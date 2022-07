On prend quoi dans la trousse d’urgence des enfants pendant les vacances ?

À chaque fois qu’on part en vacances avec des enfants, on embarque un nombre incalculable de trucs « au cas où ». Mais côté santé, on met quoi exactement dans leur trousse à pharmacie ?

« C’est juste au cas où ». Quel parent, lorsqu’il fait les valises pour un voyage avec ses enfants, ne prononce pas cette phrase en pliant un énième pull alors qu’il part en bord de mer dans le sud de la France en pleine canicule ?

Vacances avec des enfants : on prend quoi dans la trousse à pharmacie ?

Pourtant, s’il y a un bien un objet où le « au cas où » peut se révéler indispensable, c’est la trousse à pharmacie de base, quelle que soit la destination choisie. L’urgentiste pédiatrique To be or not toubib, qui partage régulièrement sur les réseaux sociaux ses fiches médicales à destination des parents, avec humour toujours, a publié un petit pense-bête bien pratique.

Dans son post infographique, il résume les médicaments et autres « anti-petits-bobos »à prendre avec soi lorsqu’on voyage avec des petits, ces derniers pouvant être rapidement indispensables si une maladie bénigne se déclare pendant les vacances.

Bien évidemment, si l’enfant est malade, on consulte un médecin aussi hein, on ne joue pas aux apprentis chimistes et on ne pratique pas l’automédication (sauf pour le Paracétamol en cas de fièvre, et en respectant les doses recommandées, avant d’aller consulter).

Voir cette publication sur Instagram Pour lire l’ensemble du post, n’hésitez pas à faire défiler les slides.

Une trousse à pharmacie de secours devrait donc contenir :

Du Paracétamol type Doliprane, en suppositoire, en sirop ou en cachets selon l’âge de l’enfant

Des solutés de réhydratation orale

Des suppositoires de glycérine ou des sachets de Forlax pour la constipation

Du Tiorfan pour les diarrhées

Un antiseptique pour désinfecter

Du desloratadine pour les allergies

De quoi soigner les petits bobos, comme des compresses, des pansements, du désinfectant, du sparadrap, stéristrip, des bandes et du sérum physiologique

De la crème solaire et de la Biafine

Un thermomètre

Une pince à épiler (pour les échardes, les tiques et autres trucs à enlever de la peau)

Le tout à adapter en fonction des pathologies déjà connues de votre enfant, comme de la Ventoline s’il est asthmatique par exemple. À titre perso, je rajouterai aussi un peu de Nautamine pour le mal des transports et de l’Apaisyl, parce qu’un enfant qui s’est fait piquer par un moustique et qui ne pense qu’à se gratter, c’est un moment proche de l’enfer.

C’est bon, vous avez tout ? Allez hop, bonnes vacances (et bon courage pour y survivre) !

Crédit photo image de une : Pixelshot

