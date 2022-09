Cette technique scientifique serait infaillible pour endormir les bébés qui pleurent

Des scientifiques japonais auraient découvert une technique dite infaillible pour endormir les bébés en quelques minutes.

Quel parent n’a jamais galéré à endormir son bébé ? Oui bon, celles et ceux qui disent « ah non moi ça va, je le pose dans son berceau et il s’endort seul en 10 secondes, gnia-gnia-gnia », on vous entend, mais on est jaloux.

Pour les autres, celles et ceux qui galèrent pendant de longues minutes, voire des heures à tenter d’endormir le dernier-né en le berçant, en lui faisant faire des tours de poussette, de voiture, en chantant des comptines jusqu’à ce que la voix se brise, cette technique pourrait peut-être vous aider.

Une technique pour endormir les bébés

Dans une étude publiée dans la revue Current Biology, des scientifiques italo-japonais ont partagé leur procédure, testée uniquement avec des mères pour l’instant, mais qui peut s’appliquer par toutes les personnes en charge d’un bébé qui pleure au moment du coucher.

La technique est relativement simple sur le papier, et elle se base sur le mouvement et le transport de l’enfant, ce qui atténuerait ses pleurs.

Concrètement, lorsque le bébé pleure au moment du coucher, il faudrait le porter et marcher avec lui dans les bras pendant 5 minutes, avec sa tête posée contre notre cœur. Après ces 5 minutes, si les pleurs sont calmés, il faudrait s’assoir pendant cinq à huit minutes tout en le tenant fermement le nourrisson dans les bras, puis enfin le poser dans son berceau.

La marche de cinq minutes doit se faire sur un terrain plat, sans faire de virages brusques, et sans faire d’arrêts. En faisant cela, le rythme cardiaque du bébé se calquerait sur celui de la personne qui les porte, et l’aiderait à se calmer, tout en favorisant l’endormissement.

Toujours d’après ces scientifiques, l’étape où le parent serait assis avec le bébé dans les bras est primordiale, car si le bébé est reposé dans son berceau directement après la marche, les pleurs pourraient revenir dans les 20 secondes. Ça ne déconne pas.

D’après la Dr Kuroda, autrice de l’étude, cette technique fonctionnerait, puisqu’elle serait une « réponse de transport », une réaction innée chez tous les mammifères altriciaux ou nidicoles — ceux qui naissent sans pouvoir se déplacer et de se nourrir seuls — qui ont besoin du portage ou du contact pour aider au ralentissement de leur rythme cardiaque, favorisant ainsi l’endormissement.

Si cette étude peut aider à ne plus faire des tours de quartier en poussette ou en voiture tous les soirs, on prend, hein. Et vous, vous avez testé cette technique ?

Crédit photo image de une : Aynur_sib

