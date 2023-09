Ces 3 sacs à langer sont les plus chouettes de 2023

Oui, même les sacs à langer ont le droit à leur podium. On vous a sélectionné les 3 meilleurs, pour vous aider à faire votre choix.

Le sac à langer est un outil bien pratique quand on reçoit la livraison d’un petit lardon de 3,5kg. En sac à dos, en bandoulière ou qui se porte sur l’épaule, de nombreux modèles existent, et ils sont tous plus chouettes les uns que les autres.

Pour 2023, on vous a fait notre sélection, nos chouchous de l’année, ceux qu’on a envie de garder pour nous, alors que ça fait bien longtemps qu’on ne porte plus de couches.

Les 3 sacs à langer qui ont retenu notre attention

Hendaye, le petit nouveau de chez Cabaia

Vous connaissez sûrement les sacs à dos de la marque Cabaia ? Eh bien, sachez que la marque, après de nombreuses réclamations de la part de ses utilisateurs, a décidé de fabriquer LE sac, pensé pour et avec les parents. Végan, garanti à vie, déperlant, aux couleurs douces et chaudes, bourré de poches bien pratiques pour ranger tout le bordel de l’héritier (dont une chouette poche avant avec son intérieur isotherme), il est tout simplement parfait. Son autre avantage ? Une fois que l’enfant est grand et qu’il n’a plus besoin de trimballer toute sa maison en sortant, ça vous fera un super sac à dos pour vous. Bah ouais, pas folle la guêpe.

Sac à langer Hendaye de Cabaia – 99 €

Le sac à langer Syndey II de Beaba

Ce joli sac s’accroche aussi bien à la poussette qu’il se porte en bandoulière. Avec son tapis de change qui se plie et se replie hyper facilement, il est spacieux, intelligemment pensé et avec un super design. Sans aucun doute, un bon compagnon pour les prochains week-ends ou vacances en compagnie de celui qui vous pompe tout votre livret A.

Le sac à langer de Easy travel de Badabulle

Niveau organisation, le Easy Travel de Badabulle est au top. Parfait pour les petites sorties au parc, il permet de tout ranger bien proprement et d’avoir accès à tout le matos en un tour de main. Il s’accroche aussi bien à la poussette qu’à votre épaule, et il possède, lui aussi, un matelas à langer sur le devant, histoire de pouvoir changer les petites fesses sales n’importe où.