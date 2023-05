Sandrine dépense 1 207 € pour ses 2 enfants : « elles ont acheté un baby-foot à 10 € à Emmaüs, j’étais très fière »

Selon l’âge du ou des enfants, le budget dépensé par les parents n’est pas le même. Cette semaine, nous allons éplucher le compte de Sandrine et son compagnon, parents de deux enfants de 6 et 7 ans.

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Les frais engagés évoluent-ils en fonction de l’âge des enfants ? Toutes les deux semaines, dans notre rendez-vous « Quand on aime, on compte », des parents ouvrent leurs comptes et partagent avec nous ce que leur coûte un ou plusieurs enfants, mensuellement.

Cette semaine, c’est Sandrine qui se prête à l’exercice.

Les revenus de Sandrine et son mari, parents de deux enfants

Prénom : Sandrine

Âge : 35 ans

Métier : cadre de santé

cadre de santé Nombre et âge des enfants : deux enfants de 6 et 7 ans

Budget net de la famille au total : 5 629 €

Lieu de vie : Centre de la France

Sandrine est pacsée avec le père de ses deux enfants, et ils vivent tous ensemble dans une maison de 250m² à la campagne, dans un petit village du centre de la France, dont ils sont propriétaires.

Nous voulions un jardin et une piscine, tout en étant au calme. Nous sommes à 5 minutes d’une ville moyenne et de nos postes de travail respectifs.

Mensuellement, Sandrine et son compagnon touchent, à eux deux, 5 629 € net, comprenant le salaire de son mari de 2 700 € et le sien de 2 800 €. À cela s’ajoutent également 129 € d’allocations familiales.

Nous avons de bons revenus, mais aussi beaucoup de responsabilités. Je dirige un service de 32 personnels soignants pour 120 patients, dans un contexte difficile. Mon compagnon, quant à lui, dirige plus de 200 personnes et à énormément de responsabilités, de réunions, de déplacements. Nous ne faisons pas les 35h. Il m’arrive souvent de retourner au travail l’après-midi, quand les filles sont à l’école, pour pallier des manques, mais elles ne le ressentent pas, car l’un de nous est toujours à la sortie d’école. De plus, le dimanche est une journée de temps à quatre.

Le couple rembourse 1 500 € de prêt immobilier pour leur maison, et dépense 500 € dans des factures courantes, dont 400 € de gaz et d’électricité, 100 € de factures d’eau, sans compter le remplissage de la piscine annuellement qui leur coûte entre 200 et 350 € selon les années.

Les dépenses de puériculture et d’hygiène pour deux enfants de 6 et 7 ans

Après avoir expliqué leurs revenus totaux, Sandrine partage les sommes que le couple dépense pour ses deux enfants.

À la naissance, les quelques cadeaux de la part de la famille et des amis ont été appréciés et ont soulagé leur budget, qu’elle estime avoir été de 1 000 € à la naissance de sa première fille :

Mes parents m’ont le siège auto et ma belle-mère le lit. Ma fille étant la première de mon côté, et comme ma belle-sœur était enceinte en même temps, nous n’avons pas bénéficié de dons… J’ai acheté pas mal de vêtements d’occasion, et j’ai acheté la poussette et l’écoute bébé sur Vente-Privée. J’ai également profité des « mois du bébé » dans les supermarchés pour acheter une chaise haute, un transat, un tapis d’éveil. Côté cadeaux de la part de nos collègues ou amis, nous avons eu pas mal de vêtements, un porte-bébé et une petite baignoire.

Côté hygiène, Sandrine nous explique dépenser 25 € par mois pour ses deux filles, sur un budget lissé à l’année :

Ma fille ainée a de l’eczéma, donc je lui achète en pharmacie son gel douche et des crèmes pour corps et le visage. Pour mon autre fille, j’achète ce qu’il lui faut en supermarché.

Pour la santé, Sandrine dépense, pour ses enfants, 250 € par mois, lissés à l’année, comprenant des rendez-vous seulement en partie remboursés chez un orthodontiste, des lunettes, des allergologues pédiatriques et des rendez-vous chez un pédiatre avec dépassement d’honoraires.

