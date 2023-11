Pauline dépense 2 069 € pour son enfant : « Ça nous met un peu dans le rouge à la fin de chaque mois »

Cette semaine, nous allons éplucher le compte de Pauline et son épouse, mères d’une enfant de 15 mois, pour qui elles dépensent 2 069 € mensuellement.

Dans ce nouvel épisode de « Quand on aime, on compte », c’est Pauline et Clémence, mères d’une petite fille de 15 mois, qui se prêtent à l’exercice et nous ouvrent leurs comptes.

Les revenus de Pauline et son épouse, avec une enfant de 15 mois

Prénom : Pauline

Âge : 32 ans

Métier : Architecte d’intérieur Retail (Freelance)

Budget net de la famille au total : 5 370 €

Nombre d’enfants : Une enfant de 15 mois

Lieu de vie : Alfortville (94)

Pauline et Clémence sont mariées et sont propriétaires de leur maison, en banlieue parisienne :

C’est une maison de 96 m² avec un jardin, à Alfortville. Nous avons quitté en février dernier notre appartement de 43 m² que nous louions dans le 13ᵉ arrondissement à Paris pour cette maison pleine de charme aux portes de la capitale. Elle est à retaper entièrement. Nous avions envie de nous lancer un challenge avec les travaux, et d’offrir un cadre de vie meilleur à notre enfant. La maison est à proximité de nos lieux de travail respectifs, et de certains de nos amis.

Pauline gagne 2 000 € par mois après prélèvement des impôts, et son épouse gagne 2700 €. En plus de ces sommes, elles perçoivent une allocation de la CAF de 670 €. Leurs revenus totaux sont donc de 5 370 €.

Chaque mois, elles remboursent le crédit de leur maison pour 1 977,82 €, et dépensent 338,89 € de factures courantes, comme l’électricité, l’eau, le gaz et les assurances.

Les dépenses de puériculture pour un enfant de 15 mois

Après avoir expliqué ses revenus totaux, Pauline détaille les sommes qu’elle a dépensés pour s’équiper en matériel de puériculture pour son enfant à sa naissance, pour environ 820 € :

Cette somme m’a permis d’acheter le trousseau de naissance et les 1ᵉʳˢ vêtements.

Pour les cadeaux de naissance, Pauline a été aidée :

Nos parents respectifs nous ont offert la poussette, le siège auto, et ont fabriqué des langes, bandanas, et turbulettes. Nos frères et sœurs respectifs se sont occupés du mobile, nous ont prêté des vêtements ainsi que la nacelle de la poussette, et nos grands-parents ont offert la chaise haute et le lit à barreau. Du côté de nos amis, c’était le lit cododo à prix mini et des dons et prêts de vêtements.

Côté hygiène, Pauline estime son budget pour son bébé à 30 € par mois, comprenant l’achat de sérum physiologique, de couches, de cotons, et de mouchoirs :

J’achète au maximum en promo !

Niveau santé pour son enfant, Pauline lisse mensuellement le prix des visites chez le pédiatre, pour un coût de 6 € par mois, étant remboursée à 70 % des consultations à environ 20 €.

Les dépenses de nourriture pour Pauline et son enfant de 15 mois

Pour ce qui est de l’achat de nourriture pour son enfant, Pauline dépense 90 € par mois uniquement pour son enfant :

J’achète des petits pots industriels bio salés et sucrés, des petits-suisses, du lait en poudre, de l’eau minérale et des gâteaux, mais aussi des légumes et des fruits bio divers.

Pauline ne se laisse pas amadouer par son enfant dans les supermarchés :

Je suis ferme sur les demandes, et elle est encore trop petite.

Pour le type d’enseignes où elle fait ses courses, Pauline nous explique son organisation :

Je fais mes courses essentiellement en drive ou supermarchés comme E.Leclerc, mais aussi en supérette d’appoint Intermarché. Pour les légumes, c’est presque exclusivement chez Paniers Bio. Je privilégie le bio le plus possible pour toute la nourriture, et ensuite le prix pour le reste, en prenant de la marque enseigne moins chère.

Niveau abonnement à une box de repas, Pauline explique son expérience :

Nous avons souscrit à l’offre Quitoque pendant 3-4 mois au moment de la reprise, après le congé maternité de ma femme. Puis, nous avons stoppé, par rapport au budget.

