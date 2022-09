Au fait, ça sert à quoi un sac à langer ? Il y a quoi dedans ?

À quoi sert ce fameux sac que se trimballent tous les parents dès qu’ils font une balade avec leur bébé ? Et on met quoi dedans ? On vous explique tout.

Petits nouveaux dans la parentalité ou juste curieux de ce monde étrange composé de couches et d’objets qui font pouet-pouet, vous vous demandez peut-être à quoi sert le fameux sac à langer, objet plébiscité par grand nombre de daronnes et darons.

Que met-on dedans ? Pourquoi est-il trimballé partout ? Est-ce vraiment indispensable ? Tant de questions… Dont voici les réponses !

Le sac à langer, pas indispensable, mais bien pratique

C’est un peu le problème dès qu’on parle d’objets de puériculture : est-ce que cet objet est indispensable ? Est-ce qu’on peut faire sans ? La réponse est oui, clairement. Sur l’objet en question, du moins. Pas besoin de claquer son PEL dans le premier magasin pour bébé du coin, un tote bag peut largement faire le boulot. Parce que ce qui compte dans le sac à langer, ce n’est pas tant l’emballage, que son contenu.

Mais à quel moment doit-on en utiliser un, me demanderez-vous, suspendus à mes mots ? Alors déjà, on ne DOIT pas faire quoi que ce soit, on laisse courir les injonctions, merci. Si vous avez ENVIE et que vous ressentez le besoin d’acheter un sac pas trop dégueu pour transporter les trucs de votre bébé, vous faites bien ce que vous voulez. L’important, c’est de savoir à quoi ça sert.

On met quoi dans un sac à langer ?

Concrètement, pour vous aider, laissez-moi vous planter le décor : vous avez un nourrisson, un tout chaud qui a quitté le ventre il n’y a pas si longtemps, et vous n’avez pas vu d’autre être humain taille adulte depuis un bail.

Vous n’avez pas dormi depuis 57 jours, mais qu’importe, vous avez une forte envie d’aller bruncher avec des potes dans un petit troquet à la mode qui facture ses œufs brouillés à 19,70 €. Vous décidez d’emmener l’héritier avec vous, la main guidant votre poussette Yoyo sur le bitume avec le peu d’énergie que votre récente épisio vous octroie.

Vous voilà enfin assise à la table d’un restaurant bondé et le bébé pleure. Que faire ? S’il a faim et que vous l’allaitez, c’est assez simple, vous lui collez le mamelon dans la bouche tout en remplissant la vôtre avec les fameux œufs brouillés. Mais s’il prend des biberons, vous vous highfivez mentalement d’avoir jugé bon d’emporter de quoi faire un bib’ loin de chez vous.

Hop, un tour dans le sac à langer et vous voilà à remplir le biberon rempli d’eau d’une dose de lait déjà empaquetée dans une petite boîte doseuse, intelligemment prévue à cet effet.

Après le biberon goulument avalé, votre bébé, petit être qui s’en fiche bien des conventions, lâche un rot de l’enfer et régurgite au passage. La solution ? Plonger la main encore une fois dans le sac à langer pour saisir le lange que vous avez embarqué, pile-poil pour ce genre de situation.

Après une petite sieste digestive, bien calé dans les bras ou sa poussette, et à l’exact moment où on vous sert une mousse au chocolat tant désirée pour le dessert, votre petit rôti personnel décide de pousser de toutes ces forces à s’en rendre tout rouge pour vous faire l’honneur de sortir une pêche royale directement au fond de sa couche.

En bon parent, vous vous dites que ça va, ça peut attendre un peu, vous le changerez en rentrant. Que nenni ! Entre l’odeur qui arrive par vagues aux narines des autres clients du resto, et les cris intempestifs du lardon qui ne supporte pas d’avoir la couche pleine, vous voilà à replonger une nouvelle fois la main dans votre sac à langer pour choper une couche, des lingettes si c’est votre came, ou du coton et du liniment, avant de filer dans les toilettes du resto, équipés d’une table à langer (comment ça, ce n’est pas le cas partout ?).

En imaginant que le restaurant où vous déjeunez a compris que les bébés ont aussi le droit d’être en société et qu’installer une table à langer dans les toilettes n’est pas une idée si bête que ça, vous remerciez votre cerveau d’avoir pensé à embarquer le nécessaire pour virer la crotte du royal fessier et calmer les humeurs du dernier-né.

Toutes ces actions auraient-elles été possibles si vous n’aviez pas eu tout le nécessaire disponible à portée de main ? Pas franchement, non.

La liste des choses à mettre dans un sac à langer

Pour faire simple, la phrase qui régit grand nombre de parents quand ils sortent de chez eux et qu’ils doivent embarquer des affaires pour leur bébé, c’est « au cas où ».

