10 films d’Halloween cultes et adaptés aux enfants à revoir en famille

Halloween approche à grands pas. Et pourquoi pas, cette année, s’éloigner de la frénésie des fêtes et se laisser kiffer dans son canap’, avec les enfants ?

Pour ceux et celles qui n’ont pas envie de déguiser leurs enfants en grosses citrouilles ou en fantômes avec un vieux drap pour aller frapper à la porte de voisins — qui n’ont sans doute pas envie de vous voir, et qui vont vraisemblablement vous empoisonner avec des vieux bonbons : il existe d’autres options !

Comme celle de sortir son plaid de l’armoire, de se préparer de la bonne bouffe et de mater un film qui fait un tout petit peu peur. Restons dans le thème.

Dans cette sélection pour toute la famille, à partir de 5-6 ans – car OMG, vous n’y pensez pas, pas d’écran avant cet âge, bien sûûûr, hmhm, bref – vous trouverez principalement des classiques 90s (même si on déborde un peu de cette décennie) car les parents peuvent aussi se faire plaisir et raviver la nostalgie, toujours assez réconfortante, des films cultes de leur enfance.

L’Étrange Noël de monsieur Jack

Ce film d’animation de 1993 comporte tout ce que l’on aime pour Halloween : un univers gothique, un monde fantastique – c’est Tim Burton à l’écriture toute de même ! – et des monstres en veux-tu en voilà : des goules, des fantômes, des zombies, des vampires, des sorcières, des loups-garous… et j’en passe !

L’intrigue se déroule dans la ville d’Halloween, ça ne s’invente pas. Rassurez-vous, en prime, il y a une belle histoire d’amour.

Disponible en VOD (achat ou location)

Jurassic Park

Classique parmi les classiques, ce film de Spielberg de 1993 a marqué notre enfance. Quelques petites scènes effrayantes mais ça reste des dinos donc il ne devrait pas trop traumatiser votre enfant !

Certains diront que les effets spéciaux ont mal vieilli mais ça ne fait pas l’unanimité. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Mention spéciale pour : la BO mythique de John Williams.

Disponible sur Netflix

Les Goonies

Les Goonies, film culte, est un peu plus vieux. Il date de 1985. Si vous êtes passées à côté, il est temps de rattraper ça ! On suit une bande gosses à qui il arrive pas mal d’aventures. Les péripéties vous réjouiront autant que vos enfants.

Disponible sur Netflix

Charlie et la Chocolaterie

Sortez les tablettes de choc’ pour cet autre classique de Tim Burton. Il dépasse un peu la période 90s et il ne fait pas très peur mais ce serait dommage de passer à côté de ce chef-d’œuvre, adaptation du fantastique roman de Roald Dahl.

Retrouvez Johnny Depp en Willy Wonka et Helena Bonham Carter en mère de Charlie. Un délice à consommer sans modération !

Disponible sur Netflix

Casper, l’apprenti fantôme

Dans ce film de 1997, le petit Chris, passionné de science-fiction, crée une bien belle relation avec un fantôme fort sympathique, Casper. Mais tous les fantômes ne sont pas des gentils dans ce film et les rebondissements vont s’enchaîner.

À regarder en mangeant des Monster Munch, par exemple !

Disponible en DVD

La Famille Addams

Que de souvenirs vont ressurgir en matant ce film culte, décliné ensuite en saga !

Faites découvrir à vos enfants les personnalités et les looks improbables de Fétide, Morticia, Gomez, La Chose (dans son plus simple appareil)… Et surtout regardez l’original et fuyez la version de 2019 avec Kev Adams.

Disponible sur Prime Video

Les Gremlins

Ce film de 1984 a continué à être visionné dans les années 1990. La preuve, c’est mon premier souvenir de film qui fait peur !

Je ne me rappelle pas de grand-chose, si ce n’est de ces petites créatures monstrueuses qui débarquent de nulle part et qui font grave flipper. Il est indiqué 13 et + sur Netflix, mais n’exagérons rien.

Disponible sur Netflix

SOS Fantômes

Ghostbusters… Quand on pense à ce film, on a tout de suite envie de chanter son générique ! Non, pas vous ?

On suit trois collègues à New York qui mettent tous leurs efforts dans la chasse de fantômes. C’est si plaisant de retrouver à leurs presque débuts Bill Murray et Sigourney Weaver…

Disponible sur OCS

Beetlejuice

On retrouve à nouveau Tim Burton pour cette comédie fantastique qui met en scène deux fantômes, deux jeunes mariés récemment décédés qui viennent hanter leur ancienne maison.

Disponible en VOD

Hocus Pocus

Déjà, il y a des sorcières donc on kiffe ! Mais en plus, ce film de 1993 se déroule le soir d’Halloween donc que demander de plus ? Eh bien, nous avons un peu de frayeur et pas mal d’humour. Combo gagnant.

Disponible sur Disney+

Crédit photo : Jurassic Park (© United International Pictures)