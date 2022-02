Les bijoux vintage de Rihanna sur ses photos de grossesse vous font envie ? Voici où en trouver

Si les photos d’annonce de sa grossesse ont pu faire l’effet d’une bombe auprès d’une partie des médias et du grand public, le look plein de bijoux vintage de Rihanna peut inspirer. Mais d’où viennent-ils, et comment s’en inspirer ?

Après avoir déclaré à longueurs d’interviews que son plus grand rêve serait de devenir mère, Rihanna vient d’officialiser sa grossesse avec style.

Le 31 janvier 2022, sur les premières photos dévoilées de son ventre rebondi qui ont réjoui ses fans et beaucoup de médias, la chanteuse barbadienne porte une tenue hautes en couleurs et bijoux, fortes en conséquences mode.

Rihanna enceinte en Chanel, Dior et Lacroix vintage fait bondir les recherches mode

Voir cette publication sur Instagram @vintagebymisty est l’une des dealeuses de vintage de Rihanna.

D’après le site de vente en ligne Lovethesales, le jour de ces fameuses photos, les recherches de « doudounes roses » ont augmenté de +312% dans les heures qui ont suivi la publication des photos ; pour les « jeans bleus déchirés » +562% ; et pour les « colliers de perles » +81%.

Seulement, ce que porte la nouvelle héroïne nationale de la Barbade ne peut être trouvé en première main (hormis peut-être son jean déchiré dont la marque n’est pas encore connue), puisqu’il s’agit essentiellement de pièces vintage difficiles à chiner.

En effet, Rihanna porte une doudoune rose Chanel automne-hiver 1996-1997 ornée de boutons-bijoux signés Gripoix Paris. On devine près de son cou un collier Christian Dior vintage. Sur son ventre repose une énorme croix ornée de cabochons de verre colorés Christian Lacroix (chiné par @archivevintage), ainsi qu’un sautoir Omega vintage en or et citrine (chiné par @vintagebymisty). Une ceinture chaîne entrelacée de cuir typique de Chanel retient son jean déchiré.

Ce look a été composé par l’une des stylistes de Rihanna, Nini Nguyen.

Kerry Bonnell, alias @archivevintage, dealeuse de vintage pour Rihanna

C’est la collectionne vintage Kerry Bonnell qui a consciencieusement chiné la croix star de ce look — et qui semble tout droit venue de la fin des années 1980 — comme elle vient de le raconter au Vogue britannique :

« J’ai acheté ce collier lors d’une vente aux enchères spécialement pour Rihanna ; ça me rappelle les années 1980 d’une manière merveilleuse. Nini [Nguyen, ndlr] est super sympa et sait ce que veut Rihanna. Après avoir travaillé avec elles pendant si longtemps, j’ai l’impression de moi aussi bien connaître ce qu’elle aime. »

Voir cette publication sur Instagram @archivevintage est une autre dealeuse de vintage de Rihanna.

Depuis 2006, Kerry Bonnell (alias @archivevintage sur Instagram) chine avec passion des pièces vintage rares et cultive un précieux réseau de vendeurs et collectionneurs.

Elle compte donc parmi les sources de Rihanna, de plus en plus souvent aperçue en train de porter des vêtements et accessoires d’archives lors de photos street style plutôt que des fringues de première main fraîchement présentées sur des podiums d’aujourd’hui :

« C’est toujours une joie de voir Rihanna dans les pièces que j’ai achetées — elle aime les croix et tout ce qui est unique. Pas plus tard que la semaine dernière, elle portait une parka vintage Jean Paul Gaultier que j’ai trouvée il y a quelque temps, avec un magnifique matelassage orange à l’intérieur. Ça a l’air tellement cool une fois porté ! »

Voir cette publication sur Instagram La parka Jean Paul Gaultier vintage en question portée par Rihanna et chinée par @archivevintage.

Comment trouver des bijoux colorés façon années 1980 comme ceux de Rihanna ?

Toujours auprès du Vogue britannique, cette chineuse professionnelle livre un coneil pour dénicher des pièces d’archives collector si on le souhaite :

« Mémorisez les pièces du défilé et ne cherchez pas toujours le terme vintage en premier. Les articles ne sont souvent pas marqués comme vintage en ligne, mais ils sont toujours extrêmement rares. »

Typique de la fin des années 1980, les bijoux à cabochons colorés, comme sur la première couverture d’Anna Wintour pour Vogue en 1988 ou sur la pochette de Like a Prayer de Madonna en 1989, reviendront-ils au goût du jour grâce à l’impact de Rihanna en 2022 ?

Rihanna ayant la fâcheuse tendance à provoquer des pics de recherche concernant presque tout ce qu’elle porte, il y a donc de fortes chances que les demandes de bijoux vintage Chanel et Lacroix du style des années 1980 explosent sur les sites de seconde main.

Exemple d’annonces de bijoux vintage pouvant évoquer ceux de Rihanna. © Capture d’écran Vinted.

Mais la bonne nouvelle, si vous appréciez notamment le style de la grosse croix Lacroix à cabochons de verre colorés, c’est que les bijoux Gripoix, beaucoup moins connus du grand public, peuvent se trouver à prix raisonnables sur des sites de seconde main, comme Vinted !

Outre « Gripoix », vous pouvez également taper comme mot-clé « cabochons » pour dégoter d’autres accessoires dans ce genre. Car il se pourrait bien que ce style redevienne une tendance bijoux forte en 2022…

