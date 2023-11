Voici LA technique pour passer un bébé endormi dans les bras à son lit (et sans le réveiller)

Vous vous transformez en ninja pour poser votre bébé dans son lit sans qu’il se réveille ? Fanny Lacoste, infirmière, partage une technique (presque) révolutionnaire.

Si vous venez d’avoir un héritier et que ce dernier est encore tout petit, vous savez à quel point le fait qu’il dorme d’une traite sans se réveiller est votre goal dans votre nouvelle vie. Mais, comme beaucoup de sans-dent, votre précieux chérubin adore s’endormir dans vos bras, bras que vous aimeriez bien récupérer pour faire de trucs, genre, allez aux toilettes ou même, soyons folles, manger un truc. Quelle ambition !

Reposer un bébé dans son lit sans le réveiller

Le problème, c’est que l’enfant n’a pas du tout envie de dormir ailleurs que dans vos bras bien chauds, et que, dès que vous le reposez dans son lit alors qu’il tape sa meilleure sieste, il se réveille. Vous voulez une technique pour que la transition bras/lit se fasse ? Suivez les conseils en vidéo de Fanny Lacoste, infirmière.

Sur Instagram, cette dernière partage une technique qui fonctionnerait pour bon nombre de bébés. Elle consiste à poser l’enfant dans son berceau en plusieurs étapes :

Préparez le lit de l’héritier, en enlevant les doudous, les couvertures, couteaux de cuisine ou autre

Chauffez le lit avant de déposer le grumeau, en y déposant une bouillotte chaude au préalable

Déposez d’abord les fesses du bébé, le dos, puis la tête

Maintenez une pression sur son corps

Faites-le rouler sur le côté, et tapotez-lui le dos en continu

Hop, positionnez-le sur le dos toujours en tapotant

Diminuez progressivement les tapotements, puis laissez votre main posée sur lui, immobile

Allez faire pipi et vous resservir un café, avec vos deux bras libres, youpi !

Alors oui, on les entend, les grandes fans du portage qui pourront dire : « avec un bébé en écharpe de portage, on continue de pouvoir utiliser ses bras, pas besoin que le bébé dorme dans son lit ! ». Oui pourquoi pas, mais y a quand même des trucs sympas à faire sans avoir Jean-Raymond collé contre soi, et c’est chouette de le voir parfois dormir ailleurs qu’avec soi.

Et comme le précise Fanny Lacoste dans son post : cette technique ne marche pas forcément du premier coup, il faut peut-être, selon les bébés, un temps d’adaptation pour que la transition se fasse. Il y a plein de raisons qui font qu’un nouveau-né a du mal à dormir dans son lit. Notons que ce petit squatteur avait élu domicile pendant 9 mois dans un utérus chaud et douillet, pour se retrouver dans un monde froid et qui gratte.

N’oubliez pas qu’il n’existe pas, dans la parentalité, de solution miracle. Il y a de nombreux facteurs qui font que des techniques marchent et d’autres non, allant de votre sensibilité à celle de votre bébé, de votre taux de fatigue et du sien, de l’alignement des planètes à de mercure qui rétrograde, ou toute autre connerie.

Mais quand on tient un truc qui peut marcher, autant essayer, non ?

