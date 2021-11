Rihanna sort un pyjama avec fesses à l’air, pour un boule qui chamboule toute la nuit

Toujours plus audacieuse, Savage x Fenty, la marque de lingerie de Rihanna, propose un nouveau pyjama pour le moins pratique afin d’aller aux toilettes ou les parties de jambes en l’air par temps frisquet.

Rihanna sait être sexy. Et ça tombe bien, elle possède une marque de lingerie dont elle est sans doute la meilleure ambassadrice : Savage x Fenty. Elle y propose depuis 2018 des sous-vêtements au design parfois… surprenant !

Déjà, en juin 2021, la maison avait sorti des leggings avec aération du boule. Voilà que Rihanna persiste dans le mouvement de libération des raies avec un pyjama imprimé tartan ouvert sur le séant.

Rihanna lance un pyjama tartan avec décolleté de fesses Savage x Fenty

Dans une story Instagram posté le 27 novembre 2021, la chanteuse barbadienne s’est affichée dans ce joli pyjama décoré d’un imprimé à carreaux inspiré du tartan écossais. Jusque là, rien de bien original. Sauf que Rihanna montre également le dos de cet ensemble issu de la dernière collection Savage x Fenty, et il s’avère qu’il se dote d’un généreux décolleté de fesses.

C’est donc un petit bout de cucul qu’a donné à voir Rihanna en story Instagram. Histoire d’éviter tout risque de censure et parce que c’est beaucoup plus drôle et sexy de suggérer plutôt que de tout déballer, non ?

Car c’est clairement un pyjama davantage fait pour du sport de chambre par temps frisquet que pour attendre sagement dans la nuit du 24 au 25 décembre la Mère ou le Père Noël (même si c’est peut-être un fetish comme un autre, en fait, on ne kink-shame pas chez Madmoizelle, hein).

Il a fallu que Rihanna le porte pour qu’on prête attention au pyjama décolleté de fesses Savage x Fenty

Ce pyjama avait déjà été présenté par la marque dans des visuels de campagne Savage x Fenty, notamment le 16 novembre 2021 sur Instagram, afin de teaser cette nouvelle collection baptisée Tied-Up Tartan. Et malgré son design audacieux, il n’avait pas tant marqué les esprits que ça.

Mais une fois porté par Rihanna, même si la story n’a duré que 24 heures, il a aussitôt suscité la frénésie sur les réseaux sociaux et dans les médias !

Le décolleté de fesses, un fétiche des grands couturiers provocateurs

Loin d’être inédit dans la mode, ce genre de décolleté du train arrière avait déjà causé scandale et admiration. Notamment sur Mireille Darc dans une robe Guy Laroche pour le film Le Grand Blond avec une chaussure noire, en 1972..

Capture d’écran de Mireille Darc dans le film Le Grand Blond avec une chaussure noire.

Le décolleté de fesses a souvent été tenté sur les podiums par de grands couturiers provocateurs : Thierry Mugler haute couture automne-hiver 1995, ou encore en pantalon dit « bumster » (contraction de « bum » signifiant fesse et « trouser » pour pantalon) chez Alexander McQueen dès 1993. Même Jean Paul Gaultier s’est essayé au sourire de plombier.

Et pour mémoire, la chanteuse barbadienne avait déjà montré son intérêt mode pour la naissance de la raie des fesses dans une robe nuisette Stella McCartney au tissu effet bronze, portée pour l’after-party du Met Gala 2014, donc qu’elle refasse le coup du boule en 2021 n’est qu’une preuve de sa cohérence stylistique.

OKAAYYY badgal riri!!!!!!!!! pic.twitter.com/SaqQfiPxR5 — mar (@vogueheroine) March 1, 2021 Le décolleté de fesses sur les podiums de Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier et Thierry Mugler dans les années 1990, ainsi que porté par Rihanna dans une robe Stella McCartney en 2014.

Bref, c’est un petit bout de fesses pour Rihanna, mais un grand pan de l’histoire de la mode. Chaud devant derrière !

Crédit photo de Une : capture d’écran des stories Instagram de Rihanna.