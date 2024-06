Soirée pyjama : 3 films cultes à regarder avec les enfants ce week-end sur Netflix

Si vous avez envie d’organiser une soirée film avec vos enfants ce week-end, on vous a sélectionné trois titres, disponibles sur Netflix, qui pourraient tous vous faire passer un bon moment.

Alors, on regarde quoi ce week-end, en famille ? Je vous avait partagé il y a quelque temps

6 films des années 90 que j’avais hâte de faire découvrir à mes enfants. Cette fois je vous propose 3 films des 90s disponibles sur Netflix, parfaits pour une soirée pyjama. Préparez les popcorns, les plaids et les coussins, c’est parti.

Maman, j’ai raté l’avion, à partir de 7 ans

Le film culte des années 90 est disponible sur Netflix, et c’est la meilleure des nouvelles. Souvenez-vous, Kevin, petit dernier d’une famille de plus ou moins joyeux lurons, est oublié chez lui le jour du départ en vacances pour Paris. Pendant l’absence des siens, il va devoir se faire à manger, faire des conneries, retourner la baraque, et surtout affronter des cambrioleurs pas très fut-fut et usant de ruses absolument géniales.

Mathilda, à partir de 7 ans

Cette version de Mathilda, sortie en 1996, est devenue tout particulièrement culte pour toute une génération. Même si un reboot, version comédie musicale, a été diffusé, c’est l’original des 90 qui reste dans les têtes. Attention néanmoins, certaines scènes peuvent être un peu effrayantes pour les enfants les plus sensibles.

Casper

Casper, c’est une histoire de fantômes qui ne fait pas (trop) peur. Et elle a bercé toute une génération ! On peut y voir Christina Ricci faire ses débuts face à la caméra et donner la réplique à Bill Pullmann et rien que pour ça, c’est génial.