Le budget vêtements, jouets et loisirs de deux enfants de 6 et 7 ans

Pour ce qui est du budget des vêtements de ses enfants, Sandrine dépense 50 € par mois, lissés sur l’année, et elle n’achète pratiquement que des vêtements neufs, en soldes le plus souvent :

Les vêtements sont achetés principalement neufs, mais soldés. J’achète d’occasion ce qui sera porté une fois, comme les combinaisons de ski, les robes du Nouvel An, les costumes de scène… Souvent, en soldes, je trouve des vêtements moins chers que d’occasion ! Ensuite ces vêtements passent de ma grande à la plus jeune, ainsi qu’à leurs deux cousines. Ils seront beaucoup portés. En majorité, j’achète des marques comme Kiabi, Tex, La Halle, mais aussi quelques pièces de Du Pareil au Même.

Pour les jouets, Sandrine estime dépenser environ 30 € par mois :

Les jouets sont achetés à 80% d’occasion, puis je les revends sur Vinted, ce qui permet de les faire évoluer. Nous en faisons acheter quelques neufs à Noël par les grands-parents, et par les copines aux anniversaires.

À ce budget s’ajoute aussi celui dépensé pour les livres, pour 30 € par mois. Ils sont également achetés d’occasion.

Concernant les loisirs de ses deux filles, Sandrine explique les avoir inscrites à de nombreuses activités extrascolaires, pour 95 € par mois environ :

Mes deux filles font de la musique. La plus jeune fait de la guitare pour 350 € par an, comprenant des cours de solfège, des cours collectifs et deux cours individuels par semaine. Nous lui avons également acheté son instrument, qui va durer plusieurs années. Mon ainée fait de la clarinette pour les mêmes enseignements auxquels elle a ajouté un cours de clavier, le tout pour 450 € par an. En plus de la musique, elles font de l’athlétisme et du handball la semaine pour un budget de 350 € à l’année chacune.

Indépendamment de ces activités, Sandrine détaille les activités qu’ils pratiquent en famille, pour 50 € par mois environ :

Nous allons régulièrement au cinéma (à chaque vacance scolaire) et nous allons souvent voir un spectacle ou une pièce de théâtre adapté à leur âge. Dernièrement, c’était un magicien, et prochainement, ça sera un spectacle sur les pirates. Nous pouvons aller nager à la piscine municipale quand notre piscine est en hivernage, faire de l’escalade, de l’accrobranche ou bien regarder un match de basket — à Bourges, c’est l’équipe de France ! ). Le tout pour un budget de 600 € par an, donc, en tout, une petite fortune…

Pour les emmener à ces activités, le couple dépense 50 € de frais de transport par mois. Sandrine explique que ses filles sont abonnées à une box d’activités pour les enfants, qui leur a été offert, ainsi qu’à des services de streaming, pour 50 € par mois :

Nous sommes abonnés à Pandacraft — offert par papy mamie pour un anniversaire — et elles adorent. Nous avons, comme beaucoup, des abonnements à Netflix et Disney + pour choisir des programmes de qualités sans publicités.

Les dépenses de nourriture pour une famille de deux adultes et deux enfants

Concernant le budget alimentation, Sandrine explique que ses deux filles ne mangent pas à la cantine. Uniquement pour ses enfants, Sandrine dépense 350 € par mois et nous détaille son budget familial :

Nous prenons des paniers de légumes à 25 € par semaine pour quatre personnes, donc 50 € par mois pour les filles. Je complète en allant chez le primeur, à hauteur de 60 € par mois pour les fruits, toujours de saison. Nous avons cueilli 30 kg de pommes en septembre pas loin de chez nous, que nous avons payé 30 €, et nous en avons encore ! Je fais également mon potager, et j’ai un congélateur plein de légumes quasiment gratuits. Nous avons quatre poules pour nos œufs, et j’achète du bœuf et de l’agneau à la ferme, pour 3 colis par an. Lissés pour 2 personnes, nous sommes à 15 € par mois. C’est la même chose pour le poulet et le fromage, un ou deux par semaine, achetés au marché, pour 20 € par mois. Pour le reste, ça vient du supermarché, principalement Leclerc en marque distributeur. Nous consommons des fruits et des légumes bio, excepté les bananes et clémentines. Pour la viande que nous achetons chez un producteur, il est en cours de passage en bio. Mais nous mangeons peu de viande.

