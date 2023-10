Lydie dépense 310 € pour ses 4 enfants : « Mes finances sont une réelle angoisse »

Cette semaine, nous allons éplucher le compte de Lydie et sa famille recomposée, de quatre enfants au total, qui ne vivent pas tous sous le même toit.

Les revenus de Lydie, avec quatre enfants en alternance

Prénom : Lydie

Âge : 39 ans

Métier : Rédactrice Web SEO en freelance

Budget net de la famille au total : de 2 300 € à 3 800 € par mois (en fonction de ses missions)

Nombre d’enfants : 1 à plein temps, 1 en garde partagée, 2 qui sont adultes

Lieu de vie : Une maison dans les Hauts de France

Lydie vit en concubinage avec son compagnon, et leur famille est recomposée. Sa plus jeune enfant de 5 ans vit avec eux, tandis que les trois autres ne sont présents que par intermittence. Le budget de ce témoignage ne se basera principalement que sur le coût de leur enfant de 5 ans, les trois autres étant plus rarement présents : l’adolescent de 17 ans vient à chaque vacance, celui de 21 ans vient passer quelques week-ends chez Lydie et son compagnon, et le dernier de 24 ans vient une à deux fois par an leur rendre visite.

Nous possédons une maison mitoyenne de 160 m² avec grand jardin de 2 000 m² dans la campagne des Hauts de France. On souhaitait le calme de la campagne, mais pas trop loin de la région parisienne, où je travaillais encore en salariat avant ma grossesse. Nous avons tous les deux grandi en ville, nous ne souhaitions pas ça pour nos enfants.

Les revenus du couple sont aléatoires, allant de 2 300 € à 3 800 € par mois, en fonction des missions freelances de Lydie. Pour ce témoignage, nous nous baserons sur une moyenne de 3000 € par mois.

À cette somme, 150 € sont retirés, pour régler une pension alimentaire de l’enfant de 17 ans. En tout, Lydie et son compagnon ont donc une moyenne de 2850 € de revenus mensuels.

Chaque mois, le couple rembourse 600 € de crédit immobilier, et dépense 250 € de factures d’eau, d’électricité et de bois pour le poêle, ainsi que 50 € d’abonnements à la fibre de SFR et Netflix.

Les dépenses de puériculture pour 4 enfants, dont 3 loin du foyer

Après avoir expliqué ses revenus totaux, Lydie détaille approximativement la somme qu’elle a dépensée pour s’équiper en matériel de puériculture pour sa fille :

Au vu de la grande différence d’âge entre la petite dernière et le plus jeune des grands (12 ans d’écart), tout a été acheté, neuf ou d’occasion. Ça a dû frôler les 1 000 € facilement.

Pour les cadeaux de naissance, Lydie n’a pas été aidée, volontairement :

On ne m’a pas aidé à faire baisser mon budget avec des cadeaux, et c’était un choix.

Côté hygiène, la fratrie ne consomme plus de produits spéciaux pour les bébés. Lydie estime que son budget mensuel pour ses quatre enfants lui revient à 20 € par mois, en moyenne.

Niveau santé, Lydie indique avoir un budget de 10 € par mois :

Les allergies sont très fréquentes, on dévalise les rayons des sprays nasaux et des mouchoirs.

Les dépenses de nourriture pour Lydie et ses quatre enfants

Pour ce qui est de l’achat de nourriture pour ses enfants, Lydie explique que son budget varie en fonction du taux d’occupation de la maison par tous les enfants, mais elle estime son budget, juste pour les enfants, à 200 € par mois :

Mon budget dépend de la présence ou non des grands, qui sont de très gros mangeurs. Ça peut aller de 200 € par mois à 400 €.

Pour le reste des courses, Lydie nous détaille son organisation :

Je fais mes courses chez Leclerc. Je favorise la praticité et les prix. Pour les fruits et les légumes, je passe par une ferme familiale.

Lydie ne se laisse pas amadouer par ses enfants dans les supermarchés, car ils sont raisonnables :

Je ne commande qu’au Drive pour éviter les pulsions d’achat (les miennes surtout !), mais je demande si les enfants ont des petites envies particulières et généralement ils sont exaucés, car ils sont raisonnables.

Les dépenses de vêtements et de jouets de 4 enfants, dont 3 loin du foyer

Pour ce qui est du budget habillement des quatre enfants, Lydie achète du neuf, comme de l’occasion, en fonction des produits :

Je passe beaucoup par Vinted, ça me permet de faire une balance entre ce que je vends et achète. Ma fille est une vraie casse-cou donc je mets peu d’argent dans du neuf. Seuls les sous-vêtements, manteaux et chaussures sont achetés neufs. Les plus grands demandent parfois des nouvelles chaussures, on leur prend neuf.

Lissé sur l’année, le budget vêtements des enfants est estimé à 20 € par mois.

