Amélie dépense 1 453 € pour ses 3 enfants : « Le moindre écart « plaisir » nous met dans le rouge »

Selon l’âge du ou des enfants, le budget dépensé par les parents n’est pas le même. Cette semaine, nous allons éplucher le compte d’Amélie et son mari, parents de trois enfants de 2, 6 et 9 ans.

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Les frais engagés évoluent-ils en fonction de l’âge des enfants ? Toutes les deux semaines, dans notre rendez-vous « Quand on aime, on compte », des parents ouvrent leurs comptes et partagent avec nous ce que leur coûte un ou plusieurs enfants, mensuellement.

Cette semaine, c’est Amélie qui se prête à l’exercice.

Les revenus d’Amélie et son mari, parents de trois enfants

Prénom : Amélie

Âge : 36 ans

Métier : Fonctionnaire d’état catégorie B. Son mari est professeur des écoles

Fonctionnaire d’état catégorie B. Son mari est professeur des écoles Nombre et âge des enfants : trois enfants de 2, 6 et 7 ans

Budget net de la famille au total : 4890 €

Lieu de vie : Méounes les Montrieux dans le Var

Amélie est mariée avec le père de ses trois enfants, et ils vivent tous ensemble dans une maison individuelle de 140 m² avec un jardin de 1600 m², dans un petit village du var, dont ils sont propriétaires.

Mon mari (complètement novice) et mon papa (à la retraite, mais ancien maçon) ont entièrement construit la maison (sauf les fondations) ce qui nous a permis d’avoir un bien que nous n’aurions jamais pu avoir avec notre budget de 250 000 € dans le sud de la France.

Mensuellement, Amélie et son mari touchent, à eux deux, 4400 € net. À cela s’ajoutent également 490 € d’allocations familiales.

Notre salaire se décompose en salaire net et en prime : j’ai 1400 € net et les 600 € restant ne sont que des primes (et oui le salaire des fonctionnaires de base est très bas). Mon mari touche 2000 € de salaire, 200 € de complément pour les trois enfants et 200 € supplémentaires, car il est prof remplaçant. C’est pour l’indemniser de ses trajets. Nous avons 490 € d’allocation CAF, qui comprennent 300 € pour les trois enfants et 190 de complément PAJE jusqu’aux trois ans de notre dernier enfant.

Le couple rembourse 1250 € de prêt immobilier pour leur maison, 350 € de crédit à la consommation, et dépense 315 € dans des factures courantes, dont 25 € de gaz, 80 € d’électricité, 20 € de factures d’eau et 190 € de taxe foncière.

Les dépenses de puériculture et d’hygiène pour trois enfants de 2, 6 et 7 ans

Après avoir expliqué leurs revenus totaux, Amélie partage les sommes que le couple dépense pour ses trois enfants.

À la naissance, les quelques cadeaux de la part de la famille et des amis ont été appréciés et ont soulagé leur budget. Amélie a aussi beaucoup utilisé des objets de récup’ et de seconde main :

On m’a énormément donné, et j’ai fait beaucoup de récup. Pour le troisième, je n’ai absolument rien racheté, tout était soit récupéré, soit des cadeaux — comme le lit au sol — soit donné par des copains. On a acheté une petite table à langer d’occasion à 40 € qu’on utilise encore pour notre troisième enfant. Un des seuls achats un peu conséquent a été le lit parapluie ultra-léger qui se plie facilement que l’on a payé 250 € en 2013 et qu’on a gardé depuis.

Amélie a aussi profité de sa liste de naissance pour minimiser ses dépenses :

Pour mon premier enfant, la liste de naissance était parfaite. On a été minimaliste, et on a pu avoir un porte-bébé, un lit, une poussette, un cosy et le siège auto.

Côté hygiène, Amélie nous explique dépenser 35 € par mois pour son dernier enfant :

Je dépense 35 euros par mois pour des couches bio. Avant, j’utilisais des couches lavables, mais j’ai abandonné doucement avec mon deuxième enfant. Sinon pour le reste, on lui lave les fesses avec de l’eau et du savon et on achète les grosses bonbonnes de sérum physiologique qui sont prises en charge par la sécurité sociale.

