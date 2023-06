Les 5 objets indispensables pour partir en vacances avec un bébé

Si vous avez un petit bébé tout neuf et que vous envisagez de partir en vacances, voici les objets qui peuvent vous aider à passer des moments un peu plus sereins, même loin de chez vous, sans trop vous surcharger.

Quand on est jeune parent, on peut avoir tendance, même pour de courtes vacances, à embarquer l’intégralité de sa maison, pour être sûrs de ne manquer de rien pour l’héritier.

Avec la fameuse phrase « au cas où », on remplit le coffre de la voiture à une vitesse folle, et parfois, on se rend compte que ce qu’on a embarqué n’a pas servi à grand-chose.

Autre point non négligeable : on ne sait pas franchement quels sont les objets qui peuvent nous faciliter la vie et nous permettre de nous détendre un peu. Parce que franchement, un bébé qui pète les plombs parce qu’il ne fait pas complètement noir dans la chambre du Airbnb contrairement à sa chambre à la maison et qui, par conséquent, ne s’endort pas avant 23 heures — ou se réveille à 5 heures dès que le jour se pointe — ça peut vite mettre sur les dents.

On vous a préparé une petite liste, non exhaustive bien sûr, et que vous pourrez compléter dans les commentaires, pour qu’on se partage toutes et tous nos astuces de parents au bout du rouleau. Cette liste ne comprend pas tous les trucs que vous prenez habituellement, comme les vêtements, couches et autres tire-lait si vous en avez besoin.

En vacances avec un bébé, il faut de quoi le faire dormir

Oui, la légende raconte que parfois, un bébé, ça dort. Quand les planètes sont alignées, que les rituels d’endormissements sont faits, qu’il a assez mangé, bu, et que surtout, vous êtes dans la semaine où il ne sort pas de dents ni ne chope de rhume, eh bien oui, il peut dormir (et vous aussi, par la même occasion). Mais pour l’aider, à cela, il y a deux trois astuces qui peuvent marcher en supplément.

Déjà, il faut tenter, autant que faire se peut, et fonction de son âge, de garder les rituels d’endormissement qu’il a à la maison, pour qu’il maintienne, autant que possible, ses repères. Lire des histoires, chanter des chansons, caresser le haut de la tête dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le tout sous le clair de lune, face à la mer, chacun son truc hein, mais faut essayer de garder le même rythme.

Les non-parents ou les plus âgés qui vous disent « ça va, c’est un bébé, il peut s’adapter, vous n’avez qu’à le laisser profiter de la soirée » ne sont pas là pour se lever toute la nuit parce que le petit Jean-Pascal aura loupé son petit train du sommeil et passera une nuit pourrie. Alors franchement, vu que le sommeil, ce n’est pas un truc avec lequel on peut déconner quand on est jeune parent, brace yourself avec tout ce que vous pouvez. Et sinon, pour qu’il passe de bonnes nuits, il y a des objets pas mal quand même, à commencer par un bon lit adapté :

Le lit parapluie

Déjà, pour celles qui ne connaissent pas, un lit parapluie, ce n’est pas un lit qui protège des averses. C’est un lit pour bébé et/ou jeune enfant, qui se plie et se déplie plus ou moins facilement, qui est plus ou moins léger, afin de pouvoir l’embarquer partout et de garantir à l’héritier un couchage sécurisé. On trouve toutes sortes de modèles dans le commerce, mais j’ai personnellement deux petits coups de cœur : le Easy Sleep de la marque Béaba, et le lit parapluie Light de la marque BabyBjörn. Très honnêtement, les deux se valent, autant d’un point de vue esthétique que pratique.

Le Easy Sleep de Béaba est légèrement plus lourd et prend un peu plus de place une fois plié, mais il est très confortable et il peut s’ouvrir sur le côté, pour permettre à l’enfant de sortir de son lit comme il le souhaite. Le Light de BabyBjörn a un design très scandinave, il est un peu plus léger, mais tout aussi confort pour les bébés. Son tissu en Mesh aéré permet de bien laisser passer l’air, c’est pratique pendant les fortes chaleurs de l’été. Les deux se plient et se déplient en un tour de main, sans que l’on se coince les doigts dedans, ce qui est quand même un point non négligeable. Facilement stockables dans le coffre de la voiture ou dans le train, ils se trimballent partout, et c’est bien pratique de les avoir sous la main.

