Aurore dépense 1038 € par mois pour son enfant : « Je lui achète 10 paires de chaussures par an »

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Cette semaine, nous allons éplucher le compte d’Aurore, mère d’un enfant de 6 ans.

Dans ce nouvel épisode de « Quand on aime, on compte », c’est Aurore, mère d’un enfant de 6 ans, qui se prête à l’exercice et nous ouvre ses comptes.

Les revenus d’Aurore, avec un enfant de 6 ans

Prénom : Aurore

Âge : 41 ans

Métier : chargée qualité

Budget net de la famille au total : 3 000 €

Nombre d’enfants : Un enfant de 6 ans

Lieu de vie : Sartrouville (78)

Aurore est en couple, mais ne vit pas, pour l’instant, sous le même toit que sa compagne. Elle a la garde exclusive de son fils de 6 ans. Elle est propriétaire de son appartement.

C’est un appartement de 82 m² dans la grande couronne d’Île-de-France, à deux stations de la Défense, mais aussi à 3 km de la forêt de Maisons Lafitte. Je l’ai choisi, car proche de Paris, mais avec de la verdure et les quais de Seine. J’ai réalisé cet achat réalisé dans ce quartier, car il est à deux pas des meilleures écoles de la ville.

Aurore gagne 3 000 € par mois après prélèvement des impôts. Elle n’a pas d’autres revenus et ne perçoit aucune aide de l’État.

Chaque mois, elle rembourse le crédit de son appartement pour 1100 €, et dépense 430 € de factures courantes, comme ses charges de copropriétés et l’électricité.

Les dépenses de puériculture pour un enfant de 6 ans

Après avoir expliqué ses revenus totaux, Aurore détaille les sommes qu’elle a dépensés pour s’équiper en matériel de puériculture pour son enfant à sa naissance, pour environ 1 500 € :

J’ai presque tout acheté sur Leboncoin, comme le lit, la baignoire, le transat et la poussette. Les seules choses neuves achetées ont été le siège auto, les biberons et des bodies.

Pour les cadeaux de naissance, Aurore a été aidée :

À la naissance, j’ai reçu des vêtements, mais les bébés passent leur temps en body et pyjama. Le budget n’aurait pas été énorme !

Côté hygiène, Aurore estime son budget pour son bébé à 15 € par mois.

Je dépense environ 10 à 15 € par mois pour « le savon qui ne pique pas les yeux », les cotons, les crèmes, les lingettes, le sérum physiologique…

Niveau santé pour son enfant, Aurore n’a pas de dépenses particulières.

Les dépenses de nourriture pour Aurore et son enfant de 6 ans

Pour ce qui est de l’achat de nourriture pour son enfant, Aurore dépense environ 250 € par mois uniquement pour son enfant :

Je tiens à avoir, autant que possible, des produits frais.

Aurore se laisse un pas amadouer par son enfant dans les supermarchés, mais c’est pour un petit budget :

Je me laisse parfois amadouer, mais rarement, et essentiellement sur des petits montants de moins de 3 €.

Pour le type d’enseignes où elle fait ses courses, Aurore nous explique son organisation :

Je vais principalement à Lidl et Carrefour. Je privilégie les promos ! J’achète souvent en grosse quantité (du type 2+1 gratuit), mais aussi parce que j’ai la chance de pouvoir stocker. Par contre, je fais toujours attention à avoir des fruits frais et des crudités.

Toujours pour la partie alimentation, Aurore dépense également 80 € de cantine par mois, pour quatre jours par semaine, à 5 € le repas.

Les dépenses de vêtements et de jouets pour un enfant de 6 ans

Pour ce qui est du budget habillement de son enfant, Aurore achète rarement des vêtements :

Pour les vêtements, mon fils récupère les vêtements d’un cousin. J’achète rarement des vêtements, sauf quand il n’y a plus assez dans le stock. Exemple avec un pantalon neuf troué au bout d’une journée… Par contre, j’achète beaucoup de chaussures ! Et ça oui, en neuf, pour 10 paires par an en moyenne.

Lissé sur l’année, le budget vêtements de son enfant est estimé à 30 € par mois.

Concernant les jouets, les jeux et les livres, Aurore applique le même principe que pour les vêtements : des achats de seconde main, si possible :

Les jouets, ça dépend, j’achète du neuf et de l’occasion. Selon le prix, la disponibilité, l’intérêt du jeu… J’achète pas mal de livres et d’abonnements neufs qui sont un budget plus important. Les jouets sont souvent offerts par les tatas et amis donc peu d’achats.