Concernant les jouets et les jeux, Lydie estime dépenser 15 € par mois. Pour ce qui est des livres, Lydie a un budget de 15 € mensuel, ainsi que 15 € de budget pour un abonnement aux Minimondes pour sa fille de 5 ans, et un abonnement à des cours d’anglais.

Pour les loisirs, il n’y a pas de budget prévu :

On a la chance et la malchance de vivre à la campagne, alors il n’y a rien d’extraordinaire autour en activité. Nous faisons tout nous-mêmes dans notre grand jardin (piscine, parcours, tir à l’arc…)

Le budget des modes de garde pour les enfants

Les enfants de Lydie ne sont jamais gardés à l’extérieur, elle n’a donc pas de poste de dépense pour cette partie et nous explique ses raisons :

Les plus grands sont chez leur maman, et avec moi lorsqu’ils sont avec nous. J’ai quitté le salariat pour me mettre à mon compte afin de pouvoir intégralement garder ma fille. Elle n’est gardée que le mercredi (et les après-midis des vacances) par mes parents.

Puisqu’elle n’a pas de mode de garde, Lydie ne perçoit pas d’aides de l’État :

Je me fais une auto-tape sur l’épaule, donne des gâteaux faits maison à mes parents, et c’est reparti pour un tour ! (rire)

Lydie n’a pas non plus besoin de baby-sitter ponctuellement. Si elle doit faire garder sa fille, elle demande de l’aide à ses parents :

Mes parents me tueraient si je ne leur laissais pas leur petite-fille au profit d’une baby-sitter.

Concernant la scolarité de ses enfants, Lydie dépense 15 € d’assurance habitation qui comprend aussi le scolaire.

Lydie analyse quels budgets pourraient être réduits, selon elle :

Je vais sortir des traditionnels « essence » et « courses », car je pense que c’est pareil pour tout le monde. J’aimerais réussir à me retenir de dévaliser les magasins comme Action et Noz pour acheter de « l’inutile, mais mignon » !

Sa dernière folie, Lydie nous la détaille :

Il n’y a pas eu de dernier craquage, mais une folie est prévue pour les vacances prochaines : deux jours dans un zoo avec nuit dans des cabanes au cœur de l’espace des loups, des ours et des cerfs.

Argent de poche et transmission de la valeur de l’argent

Lydie raconte quel était le rapport à l’argent dans leur famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec ses enfants.

Ma mère était très dépensière et mon père dans le contrôle. Il avait (et a toujours, d’ailleurs) un bas de laine confortable et s’autorise régulièrement des petits plaisirs tout en ayant un rapport assez anxieux face à l’argent. Je suis davantage comme mon père, mais à l’extrême puisque mes finances sont une réelle angoisse (et d’autant plus depuis que je suis freelance). Je tiens à toujours avoir de l’argent de côté, et n’ose que peu y toucher.

Pour elle, le sujet de l’argent n’est pas tabou, et elle en parle avec ses enfants :

C’est même capital d’en parler pour leur faire en faire comprendre la valeur. Pour les plus grands, c’est bon, mais pour la dernière c’est primordial, d’autant qu’elle est sacrément gâtée.

Lydie essaye d’apprendre la valeur de l’argent à ses enfants, surtout à sa petite fille :

J’ai expliqué dès le plus jeune âge à ma fille qu’on ne pouvait pas tout avoir ni tout garder, et elle ne m’a jamais fait un seul scandale en magasin. Elle sait que pour un jouet qui rentre dans la maison, un ancien avec lequel elle ne joue plus doit soit être revendu, soit être donné.

Lydie ne donne pas d’argent de poche à ses enfants et explique son choix :

Les deux plus grands travaillent, mais pour tous, on ne donne pas d’argent de poche et n’en avons jamais donné. En revanche, ils ont des petites compensations quand ils aident, non pas aux tâches de la vie de tous les jours, mais pour du « gros œuvre », et on leur achète régulièrement des petites babioles qu’ils nous demandent.

Lydie a ouvert un compte bancaire à sa fille :

Mon compagnon n’avait rien ouvert à l’époque pour ses grands, j’ai tenu à ouvrir un Livret A pour ma fille car mes parents l’avaient fait pour moi, et qu’il est confortable de débuter dans la vie avec un apport. Elle a un compte courant associé, qui est vide.

La somme que Lydie place sur le compte de sa fille n’a pas été communiquée et il n’est pas ajouté à la liste des dépenses mensuelles.

À la fin du mois, il reste 1665 € à Lydie. Une somme qui varie, en fonction du salaire initial perçu, et qui est utilisée pour les dépenses propres au couple et à la famille, en plus de celles spécifiques pour les enfants.

Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour ses enfants est additionnée, Lydie et son compagnon dépensent 310 € mensuellement.

