x Fenty

Dévoilée le 30 juillet 2021, cette nouvelle campagne réunit cinq membres de ce gang de motardes : les co-fondatrices Nakosha Smith, surnommée Coco, Shanika Beatty alias Tru, la présidente Andrea Shepherd aka Hoodpriss, et les membres Tierra « Choosy » Thomas, Kimberly « Karma » Gilbert et Dezel « First Lady Fox » Hayness.

Auprès du Vogue britannique, ces motardes ont expliqué combien elles se sentaient à l’aise dans ces ensembles de lingerie, conçus dès leur design pour être les plus inclusifs possibles, et non juste une idée artificiellement plaquée sur la marque au nom de la communication :

« Ça se sent que tout est réfléchi pour que les femmes qui portent des grandes tailles aussi se sentent bien. Et c’est ça qui est difficile à trouver : de la lingerie qui convient vraiment aux plus size. » Nakosha « Coco » Smith, co-fondatrice du collectif de motardes Caramel Curves, à propos de Savage x Fenty

Les voir rouler en sous-vêtements et talons hauts dans le plus grand des calmes en pleine ville dégage un sentiment de puissance, sans doute du fait qu’elles semblent si décomplexées, affranchies du regard des autres — surtout dans un sport majoritairement peuplé d’hommes, qui apparaît comme structuré par des codes virilistes.

Les femmes, plus prudentes en moto que les hommes ?

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille forcément redoubler de féminité exprès pour faire de la moto en tant que femme. Mais juste que ça ne s’oppose pas, et même que c’est beaucoup plus conciliable que l’imaginaire collectif ne pourrait le préjuger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Les Caramel Curves n’en négligent pas pour autant l’importance de la sécurité routière, comme elles viennent de l’expliquer : au-délà de cette campagne, dans la vie quotidienne elles déploient leurs tenues glamour uniquement pour de petits trajets en ville, mais portent bien des équipements de protection dignes de ce nom quand elles prennent la route plus longtemps.

Nakosha Smith, l’une des co-fondatrices, évoque même l’idée, toujours auprès du Vogue britannique, que c’est peut-être aussi parce qu’elles sont des femmes qu’elles ont moins d’accidents sur la route que les hommes :

« [Ça fait 20 ans qu’en moto] je porte des talons et je remercie le Seigneur de ne jamais être tombée. Mais j’ai vu tomber un million d’hommes qui n’en portaient pas. Donc peut-être que ce ne sont pas les talons le principal problème. Peut-être même qu’ils devraient essayer d’en porter. » Nakosha « Coco » Smith, co-fondatrice du collectif de motardes Caramel Curves, à propos de Savage x Fenty

À lire aussi : Avec sa collection Savage x Fenty spéciale Pride, Rihanna poursuit son soutien des personnes LGBTI+