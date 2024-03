Règles, seins, testicules gonflés : on vous explique la crise génitale du nouveau-né

Votre petite chouquette entame à peine son cinquième jour sur Terre et voilà que vous découvrez en changeant sa couche qu’elle a (déjà) ses règles ? On vous rapporte que son tout petit voisin dans la chambre d’en face a des seins, et même de l’acné ? Non, on vous rassure, vous n’avez pas atterri dans un univers parallèle où l’adolescence débuterait dès la naissance ! Vous découvrez simplement un phénomène qui a surpris de nombreux jeunes parents avant vous : la crise génitale du nouveau-né (et spoiler : tout va rentrer dans l’ordre).

Cinq jours. Ou quatre, on ne sait plus. Cotons, eau tiède, savon, liniment ; maintenant, vous gérez, vous abordez les changes sereinement. Vous maîtrisez jusqu’à l’art de l’esquive lorsqu’elle s’apprête à vous faire pipi dessus. Pourtant, cette fois, c’est la panique. Là, juste là, dans la couche de votre tout petit bébé, vous distinguez bien des traces de sang ! On vous rassure : en général, c’est tout à fait normal.

Des métrorragies chez la petite fille, mais pas que

On est bien d’accord, ça surprend. Dès quelques jours après sa naissance, votre petite fille peut présenter des métrorragies. Késako ? C’est un terme pas très parlant pour désigner des « pertes de sang en dehors des règles ». Vous vous en doutiez, votre petite merveille n’a pas vraiment ses règles. Ces saignements, présents en petite quantité, font partie du packaging de la fameuse crise génitale. Des petites gouttes de sang, ok, mais ce n’est pas tout. Poussée mammaire, gonflement de la vulve, apparition de pertes blanches (répondant au doux nom de leucorrhées), et petits boutons d’acné… Autant de signes que vous n’attendiez probablement pas chez un bébé de 5 jours. Ces symptômes sont transitoires, et surtout physiologiques : non, vous n’avez pas loupé un truc dans sa fabrication.

L’imprégnation hormonale durant la grossesse en cause

Alors, d’où ça vient ? Les hormones produites par la femme enceinte transitent par le biais du placenta, qui assure les échanges. Le bébé s’en retrouve complètement gorgé : c’est l’imprégnation hormonale.

Pour une petite fille, tout au long de la grossesse, ces hormones stimulent la croissance de la muqueuse qui tapisse l’intérieur de son petit utérus, l’endomètre. C’est le même mécanisme que lors du cycle menstruel féminin ! Au cours du cycle, les œstrogènes provoquent l’épaississement de l’endomètre, jusqu’au moment où leur sécrétion chute ; la muqueuse vient alors se détacher, et c’est l’apparition des menstruations. Après la naissance, le bébé reste imprégné encore quelques jours des hormones transmises par sa maman, puis elles disparaissent, et vous découvrez dans la couche des petits saignements. Rassurez-vous, si ça peut sembler impressionnant, ce n’est pas du tout inconfortable pour elle. Souvent, la quantité de sang est tellement infime qu’elle passe inaperçue. Ce qui ne signifie pas qu’elle n’a pas d’utérus, bien entendu.

Des seins et des écoulements de lait… même chez le petit garçon

Votre petit mec, lui, n’aura pas de sang dans sa couche. Vous le voyez venir, ça ne veut pas dire qu’on est tranquille pour autant.

Il faut imaginer votre bébé comme une petite éponge. Durant la grossesse, il baigne dans le liquide amniotique. À la naissance, il sort de son bain chauffé à 37 °C pour rejoindre l’air ambiant ; il va donc devoir éliminer l’eau accumulée. C’est d’ailleurs pour ça, entre autres, que les nouveau-nés perdent du poids les premiers jours (Oui, tous, le vôtre compris). Sous l’influence des hormones maternelles persistantes, il existe tout de même une petite rétention d’eau formant un œdème dans certaines zones, en particulier au niveau génital.

En inspectant votre chouquette, vous pourrez donc peut-être observer un gonflement des bourses, de la verge, ou de la vulve, mais aussi parfois des seins ! Des seins, oui, vous avez bien lu. Bon, pas du 85B, mais un peu durs, un peu gonflés, et cette mammite transitoire est tout à fait normale. Elle aussi est due à l’imprégnation hormonale. En plus de cette poussée mammaire, il se peut même que vous constatiez un petit écoulement de lait, chez la fille, comme chez le garçon ! J’vous raconte pas la tête de papa.

Le plus important, c’est de ne rien faire

Pour certains parents, ce phénomène est fascinant, pour d’autres déconcertants. Alors, on fait quoi face à tout ça ? La réponse est simple : rien du tout.

Pour les métrorragies de la petite fille, ou les pertes blanches : pas besoin de nettoyer, ce n’est pas sale ! Continuez ses soins et changes de manière habituelle. Veillez à ce que ce sang ne soit pas confondu avec du sang qui viendrait des selles. Face à l’œdème des organes génitaux, parlez-en à un professionnel de santé si ça vous paraît très enflammé (rouge et chaud), sinon faites tout comme d’habitude. Le bébé n’a pas mal. Et pour le gonflement de la glande mammaire, même si vous pensez que cela peut apaiser, n’essayez surtout pas de masser, et encore moins de faire sortir le lait. Privilégiez des vêtements confortables qui éviteront les frottements à cet endroit.

En une dizaine jours, les hormones seront éliminées et ces petits signes disparaîtront. Tout rentrera dans l’ordre. Dans tous les cas, n’hésitez jamais à solliciter les professionnels de santé qui vous accompagnent, ils sauront vous conseiller et vous rassurer.

