Ces 3 porte-bébés sont les meilleurs de 2023

Si vous avez décidé d’investir dans un porte-bébé qui s’utilise dès la naissance, on vous a fait une petite sélection.

Le choix d’un porte-bébé est une décision importante pour les parents à la recherche de confort, de sécurité et de praticité lorsqu’ils transportent leur précieux rôti. Cette année encore, en 2023, le marché offre une gamme étendue de porte-bébés conçus pour répondre aux besoins de tous les parents, tout en assurant le bien-être et le confort de celui qui défonce leur livret A. Mais n’oubliez pas : le choix d’un porte-bébé dépendra des préférences individuelles, de la morphologie du parent et des besoins spécifiques du lardon.

Les 3 porte-bébés qui ont retenu notre attention et qui s’utilisent dès la naissance

Le Porte-Bébé Mini de BabyBjörn

L’une des caractéristiques principales du Porte-Bébé Mini est sa facilité d’utilisation. Grâce à sa conception sans insert, il peut être mis en place rapidement et ajusté en quelques gestes. Les sangles sont conçues pour être faciles à régler, offrant ainsi un portage confortable pour le rôti et une position ergonomique qui favorise son développement. Le Porte-Bébé Mini de BabyBjörn assure un portage en position physiologique, permettant au bébé de garder ses jambes repliées et son dos arrondi, ce qui est bénéfique pour son développement. Bah oui, on n’a pas envie qu’il soit tout cassé parce qu’il a été porté, ce n’est pas le but hein ! Niveau matériaux utilisés, ils sont doux et délicats pour la peau du nouveau-né, ce qui ne l’empêchera pas de baver dessus, soyez-en bien averties.

Le HoodieCarrier 2 de Love radius

Cette pépite incarne la fusion parfaite entre le porte-bébé et l’écharpe de portage. Le HoodieCarrier 2 a un joli design, qui en plus est astucieux : il intègre une capuche ajustable pour le côté protection et intimité du bébé quand il tape une sieste, mais aussi pour éviter qu’il ne se retrouve la tête trempée si vous vous tapez une averse pendant votre balade. La capuche est doublée en jersey, ce qui est top pour maintenir la tête du bébé et créer un environnement apaisant. Ça ne veut pas dire qu’il ne va pas pleurer le soir pour se décharger de sa journée, mais au moins, vous aurez les mains libres. Plusieurs positions de portage sont possibles, y compris ventrale, dorsale et sur le côté, et cette polyvalence est ouf. Côté confort, il propose des bretelles rembourrées et ajustables ainsi qu’une ceinture abdominale pour répartir efficacement le poids et éviter les tensions musculaires. Vous avez déjà assez à subir après l’accouchement, on ne va pas en rajouter une couche.

Disponible chez Love Radius à 129 €

Le ErgoBaby Omni 360

L’ErgoBaby Omni 360 est souvent cité comme l’un des porte-bébés les plus complets et ergonomiques sur le marché en 2023. Conçu pour accompagner la croissance de votre précieux grumeau, il offre quatre positions de portage différentes : face vers l’intérieur, face vers l’extérieur, sur le dos et sur le côté, et il s’utilise, lui aussi, dès la naissance. Les bretelles et la ceinture sont rembourrées pour offrir un confort optimal aux parents qui portent déjà suffisamment sur les lombaires, même lors de longues périodes d’utilisation. Le tout sans parler de sa conception ergonomique qui favorise une position assise naturelle et confortable pour le petit sans dents.

Allez hop, si vous avez envie de vous lancer dans la folle aventure du portage, mais que les écharpes, ce n’est pas votre truc, vous avez maintenant de quoi faire !