Les dépenses de vêtements et de jouets pour un enfant de 15 mois

Pour ce qui est du budget habillement de son enfant, Pauline achète des vêtements neufs, mais aussi d’occasion :

Nous achetons quelques pièces neuves uniquement en soldes, quand il y a un coup de cœur sur un vêtement, ou par besoin : manque de bodies, chaussettes et dernièrement les chaussures. Ensuite, nous récupérons beaucoup de vêtements par nos proches. Nous avons des prêts des anciens habits des nièces de Clémence, et d’une petite fille d’une de mes amies. Et le reste nous est offert en cadeaux, pour son anniversaire ou par les grands-parents.

Lissé sur l’année, le budget vêtements de son enfant est estimé à 21 € par mois.

Concernant les jouets, les jeux et les livres, Pauline applique le même principe que pour les vêtements : des achats de seconde main, si possible, et de l’achat neuf :

Les jouets de notre fille sont essentiellement de la récup’ d’enfants, d’amis ou de proches, en prêt ou en don, ainsi que beaucoup de cadeaux. Nous lui avons acheté quelques livres neufs et des doubles de doudou. Nous sommes plutôt soucieuses de l’environnement donc nous essayons de consommer intelligemment, surtout sur ces sujets.

Lissés à l’année, Pauline estime dépenser 0 € de jouets, et 5 € de livres.

Le budget des activités pour son enfant et les modes de garde

L’enfant de Pauline est en microcrèche 5 jours par semaine, et c’est leur plus haut poste de dépense, à 1 916,67 € par mois. La CAF est censée rembourser 669,99 €, mais le couple rencontre des difficultés :

Nous percevons 669,99€ d’aide de la CAF, mais depuis que nous avons déménagé, nous sommes en galère constante de paiement des aides à cause de problèmes de télédéclaration entre la CAF et la crèche… donc nous avançons tous les frais. Nous avons reçu fin septembre un virement de 3349,95€ pour les mois d’avril à août. Et ça recommence depuis la rentrée… Zéro versement.

En plus de cette somme, Pauline dépense également 15 € par an de fournitures en crèmes et sérum physiologique pour la crèche, soit 1,25 € par mois.

Pauline ne connait pas encore le montant du crédit d’impôt qu’elle touchera pour la garde de sa fille :

Nous n’avons pas encore pu bénéficier d’une année complète de garde, je ne sais donc pas quel montant sera déductible lors de notre déclaration. Pour 2022, nous avons eu 1020€ de crédit d’impôt pour deux mois de garde, correspondant à novembre et décembre.

Pauline ne fait jamais appel à une de baby-sitter, par soucis financiers :

Nous n’avons pas le budget. Des amis ou la famille nous dépannent occasionnellement, une à trois par an.

Pour ce qui est des activités de son enfant, Pauline ne dépense rien :

On fait des sorties et des activités familiales gratuites, comme le parc, du vélo, du bricolage…

Idéalement, Pauline et Clémence aimeraient réduire le poste de dépense de la garde de leur fille :

Le montant est très élevé, les aides trainent… Ça nous met un peu dans le rouge à la fin de chaque mois.

Argent de poche et transmission de la valeur de l’argent

Pauline raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec son enfant.

On m’a appris que l’argent ne fait pas le bonheur, mais il faut en avoir assez pour subvenir à nos besoins premiers comme manger, avoir un toit et quelques loisirs. Il faut travailler pour l’obtenir ! Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre et rester humble. Si tu peux payer ce que tu souhaites, fais-le, n’ai jamais honte.

Pauline et son épouse parlent ouvertement d’argent de leur enfant et essaient de lui apprendre la valeur des choses, bien qu’elle soit encore petite :

Pour l’instant, elle ne comprend pas, mais c’est important qu’elle sache le coût des choses, l’énergie qu’il faut dépenser pour les avoir. Qu’il faille parfois de la patience et qu’avec de l’huile de coude, les choses obtiennent une valeur supplémentaire qui est unique.

Pauline n’a pas encore ouvert de compte en banque pour sa fille, mais elle y compte bien :

C’est un souhait, mais pour l’instant nos économies vont dans la rénovation de notre maison et nous profitons de son anniversaire pour lister les cadeaux dont elle aurait besoin : jouets, vêtement, accessoires de puériculture… Il n’y a donc pas encore d’argent à mettre sur un compte pour l’instant.

À la fin du mois, il reste 705 € à Pauline et Clémence, lorsque la partie de la CAF leur est versée. Une somme utilisée pour leurs dépenses propres et leurs frais personnels.

Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour leur fille est additionnée, Pauline et Clémence dépensent 2 069 € mensuellement.

Merci à Pauline d’avoir répondu à nos questions !

