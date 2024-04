Dans cette ville, des consultations prénatales sont offertes aux pères, une bonne idée pour plus d’inclusivité

C’est une première. La ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis offre deux consultations prénatales aux futurs pères, pour faire le point avec eux sur leur santé mentale et physique, avant l’arrivée de leur bébé.

C’est un pas en avant vers plus d’inclusivité. La ville de Montreuil, et pour la première fois en France, a décidé de proposer des entretiens prénataux totalement gratuits pour les futurs pères ou les co-parents, afin de faire le point avec eux sur le tsunami qui va débarquer dans leur vie.

Des bilans de santé pour les pères avant l’arrivée de l’enfant

Ce dispositif, mis en place depuis déjà un an, a trois objectifs clairs :

Faire un point sur la santé du père avant la naissance ou l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption

Assurer la santé de l’enfant à naître

Proposer au futur père un rendez-vous qui lui est entièrement dédié pour répondre à ses questions et interrogations intimes sur le sujet

Ces rendez-vous, réalisés par un médecin généraliste, concernent tous les futurs pères ou co-parents, qu’ils soient en couple, séparés, adoptants, et se font dès la déclaration de grossesse et jusqu’aux deux mois de l’enfant. Ils peuvent, lors de ces rendez-vous, bénéficier d’un bilan sanguin et surtout parler de leurs émotions.

Daouda, futur père, a exprimé son ressenti sur ces deux séances dans les colonnes du journal local de la ville, Le Montreuillois :

C’est rare de pouvoir s’exprimer et d’échanger aussi longuement avec un professionnel de santé. […] C’est précieux de pouvoir anticiper les difficultés qui peuvent entourer l’arrivée d’un enfant. J’ai compris que je n’étais pas le seul père à ressentir ce que j’éprouvais et à réagir comme ça, et que ce n’était pas forcément une fatalité. Daouda pour Le Montreuillois

Un pas en avant pour aider durant le post-partum

Si ces examens peuvent questionner, puisqu’ils ne concernent pas les femmes enceintes, mais les pères de l’enfant à naître, ils sont pourtant nécessaires pour une meilleure implication des co-parents. Le savoir, c’est le pouvoir, et faire en sorte que les pères soient impliqués et préparés avant même la naissance peut les aider à mieux anticiper leur futur rôle. Un père ou co-parent qui sait ce qui l’attend et ce qui attend la future mère, c’est une meilleure implication pendant la naissance et surtout le post-partum. Tout le monde en sortira gagnant : les parents et l’enfant.

À quand une généralisation de cette pratique à l’échelle nationale ?

