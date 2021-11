La Barbade dit bye à la reine d’Angleterre et nomme Rihanna héroïne nationale

Le 29 novembre 2021, Sandra Mason a prêté serment en tant que première présidente de la République de la Barbade, ancienne colonie britannique qui était encore dépendante de la couronne. Exit donc le rôle symbolique d’Élisabeth II, remplacée par Rihanna !

La Barbade a toujours été une perle convoitée parmi les îles de la Caraïbes. Cette ancienne colonie britannique vient officiellement de quitter son assujettisement à la couronne britannique le 29 novembre 2021.

Pour l’occasion, Sandra Mason a prêté serment ce même jour en tant que première présidente de la République de la Barbade, après avoir été élue par suffrage universel indirect en octobre. Et qui mieux que Rihanna pour marquer le coup de cette nouvelle République caribéenne ?

La première ministre Mia Amor Mottley en train de nommer Rihanna héroïne nationale. © Capture d’écran YouTube d’une vidéo du Guardian.

Rihanna a été nommée officiellemment héroïne nationale de la nouvelle République de la Barbade

La chanteuse barbadienne était bien évidemment dans l’assistance de cet événement historique. La première ministre Mia Amor Mottley en a profité pour lui décerner un titre honorifique, plus que mérité :

« De la part d’une nation reconnaissante, mais encore plus d’un peuple fier, nous vous désignons héroïne nationale de la Barbade. Ambassadrice Robyn Rihanna Fenty, puissiez-vous continuer de briller comme un diamant. »

Après Fenty Beauty et Savage x Fenty, doit-on s’attendre à Fenty Politics ?

C’est donc une consécration supplémentaire pour Rihanna, habituée à battre des records dans la musique et défoncer des portes dans les industries très fermées de la mode et de la beauté, avec ses marques House of Fenty, Fenty Beauty, Fenty Skin, ou encore Savage x Fenty.

Politiquement engagée, notamment contre le sexisme et le racisme, Rihanna sait mettre sa fortune estimée à 1,7 milliards de dollars par le média économique Forbes au service des causes humanitaires qui lui tiennent à coeur. C’est donc une ambassadrice de choix pour faire rayonner et résonner la Barbade à travers le monde.

On espère que ce nouveau titre politique sera bientôt accompagné de titres musicaux, rassemblé dans un album plus qu’attendu maintenant, avant que Rihanna ne veuille briguer plus sérieusement une carrière diplomatique et lancer Fenty Politics…

À lire aussi : Rihanna sort un pyjama avec fesses à l’air, pour un boule qui chamboule toute la nuit

Crédit photo de Une : capture d’écran YouTube du clip Man Down de Rihanna.