3 films des 90s à regarder avec les enfants ce week-end sur Disney +

Si vous avez envie d’organiser une soirée film avec vos enfants ce week-end, on vous a sélectionné trois titres qui pourraient tous vous faire passer un bon moment.

Avec l’offre immense de films proposée sur les plateformes de streaming, on ne sait pas forcément quoi regarder. C’est pour cela qu’on vous a fait une petite liste de trois films tout droit sortis des années 90, à mater avec ses mômes, et qui pourront aussi vous plaire à vous, adultes.

Le roi Lion, à partir de 4 ans

On commence par un grand classique avec Le Roi Lion. Disponible sur Disney +, il est parfait comme premier long dessin animé, et ce, dès l’âge de quatre ans. Bien entendu, si l’enfant est particulièrement sensible, on attendra peut-être encore un peu. Mais l’histoire, la musique et les dessins font de ce dessin animé une parfaite introduction aux films Disney.

L’incroyable voyage, à partir de 5 ans

L’incroyable voyage, c’est l’histoire de deux chiens, Chance et Shadow et d’un chat, Sassy, qui, croyant être abandonnés, traversent les montagnes Rocheuses des États-Unis à la recherche de leurs maitres. Ici, ce n’est pas un dessin animé, mais un vrai film, et les voix françaises des animaux sont facilement reconnaissables : il s’agit de Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier.

L’histoire est géniale, les paysages aussi, et la chialade est assurée pour tout le monde à la fin du film. Par contre, attention : votre enfant risque de vous réclamer l’adoption d’un chien, dès le film terminé.

À nous quatre, à partir de 6 ans

Le film qui a lancé la carrière de Lindsay Lohan est disponible sur Disney +, et c’est la meilleure des nouvelles. Vous vous souvenez du pitch ? Des jumelles, séparées à la naissance, se retrouvent par hasard dans un camp de vacances. Elles réalisent qu’elles sont sœurs, et font tout pour rabibocher leurs parents, en échangeant leur place. Intemporel, ce film risque de vous faire faire un bon bien agréable dans les années 90.

