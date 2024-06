Les 5 objets pratiques pour partir en vacances avec un bébé

Si vous avez un petit bébé tout neuf et que vous envisagez de partir en vacances, voici les objets qui peuvent vous aider à passer des moments un peu plus sereins, même loin de chez vous, sans trop vous surcharger.

Quand on est jeune parent, on peut avoir tendance, même pour de courtes vacances en famille, à embarquer l’intégralité de sa maison, pour être sûrs de ne manquer de rien pour votre bébé.

Avec la fameuse phrase « au cas où », on remplit le coffre de la voiture à une vitesse folle, et parfois, on se rend compte que ce qu’on a embarqué n’a pas servi à grand-chose.

Autre point non négligeable : on ne sait pas franchement quels sont les objets qui peuvent nous faciliter la vie et nous permettre de nous détendre un peu. Parce que franchement, un bébé qui pète les plombs parce qu’il ne fait pas complètement noir dans la chambre de l’Airbnb contrairement à sa chambre à la maison et qui, par conséquent, ne s’endort pas avant 23 heures — ou se réveille à 5 heures dès que le jour se pointe — ça peut vite mettre sur les dents.

La liste pour des vacances avec un bébé, que mettre dans sa valise pour le séjour

On vous a préparé une petite liste, non exhaustive bien sûr, et que vous pourrez compléter dans les commentaires, pour qu’on se partage toutes et tous nos astuces de parents au bout du rouleau. Cette liste ne comprend pas tous les trucs que vous prenez habituellement en matériel de puériculture, comme les vêtements, couches et autres tire-lait si vous en avez besoin.

Pour voyager avec un bébé, il faut de quoi le faire dormir

Oui, la légende raconte que parfois, un bébé, ça dort. Quand les planètes sont alignées, que les rituels d’endormissements sont faits, qu’il a assez mangé, bu, et que surtout, vous êtes dans la semaine où il ne sort pas de dents ni ne chope de rhume, eh bien oui, il peut dormir la nuit (et vous aussi, par la même occasion, chers parents). Mais pour l’aider, à cela, il y a deux trois astuces qui peuvent marcher en supplément.

Déjà, il faut tenter, autant que faire se peut, et fonction de son âge, de garder les rituels d’endormissement qu’il a à la maison, pour qu’il maintienne, autant que possible, ses repères sur votre lieu de vacances. Lire des histoires, chanter des chansons, caresser le haut de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le tout sous le clair de lune, face à la mer, chacun son truc hein, mais faut essayer de garder le même rythme.

Les non-parents ou les plus âgés qui vous disent « ça va, c’est un bébé, il peut s’adapter, vous n’avez qu’à le laisser profiter de la soirée » ne sont pas là pour se lever toute la nuit parce que le petit Jean-Pascal aura loupé son petit train du sommeil et passera une nuit pourrie. Alors franchement, vu que le sommeil, ce n’est pas un truc avec lequel on peut déconner quand on est jeune parent, brace yourself avec tout ce que vous pouvez.

Le lit parapluie pour un week-end avec un bébé

On trouve toutes sortes de modèles dans le commerce, mais j’ai personnellement deux petits coups de cœur en tant que parent : le Easy Sleep de la marque Béaba, et le lit parapluie Light de la marque BabyBjörn. Très honnêtement, ces deux lits bébé se valent, autant d’un point de vue esthétique que pratique.

Pour les siestes et les bébés qui ne veulent pas spécialement être posés, il y a aussi l’option porte-bébé qui fonctionne très bien ! À la rédaction, on recommande le porte-bébé mini de BabyBjörn, marque qui a su se réinventer et adapter ses modèles aux plus petits, pour qu’ils soient les plus ergonomiques possible.

Un babyphone pour partir en vacances avec un bébé (à l’hôtel ou en loc)

Quand on dort dans une maison qu’on ne connait pas (en location de vacances par exemple), que la chambre du bébé est à l’étage et qu’on veut pouvoir siroter son GinTo pépouze sur la terrasse du rez-de-chaussée sans prêter l’oreille toutes les 10 secondes pour être sûre qu’il ne pleure pas, le babyphone est là. Je vous ai sélectionné deux modèles, de la marque Philips Avent, avec ou sans caméra.

Une petite trousse de toilette

Qui dit être humain en plus, dit produits supplémentaires. Si vous n’avez pas envie de vous trimballer avec vos gros bidons de 5 L de liniment, de gel lavant et de crème hydratante de votre bébé, Rivadouce a sorti une petite trousse de voyage qui contient tout cela, dans un format raisonnable. Pratique pour les longs week-ends ou les petites vacances, ça se cale facilement dans la valise, et ça ne prend pas de place.

Des sacs pour tout ranger

Bien sûr, on ne vous met pas ici les vêtements pour bébé à prendre, les couches, les tétines, le sac à langer et autres doudous. D’ailleurs, en parlant de sac à langer, la marque dBd a sorti un truc génial : un sac à langer qui se porte sur le dos, et qui peut aussi se transformer en rehausseur (pour filer à manger à l’héritier n’importe où, en toute sécurité) et remplacer la chaise haute.

Également, petit coup de cœur pour le sac Mommy Bag de chez Béaba, qui peut servir de sac à langer pour le bébé, mais dans lequel on peut surtout ranger énormément de trucs, tant il est grand. D’ailleurs, il est si grand que vous pouvez même y glisser un tapis d’éveil pour poser l’héritier n’importe où. Fisher-Price en propose même un qui se roule sur lui-même, pour prendre moins de place.

En parlant de sac à langer, il n’est pas mal de rajouter quelques accessoires dedans, qui peuvent être bien utiles quand on se trimballe avec un môme qui a seulement quelques dents. D’ailleurs, si vous avez envie de trimballer sa purée du jour, mais que vous ne savez pas comment la maintenir au chaud et que vous n’avez rien pour faire réchauffer le bazar au moment du dej, sachez qu’il existe des boites isothermes, comme celles disponibles chez Trixie par exemple, et qui sont de toute beauté. On ne peut que recommander aussi les gourdes de la marque, parfaites pour les plus grands qui veulent tout le temps boire, mais qui s’en foutent partout. Là au moins, ça ne risque pas !

Foire aux questions

Où aller en vacances avec un bébé ? Où voyager ?

Où vous avez envie. Un bébé n’est pas un fardeau, c’est juste de l’organisation en plus. Si vous partez en séjour l’étranger, vérifiez les recommandations pour les vaccins, l’eau potable, la nourriture pour bébé et les recommandations sanitaires et médicales.

Quand est-ce qu’un bébé peut partir en vacances ? À quel âge un nourrisson peut voyager ?

Quand il sort du ventre de sa mère ! Il n’y a pas d’âge pour des vacances en famille.

Quand faire un long trajet avec un bébé ?

Quand vous vous sentirez suffisamment en forme pour gérer un nourrisson sur une longue distance. Avec du relai, tout est bien plus facile également.

Promis, avec un peu d’organisation, on peut partir en étant (presque) pas chargé. Pensez à prendre le bébé aussi hein, sinon ça ne sert à rien de vous trimballer tout le reste. Rassurez-vous : plus l’enfant grandit, moins il y a de trucs à prendre !

À lire aussi : 4 conseils pour survivre à des vacances avec ses enfants