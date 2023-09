Lucia dépense 299 € pour son enfant : « Je souhaiterais arrêter d’acheter de la nourriture industrielle »

Selon l’âge du ou des enfants, le budget dépensé par les parents n’est pas le même. Cette semaine, nous allons éplucher le compte de Lucia et son conjoint, parents d’un enfant de 8 mois.

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Les frais engagés évoluent-ils en fonction de l’âge des enfants ? Chaque semaine, dans notre rendez-vous « Quand on aime, on compte », des parents ouvrent leurs comptes et partagent avec nous ce que leur coûte un ou plusieurs enfants, mensuellement.

Cette semaine, c’est Lucia qui se prête à l’exercice.

Les revenus de Lucia et son compagnon avec un enfant

Prénom : Lucia

Âge : 32 ans

Métier : Assistante Commercial

Budget net de la famille au total : 3 335 €

Nombre d’enfants : Un enfant de 8 mois

Lieu de vie : Picardie

Lucia est pacsée depuis cinq ans avec le père de son enfant, et ils sont propriétaires de leur maison, dont ils n’ont pas terminé de payer le crédit immobilier.

Nous avons fait un achat de raison juste avant le Covid, une maison à la campagne 110m² en Picardie, après avoir vécu 10 ans en centre-ville. On voulait du calme, et c’était plus dans notre budget.

Lucia et son compagnon gagnent 3 150 € à deux par mois après prélèvement des impôts. Ils touchent également 184,81 € d’allocations familiales, et ont donc un budget de 3 335 €.

Chaque mois, ils remboursent le crédit de leur maison pour 765 €, et dépensent 419 € de factures courantes, comprenant l’eau, l’électricité et leurs assurances. Ils dépensent par ailleurs 103,89 € pour leurs abonnements internet et téléphones, 67 € de taxe d’habitation et 320 € d’essence.

Les dépenses de puériculture pour un enfant de 8 mois

Après avoir expliqué ses revenus totaux, Lucia détaille les sommes qu’elle a dépensés pour s’équiper en matériel de puériculture pour son enfant à sa naissance, pour 1 030 € :

Nous avons dû acheter certains éléments en double, comme le lit ou le parc pour qu’il soit gardé par sa grand-mère. Nous avons aussi bien acheté du neuf, comme le lit et le parc, que de l’occasion, comme la poussette trio et la chambre complète.

Pour les cadeaux de naissance, Lucia a été aidée :

À la naissance, nous avons eu des dons et des cadeaux, notamment une balancelle, un transat et un lit cododo.

Côté hygiène, Lucia estime son budget pour son bébé à 79 € par mois. Elle est abonnée à un service de livraison de couches pour 49 € par mois, et dépense 30 € mensuellement pour le reste :

J’achète ses produits d’hygiène en supermarché ou parapharmacie, en fonction des promos et des lots.

Niveau santé, Lucia dépense 7 € par mois, en budget lissé à l’année, pour les rendez-vous habituels chez le médecin de son bébé.

Les dépenses de nourriture pour Lucia, son conjoint et leur enfant

Pour ce qui est de l’achat de nourriture pour son enfant, Lucia achète des produits qui ne concernent que son bébé, comme le lait en poudre et les petits pots, puisque ce dernier est encore tout petit, le tout pour 113 € par mois :

Il boit encore plusieurs biberons par jour, ce qui revient à quatre boites de lait par mois. Pour les petits pots, j’essaie de faire maison, mais il mange aussi un peu d’industriel et des compotes du supermarché.

Lucia ne se laisse pas amadouer par son enfant dans les supermarchés, mais c’est parce qu’il est bien trop jeune :

Il est trop petit pour cela pour l’instant, mais je craque seule souvent. J’essaie de lui faire goûter un maximum de choses sans forcément regarder les prix, que ce soit bio ou pas.

Pour le type d’enseignes où elle fait ses courses, Lucia nous explique son organisation :

Je vais principalement dans un hypermarché, en drive, pour éviter de trop craquer. Avec l’inflation, je privilégie les prix, et pour mon bébé les lots, sans pour autant acheter du discount. Parfois, j’achète du bio si ce n’est pas trop cher ou si c’est quelque chose de nouveau à goûter.

Lorsqu’on ne compte pas la partie dépensée pour son bébé uniquement, Lucia a un budget courses pour son couple de 350 €.

Les dépenses de vêtements et de jouets pour un enfant de 8 mois

Pour ce qui est du budget habillement de son enfant, Lucia achète principalement d’occasion :

Pour des raisons économiques et écologiques, je privilégie l’occasion, comme Vinted, ou le rachat de vêtements/jouets d’une amie. Il m’arrive parfois de craquer pour du neuf, mais je regarde toujours les prix, et je fais très peu les magasins pour cette raison.

Lissé sur l’année, le budget vêtements de son enfant est estimé à 20 € par mois.

Concernant les jouets, les jeux, et les livres, Lucia applique le même principe que pour les vêtements : des achats de seconde main, des dons de ses amis et des achats neufs en cas de craquage. Lissé à l’année, elle estime dépenser 10 € de jouets, et 20 € de livres.

Le budget des activités pour son enfant et les modes de garde

L’enfant de Lucia n’est pas gardé dans une crèche ou chez une assistante maternelle, et elle ne dépense aucun budget pour cela :

Nous avons la chance qu’il soit gardé par sa grand-mère, deux/trois jours par semaine, gratuitement. Le reste de la semaine, nous travaillons en décalé, et nous le gardons nous-mêmes.

Lucia n’a pas besoin de baby-sitter ponctuellement.

Pour ce qui est des activités de son fils, Lucia dépense 30 € par mois pour des cours de bébés nageurs :

Il est inscrit à des cours de bébés nageurs deux fois par mois. La séance est relativement chère : 15 € pour 45 min.

Argent de poche et transmission de la valeur de l’argent

Concernant les postes de dépenses qu’elle aimerait bien réduire, Lucia se confie :

Je souhaiterais arrêter d’acheter de la nourriture industrielle, pour lui proposer que du fait maison. Également, j’aimerais ne plus acheter de neuf du tout pour les jouets et les vêtements, les livres, etc.

Lucia raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec son enfant.

Mon conjoint et moi-même venons respectivement de familles très modestes. Ils nous ont appris à faire attention, et à travailler. Avant nos 25 ans, nous étions dans une grande précarité, moi étudiante et mon conjoint enchaînant les petits boulots, et nous avons toujours appris à faire attention à notre budget.

Lucia compte bien parler d’argent ouvertement devant son enfant plus tard, mais il est bien trop petit pour l’instant. Elle a lui ouvert un compte bancaire, sur lequel elle met, chaque mois, 20 € :

Nous faisons cela pour qu’à sa majorité, il ait un peu d’argent de côté pour ses propres projets.

À la fin du mois, il reste 921 € à Lucia. Une somme utilisée pour les dépenses propres au couple et à la famille, comme les factures, un abonnement de sport, l’achat de la nourriture pour son couple, des craquages éventuels, les cadeaux d’anniversaire, et les frais engendrés pour leur chien.

Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour son fils est additionnée, Lucia dépense 299 € mensuellement.

Merci à Lucia d’avoir répondu à nos questions !