Pour la santé, Amélie dépense, pour ses enfants, 10 € par mois, lissés à l’année, pour l’achat de probiotiques, et a souscrit à une mutuelle pour toute la famille à 220 € par mois.

Le budget vêtements, jouets et loisirs de trois enfants de 2, 6 et 7 ans

Pour ce qui est du budget des vêtements de ses enfants, Amélie dépense environ 50 € par mois, lissés sur l’année, uniquement en seconde main :

J’achète quasiment intégralement d’occasion, sauf les chaussures que je n’achète qu’en période de solde pour les saisons suivantes. Et sinon je récupère tous des copains. Je dépense en moyenne 700 euros à l’année pour toute la famille.

Pour les jouets, Amélie n’a pas intégré cette variable à son budget, puisqu’elle en offre uniquement aux anniversaires et à Noël, et dépense 40 € de livres par mois pour ses enfants, incluant des abonnements pour chacun.

Concernant les loisirs de ses trois enfants, Amélie explique les avoir inscrits à de nombreuses activités extrascolaires, de la musique et du sport, pour 110 € par mois environ :

Mon deuxième enfant fait du piano, et cela nous coute 60 € par mois, mais ma mère me donne 30 € de participation. Il fait aussi de la danse au conservatoire pour 20 € par mois. Mon fils ainé fait de la batterie et de la guitare au conservatoire, cela me coute 30 €. En plus de cela, ils font tous les deux du rugby pour 15 € chacun, par mois. Ils vont au cinéma, au parc ou d’autres activités avec mes parents qui ont les moyens de leur faire plaisir. Avec nous, ce sont simplement des randonnées, des balades ou des sorties à la plage.

Pour les emmener à ces activités, le couple dépense 50 € de frais de transport par mois.

Les dépenses de nourriture pour une famille de deux adultes et trois enfants

Concernant le budget alimentation, Amélie explique que ses deux deux ainés mangent à la cantine tous les jours sauf le mercredi, pour 110 € par mois. Uniquement pour ses enfants, Amélie dépense 550 € par mois en nourriture bio et nous détaille son budget familial :

En achetant tout bio, j’ai finalement un budget très contraint. J’ai supprimé tous les gâteaux industriels, mais une fois par mois, j’accepte qu’ils achètent un paquet de gâteau en sortant de l’école. Une fois par semaine, ils ont un pain au chocolat ou un cookie à la boulangerie.

Amélie varie les enseignes dans lesquels elle fait ses courses, en fonction de ses critères de choix :

Je fais en fonction des réductions. Je vais un peu au Super U quand il y a des promos intéressantes sur la lessive, mais j’essaye de la faire moi-même avec la cendre de la cheminée, ou pour acheter des couches ou autres produits pas frais. Deux fois par mois, je prends aussi du poisson frais au supermarché. Sinon tous mes légumes sont achetés chez mes deux voisines qui font leurs ventes. J’achète des colis de viande à la ferme du village à dix minutes de la maison, et je prends le lait frais aussi là-bas. Mes fruits sont aussi achetés chez un agriculteur pas très loin. Tout est bio ou a minima en agriculture raisonnée.

Amélie nous confie ne pas être pas trop sollicitée par ses enfants pour des demandes particulières pendant les courses familiales :

Lors des courses, le plus compliqué, c’est de ne pas leur acheter systématiquement des livres, car ils savent que tout ce qui est confiserie est refusé systématiquement, sauf pour leurs anniversaires.

En plus de cela, Amélie a aussi souscrit à un abonnement annuel à La Fourche en ligne, pour tout ce qui concerne les produits du petit déjeuner, les féculents et pâte à tartiner. Elle trouve que les magasins bios près de chez elle « sont beaucoup trop chers« .