Sandrine nous confie ne pas être pas sollicitée par ses filles pour des demandes particulières pendant les courses familiales, car elles ne sont pas tentées :

Elles ne mangent pas de gâteaux industriels puisqu’elles ont des allergies alimentaires et cela ne les tente pas. Il peut arriver qu’elles me demandent des pâtes de fruits, du chocolat ou fruit hors saison, mais elles savent que ce n’est pas chaque semaine.

Sandrine nous confie ce qu’elle recherche en priorité lorsqu’elle fait ses courses :

J’achète en priorité le bio de la marque distributeur, mais je fais aussi en fonction du prix. Je recherche les promotions, et je fais mes courses en fonction. Je peux changer de magasins tous les 15 jours sans problème pour aller au moins cher !

Les dépenses du mode de garde de deux enfants de 6 et 7 ans

Le couple a 7 € de frais pour leurs filles par mois, pour la garderie de l’école. Ils ne perçoivent aucune aide de l’État pour cela :

Nous n’avons pas de baby-sitter et très peu de garderie. Mon compagnon les emmène à l’école le matin, et moi, je vais les chercher à midi et à 16h30. Nous devons avoir deux ou trois heures de garderie par mois, donc environ 10 €, mais pas tous les mois. Je travaille de 5h30 à 11h30, une semaine six jours sur sept et l’autre semaine cinq jours sur sept avec un week-end par mois d’astreinte. Mon conjoint à des horaires de bureau, il ne travaille pas le mercredi matin, ce qui nous permet de nous organiser pour profiter de nos filles.

Sandrine ne fait jamais appel à une baby-sitter :

Quand nous voulons sortir en couple, nous demandons aux grands-parents qui sont ravis de les garder ! Nous les appelons pour cela une à deux fois par trimestre.

Pour la scolarité de ses enfants, Sandrine paye 20 € par mois, lissés à l’année, de matériel scolaire pour ses deux filles.

Transmission de la valeur de l’argent et argent de poche

Sandrine aimerait réduire le budget familial du chauffage :

Il ne fait qu’augmenter, nous sommes à 400 € par mois électricité et gaz et nous allons devoir l’augmenter !

Concernant les petits craquages du budget, Sandrine détaille ses dernières dépenses :

Nous avons acheté une nouvelle clarinette pour ma fille 850 € en novembre, alors qu’on aurait pu attendre quelques mois, mais c’est sa passion, et elle nous a demandé plusieurs fois. Aussi, Noël est passé par là, et grâce à Vinted et Le Bon Coin, j’ai pu prendre leur liste complète à moindre coût… Mais a posteriori, je trouve que c’était trop…

Sandrine raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec ses enfants :

Mon père était commerçant, il nous a appris la valeur de l’argent, la comptabilité et le suivi des dépenses. On parle facilement de nos revenus avec nos parents, nos frères et sœurs, sans difficulté.

Sandrine essaie d’apprendre à ses filles la valeur des choses et de l’argent, et en parle ouvertement avec elles :

Elles connaissent la valeur des choses, qu’elles ont de la chance de pouvoir faire autant d’activités grâce à nos emplois. On parle de budget surtout quand on prépare les vacances, car on les implique beaucoup.

Sandrine a ouvert plusieurs comptes bancaires pour ses enfants, dont le montant mensuel, lissé sur l’année, est d’environ 200 € :

Elles ont deux livrets A et deux PEL, sur lesquels nous mettons 45 € tous les mois. Les livrets A sont pour les cadeaux des grands-parents. Le but étant qu’elles puissent démarrer dans la vie ! Nous épargnons à nos noms pour leurs études, leurs permis, leur voiture… Nous mettons de côté environ 2500 € par an et pour chacune de nos filles.

Sandrine parle d’argent à ses enfants, et leur transmet ce qu’on lui a inculqué :

Il peut arriver que je leur donne 2 € à dépenser lors d’une brocante, et c’est à elles de faire le bon choix. J’essaie de leur transmettre ce que mes parents m’ont transmis, la gestion de leur tirelire, avec les pièces des papys, de la petite souris, des parrains et marraines… Dernièrement, elles se sont mises ensemble pour acheter un baby-foot à 10 € à Emmaüs, j’étais très fière d’elles !

À la fin du mois, il reste 2992 € à la famille, dont le couple se sert pour leurs dépenses personnelles, les courses et les frais courants. Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour leurs enfants est additionnée, Sandrine et son compagnon dépensent 1207 € mensuellement.

Merci Sandrine, d’avoir répondu à nos questions !