Lissés à l’année, Aurore estime dépenser 15 € de jouets, et 15 € de livres.

Le budget des activités pour son enfant et les modes de garde

L’enfant d’Aurore est à l’école et reste à la garderie, pour 170 € par mois, pour lequel elle ne perçoit aucune aide financière de l’État :

Il est à la garderie et au centre aéré en semaine, et pendant les vacances scolaires. Cinq, voire quatre jours par semaine. J’essaie de poser le mercredi en télétravail pour ne pas le mettre au centre aéré, mais ce n’est pas toujours possible.

Aurore fait appel ponctuellement à une de baby-sitter, environ deux fois par mois. Elle compte une moyenne de 80 € par soirée, donc 160 € par mois.

Pour ce qui est des activités de son fils, Aurore dépense 40 € par mois pour des cours de basket et de musique, en activités périscolaires. De plus, elle nous précise qu’elle ajoute approximativement 15 € par mois pour des sorties de type cinéma, escalade, vélo, ou visites de musées.

Concernant l’école, Aurore dépense, lissés sur l’année, 10 € de fournitures scolaires et 7 € d’assurance responsabilité civile.

À ces dépenses plus générales s’ajoutent également 2 € d’abonnement du pass Navigo, et 59 € d’abonnements à internet et Disney +. De plus, Aurore nous précise qu’elle ajoute dans son budget annuel la somme de 20 € par mois, utilisés pour faire des cadeaux d’anniversaire aux amis de son fils.

Argent de poche et transmission de la valeur de l’argent

Concernant les postes de dépenses qu’elle aimerait bien réduire, Aurore se confie :

Il n’y a pas vraiment de post que j’aimerais diminuer. Le plus gros budget est l’alimentation et les boissons, et je ne saurai réduire le budget sans réduire la qualité. Et on aime trop boire et manger ! Je n’ai pas vraiment fait de craquage ou folie, les achats sont plutôt raisonnables.

Aurore précise que son budget voyage pour les vacances est conséquent, pour 6 000 € par an, soit, lissé à l’année, 500 € par mois (que nous n’ajouterons pas au budget mensuel final) :

Un des gros budgets de l’année (mais c’est familial et non juste pour mon enfant) est les vacances : on part systématiquement, dont au moins un voyage très éloigné par an.

Aurore raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec son enfant.

Dans ma famille, on en parlait peu, le sujet était assez tabou. On savait juste qu’on en avait peu, et qu’il ne fallait pas gaspiller ni demander. Je le retiens aujourd’hui, surtout dans mon rapport au fait de ne pas gaspiller.

Aurore ressent une ambivalence sur le faite de parler d’argent ouvertement devant son enfant :

Ce n’est pas un sujet tabou, mais quand on en parle, j’essaie d’utiliser des termes qui soient accessibles pour lui.

Elle essaie de lui apprendre la valeur des choses, en utilisant des éléments de comparaison adaptés à son âge :

Je fais des comparatifs de prix en nombre de cartes Pokémon ! Je refuse d’acheter des choses qu’on a souvent à la maison parce que cette fois, ce n’est pas en promo. S’il troue ses pantalons en une journée, plusieurs fois, il part à l’école avec ses trous, il n’avait qu’à prendre soin de ses affaires. Ce sont des petits exemples de la vie quotidienne.

Aurore a ouvert plusieurs systèmes d’épargnes pour son fils, pour 100 € par mois. Cette épargne lui coûte au total 150 €, puisqu’elle paie 50 € en plus d’assurance mensuellement pour qu’en cas de décès, la banque continue à verser 100 € par mois sur cette épargne jusqu’aux 25 ans de son fils :

J’ai ouvert une assurance-vie pour que les huit années fiscales commencent à courir, ainsi qu’un livret A et un autre système d’épargne à mon nom, mais qui basculera au sien à ses 25 ans. Ces sommes sont pour qu’il ait un apport lors de l’achat de sa maison ou pour financer ses études. De plus, étant maman solo, c’est aussi pour qu’il ait un pécule afin de payer les droits de succession, au cas où.

À la fin du mois, il reste 597 € à Aurore. Une somme utilisée pour ses dépenses propres et ses frais personnels.

Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour son fils est additionnée, Aurore dépense 1038 € mensuellement.

Merci à Aurore d’avoir répondu à nos questions !