Les dépenses du mode de garde de trois enfants de 2, 6 et 7 ans

Le couple fait garder en périscolaire ses deux grands enfants, pour 40 € par mois. Quant au petit dernier, il est gardé par une nounou, quatre jours par semaine de 8h à 17h. Amélie détaille le budget de ce mode de garde :

J’ai 292 € d’aides et 190 € de PAJE jusqu’au trois ans de mon enfant. Je verse en moyenne 700 € par mois à la nounou, donc cela me coute 218 €. Pour mon enfant de 6 ans, cette année, j’ai pu avoir des tickets CESU qui m’ont permis d’avoir une aide de 70 € à l’année. Comme dit plus haut, je paye en moyenne 40 € par mois pour les deux.

Amélie ne fait jamais appel à une baby-sitter, même ponctuellement.

Pour la scolarité de ses enfants, Amélie paye 15 € par mois, lissés à l’année, de matériel scolaire pour ses deux ainés, et 5 € d’assurance scolaire.

Transmission de la valeur de l’argent et argent de poche

Amélie n’aimerait réduire aucun post de son budget familial :

Je fais déjà très attention, et on ne fait quasiment plus d’activités payantes. Nous n’avons eu aucun gros craquage depuis des mois. En général, pour les gros cadeaux, je les prévois en demandant de l’argent aux anniversaires, que je mets de côté et qui me permettent de les gâter ponctuellement. Le moindre écart « plaisir » nous met dans le rouge.

Amélie raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec ses enfants :

Mes parents m’ont appris la nécessité d’être économe tout en profitant de la vie, parce que c’est trop court. Je préfère être un peu à découvert et avoir pu offrir une glace aux enfants que de leur dire systématiquement non. Par contre, nous n’avons plus d’argent de côté actuellement et c’est extrêmement angoissant pour moi.

Amélie essaie d’apprendre à ses enfants la valeur des choses et de l’argent, et en parle ouvertement avec eux :

Ils savent que les prix ont augmenté, et que notre budget est beaucoup plus serré. Ils comprennent très bien les enjeux et sont assez raisonnables.

Amélie a ouvert un compte bancaire pour ses enfants, sur lesquels est placé l’argent qu’ils reçoivent de leurs proches :

On y met l’argent des anniversaires, pour l’utiliser tout au long de l’année pour eux. Si l’argent était sur mon compte, je craignais de l’utiliser pour autre chose.

Avant, le couple donnait de l’argent de poche aux deux enfants ainés, mais ils ont arrêté :

On avait commencé à leur en donner, pour leur apprendre la valeur de l’argent. Et puis finalement, ils n’ont pas été demandeur donc on a arrêté. Celui de 5 ans avait 2 euros par semaine et celui de 9 ans avait 6 euros.

Amélie parle d’argent à ses enfants, et leur transmet ce qu’on lui a inculqué :

On leur explique que les choses ont de la valeur et que derrière chaque objet acheté il y a du travail. Par exemple, quand ils cassent ou perdent un objet de valeur, comme leurs lunettes ou une montre, on convertit la valeur en temps de travail, et ils doivent réaliser des tâches à la maison qui pourraient être rémunérés pour « rembourser » cet objet. C’est très formateur, et ils prennent conscience qu’on n’a rien sans rien. Cependant, on ne veut pas qu’ils soient trop matérialistes, en leur rappelant que l’argent permet surtout d’être en sécurité, et pas d’accumuler des biens. Et surtout, que bien qu’on doive faire attention à certaines dépenses, on reste les riches de cette planète. Avec mon mari, surtout envers mon fils ainé, on aime lui rappeler qu’avec un toit, un compte en banque, un ordinateur et un frigo, on fait partie des 8% les plus riches de notre planète.

À la fin du mois, il reste 2020 € à la famille, dont le couple se sert pour leurs dépenses personnelles, les courses et les frais courants. Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour leurs enfants est additionnée, Amélie et son mari dépensent 1453 € mensuellement.

Merci Amélie, d’avoir répondu à nos questions !