Prendre un pull « au cas où » il fait froid, prendre une dose de lait et un biberon « au cas où » vous n’arriviez pas à rentrer à temps pour le goûter, prendre un body de rechange « au cas où » un caca explosif survient alors que vous êtes en balade à l’autre bout de chez vous. Dans la vie de parents, tout est fait d’« au cas où ».

C’est pour cela que les sacs à langer existent, parce qu’ils sont suffisamment grands et pensés exprès, à l’aide de petites poches et de compartiments, pour recueillir tout le bordel que vous déplacez d’un point A à un point B.

Étant altruiste et habituée au déménagement de ma tribu personnelle beaucoup trop fréquemment, que ce soit dans les restaurants, les trains, les balades dans les bois et tutti quanti… je vous livre ma petite liste personnelle, mais assez universelle, de ce qui se trouve généralement dans un sac à langer lambda, histoire de parer à toutes les éventualités :

Un sac à langer si vous avez envie d’avoir un sac exprès (mais encore une fois, un tote bag ou un petit sac de voyage peut faire le job

Des couches, toujours en nombre de 3 ou 4 « au cas où »

Des carrés de coton et du liniment, pour nettoyer les fesses du bambin

Des lingettes nettoyantes si vous préférez, et c’est aussi pratique pour nettoyer les petites mains qui agrippent la barre du métro, mais un peu moins écolo pour certaines d’entre elles

Une boîte de dosettes de lait en poudre, et avec du lait en poudre dedans, c’est assez logique hein

Un biberon déjà rempli d’eau si vous ne voulez pas vous trimballer en plus une gourde ou une bouteille

Une ou deux tétines, parce qu’on ne sait jamais si les hurlements vont se calmer et que c’est bien pratique. Pourquoi deux ? Parce qu’il y en a TOUJOURS une qui tombe par terre

Un body et une petite tenue de rechange, « au cas où »

Le doudou de l’héritier s’il en a un

un jouet ou deux pour l’occuper et détourner son attention quand il en a assez d’être trimballé dehors

Le carnet de santé, parce qu’on ne sait jamais

Un lange ou deux pour essuyer tout ce qui sort de la bouche du rôti sans prévenir

Un petit pull ou une couverture, si le temps se rafraichit

Un grand lange supplémentaire ou un petit matelas à langer pliable, pour ne pas changer une couche directement sur le gazon du parc

Un sac plastique qui peut faire office de poubelle après avoir changé une couche

De la nourriture adaptée à l’âge de l’enfant, comme des fruits, des petits biscuits, ou une côte de bœuf maturée (oula calmons-nous, ceci est une blague, la côte n’a pas besoin d’être maturée)

Des accessoires adaptés à la saison, comme un bonnet et des moufles pour l’hiver, un chapeau pour l’été et de la crème solaire

Un flacon de gel hydroalcoolique, parce que bon, l’hygiène, c’est pas que pour les chiens

Cette liste est non exhaustive, elle peut bien sûr être modifiée et modifiable, en fonction de vos besoins, de celui de votre enfant, de la météo et de votre envie d’anticipation. Mais au moins, vous aurez les grandes lignes.

Sac à langer : les produits sélectionnés

Si vous ne savez quels produits choisir, je vous propose une liste de produits testés et approuvés. En voici quelques-uns :

Des jolis sacs à langer pour transporter tout le bazar

Sac à langer de la marque Béaba – 80 €

Sac à langer de la marque Joone – 75,90 €

Sac à langer La Redoute Intérieurs en gaze de coton – 43,99 € au lieu de 54,99 €

Sac à dos à langer en velours côtelé – Verbaudet – 52,99 €

Sac à dos à langer – La Redoute – 25,00 € au lieu de 49,99 €

Sac à dos à langer – Badabulle – 39,77 €

Les dosettes de lait pour anticiper les grosses faims

Boîte doseuse de lait empilable Béaba – 8 €

Des lingettes nettoyantes qui sentent bon

Lingettes à l’eau de la marque Joone – 3,30 €

Lingettes nettoyantes H2O à l’eau – Biolane – 1,97 €

Lingettes nettoyantes – Mustela – 2,22 € au lieu de 3,79 €

Du liniment pour nettoyer en douceur

Liniment nettoyant bio – BabyJu – 3 x 500 ml – 28,50 €

Liniment – Mustela – 400 ml – 4,90 €

Liniment bio – Béaba – 500 ml – 9,90 €

Des tétines pour calmer la marmaille

Sucette Infini qui protège la téterelle en tombant – dBd – 5,99 €

Tétines de la marque MAM – 9,75 €

Tétines de la marque Bibs – 11,95 €

C’est bon, maintenant, vous savez tout ! À vous les balades dans les bois, les voyages en train, les week-ends chez les copains et les brunchs le dimanche !

Crédit photo image de une : New Africa Studio