De quoi occulter la lumière de la chambre pour le coucher

Quand on ne sait pas trop quel sera le niveau d’ensoleillement d’une chambre à l’avance, par exemple quand on booke une chambre d’hôtel, un gîte ou un logement chez des particuliers, on peut vite déchanter en se rendant compte qu’à 22 heures, les rideaux ne sont pas du tout occultant ou que les volets ne se ferment pas. Il existe, pour tenter de grapiller quelques heures de sommeil en plus, la fameuse technique du « je coince une serviette de plage dans la fenêtre pour camoufler la lumière ».

Parfois, ça suffit, parfois, pas du tout. Si vous voulez éviter cette déconvenue, j’ai trouvé (et testé) le rideau occultant portable de Tommee Tippee, et bordel, c’est génial. Le concept est tout simple : un grand drap noir qui se ventouse à la fenêtre, et qui empêche la lumière d’entrer. Une fois déplié, il est immense, mais peut s’adapter aux petites fenêtres grâce à des scratchs, et une fois plié, il se range dans une pochette et n’est pas plus grand que le dernier tome d’Harry Potter. Ça se glisse dans la valise entre les couches et les gigoteuses, et franchement, ça sauve la vie (ou la nuit, ce qui est déjà pas mal).

Un babyphone, pour ne pas (trop) s’inquiéter

Quand on dort dans une maison qu’on ne connait pas, que la chambre de l’héritier est à l’étage et qu’on veut pouvoir siroter son GinTo pépouze sur la terrasse du rez-de-chaussée sans prêter l’oreille toutes les 10 secondes pour être sûre qu’il ne pleure pas, le babyphone est là. Avec ou sans caméra, juste avec le son, vous pouvez savoir si l’enfant pleure, s’il tousse ou s’il pète, le tout sans avoir à gravir les marches sur la pointe des pieds.

Je vous ai sélectionné deux modèles, celui que j’utilise personnellement, de la marque Philips Avent et qui est tout simple, sans caméra, et qui fait le job parfaitement. Le deuxième est plus onéreux, également de la marque Philips Avent, mais il est doté d’une caméra, ce qui peut rassurer certains parents.

Une petite trousse de toilette

Qui dit être humain en plus, dit produits supplémentaires. Si vous n’avez pas envie de vous trimballer avec vos gros bidons de 5 L de liniment, de gel lavant et de crème hydratante, Mustela a sorti une petite trousse de voyage qui contient tout cela, dans un format raisonnable. Pratique pour les longs week-ends ou les petites vacances, ça se cale facilement dans la valise, et ça ne prend pas de place.

N’oubliez pas aussi de glisser une brosse à dents dans la trousse, parce que ces dernières se brossent du moment qu’elles existent. MAM vient d’en sortir deux nouvelles, parfaites pour les tous petits, qui s’adaptent bien en fonction de l’âge.

Trousse Mes Petits Voyages – Mustela – 9,99 €

Une trousse de soins

En plus de la trousse de toilette, il faut aussi prévoir une trousse de secours, pour être parée face aux éventuels bobos. On vous avait déjà partagé la trousse d’urgence idéale d’après le pédiatre urgentiste To be or not Toubib, et en revoici les grandes lignes :

Du Paracétamol type Doliprane, en suppositoire, en sirop ou en cachets selon l’âge de l’enfant

Des solutés de réhydratation orale

Des suppositoires de glycérine ou des sachets de Forlax pour la constipation

Du Tiorfan pour les diarrhées

Un antiseptique pour désinfecter

Du desloratadine pour les allergies

De quoi soigner les petits bobos, comme des compresses, des pansements, du désinfectant, du sparadrap, stéristrip, des bandes et du sérum physiologique

De la crème solaire et de la Biafine

Un thermomètre

Une pince à épiler (pour les échardes, les tiques et autres trucs à enlever de la peau)

Pas d’inquiétude, ça semble faire beaucoup, mais tout ça rentre dans une petite trousse qui se glisse dans un sac, à côté du carnet de santé de l’héritier.

Bien sûr, on ne vous met pas ici les vêtements à prendre, les couches, les tétines, le sac à langer et autres doudous. Mais promis, avec un peu d’organisation, on peut partir en étant (presque) pas chargé. Pensez à prendre le bébé aussi hein, sinon ça ne sert à rien de vous trimballer tout le reste. Rassurez-vous : plus l’enfant grandit, moins il y a de trucs à prendre !

