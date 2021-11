Nos 8 coups de coeur à glisser dans votre future liste de naissance

Quand on est sur le point d’accueillir un mini-être humain chez soi, on a envie de faire les choses bien. Mais en dehors de la liste de naissance classique, on a aussi un peu envie de se faire plaisir, non ?

C’est bien utile de faire une liste de naissance très pratique, pour pallier le moindre désir et besoin de son futur enfant. Les biberons, les Babycook, les tables à langer et autres lits cododo, c’est cool ! Mais parfois, une liste de naissance, c’est aussi l’occasion de se faire faire offrir des objets qu’on n’aurait pas eu les moyens de s’acheter toute seule…

Ou de juste craquer son slip parce qu’on trouve ces langes trop mignons, cette boîte à histoire parfaite ou cette gigoteuse bien trop moelleuse, et qu’on n’a pas envie de justifier ses choix — qu’ils soient pratiques ou non.

C’est exactement ce qu’on a fait pour cette liste de naissance : on vous a sélectionné nos coups de cœur, ceux qu’on considère comme indispensables mais-pas-que, et on espère qu’ils vous plairont autant qu’à nous !

Une première conteuse pour s’éveiller en douceur

On vous avait déjà raconté tout l’amour qu’onporte à la conteuse Joyeuse, pour les 2-7 ans. Cette fois-ci, on assume tout autant notre passion pour cette nouveauté à destination des plus petits.

Tout aussi jolie que sa grande sœur, elle possède six faces toutes douces sur un cube qu’il faut secouer, tapoter ou bien tourner pour qu’elle nous livre ses bruits de la nature et ses berceuses parfaites pour endormir ou éveiller le petit lardon.

Sans ondes, sans écran, sans boutons, elle est certifiée dès la naissance aux normes CE et pourra grandir en même temps que votre héritier. Nomade et durable, elle est fabriquée en France et sera parfaite pour apaiser et rassurer le divin enfant.

Bon par contre, elle a le pouvoir magique d’endormir également les jeunes parents épuisés. Est-ce que c’est une mauvaise chose ? Non, bien au contraire.

Ma Première Conteuse – Joyeuse – 79,90€

Une poussette Yoyo et rien d’autre

La Yoyo, la Rolls des poussettes, la star du bitume, est absolument magique. Si vous cherchez le modèle parfait qui se plie d’une main (et sans se coincer les doigts, le tout en portant le bébé sur un bras), qui peut passer en bagage cabine tant elle est petite une fois pliée et qui en plus a un design de ouf, ne cherchez plus, c’est la Yoyo qu’il vous faut.

Utilisable de la naissance et jusqu’à ce que l’enfant veuille vaquer à sa vie sur ses deux jambes, elle sera plus qu’utile pour tous les parents qui vivent en ville. Et en dehors de tout ça, pourquoi on aime la Yoyo ? Pourquoi on la veut sur sa liste de naissance ? Parce qu’elle est, et c’est particulier de se dire ça pour une poussette, hyper classe.

Son design est fin et travaillé, les choix de ses coloris ne sont pas criards ou ternes comme un grand nombre de poussettes, et elle file un coup de classe et de style à celles et ceux qui accordent de l’importance à ce genre de détails.

Personnellement, c’est totalement mon cas, donc la Yoyo m’est indispensable, surtout en vivant dans une grande ville.

Poussette YOYO2 avec sa nacelle et son sac – 731,20 €

Un doudou tout doux Moulin Roty

Moulin Roty, c’est un peu la marque qui donne envie de redevenir soi-même un bébé. Mais bon : justifier qu’on pique volontairement les peluches de ses enfants n’est pas toujours facile, donc on peut aussi se contenter de lui trouver les doudous les plus doux possibles.

C’est le cas avec celui-ci, issu de la collection Après la pluie. Composé d’un mélange de coton et de polyester, Brume (c’est son petit nom) peut aussi être brodé au prénom de l’enfant, pour plus de personnalisation.

Doudou souris – Moulin Roty – 19,99 €

Un cube d’activités pour occuper l’héritier

C’est bien mignon d’offrir des doudous et des poussettes, mais il ne faut pas oublier les petits objets qui permettent aussi à l’héritier de s’éveiller ! Vu qu’on n’est pas des bêtes, on fait ça en douceur, et on utilise des objets doux et mignons qui pourront aider le grumeau à découvrir le monde qui l’entoure.

Avec le cube d’activités de Noukie’s, issu de leur collection Iconiques en coton bio, l’enfant en plein apprentissage pourra découvrir sa tête grâce au miroir intégré, mâchouiller les morceaux de tissus qui font des bruits de papiers froissés (passion de 99% des bébés en réalité), ainsi que le secouer et se le passer d’une main à l’autre, pour bosser ses capacités motrices.

Cube d’activités – Noukie’s – 32,95 €

Une gigoteuse pour garder les cuissots au chaud

Alors oui OK, c’est bien mignon tout ça, mais si on craquait un peu aussi sur les gigoteuses (ou les turbulettes, chacun son église vu que ça veut dire la même chose) ? Ça tombe bien : on a eu un petit coup de cœur pour la collection Tiga et Stegi en Veloudoux !

Les personnages — une girafe ou un dinosaure — sont brodés sur ces gigoteuses d’une douceur incroyable, comme à peu près tous les produits Noukie’s.

L’ouverture, sécurisée en zip vers le bas, permet de changer le lardon en pleine nuit sans avoir à le sortir entièrement de son cocon, et les boutons-pression au niveau des épaules permettent d »adapter correctement et de façon sécurisée la gigoteuse à l’âge de l’enfant. Grâce à ces détails, il ne risque pas de glisser dans le fond — ce qui est quand même pas mal, n’est-ce pas ?

Idéales à la mi-saison, ces gigoteuses sont parfaites pour une température de chambre allant de 16 à 21 degrés.

Gigoteuse Stegi de Noukie’s – 6-36 mois – 72,95 €

Un tapis d’éveil pour le voir rouler sur lui-même

Une fois que l’héritier dépasse le stade du dodo/manger/changer la couche/repeat, pouvoir le poser quelques minutes par jour et le laisser faire sa vie sur un tapis d’éveil est une bien bonne idée.

Mais un tapis d’éveil, qu’est-ce que c’est ? C’est, comme son nom l’indique, un tapis (waouh, quelle info) qui permet d’aider le bébé à s’éveiller.

Nous avons décidé de vous parler de notre petit coup de cœur de la marque Moulin Roty, issu également de leur collection Après la pluie, qui a l’avantage non négligeable de posséder des feuilles en tissu qui font scritch-scritch, mais aussi un lapin à grelot ET un anneau à billes caché dans une pomme. Une vraie aventure pour les petits lardons qui veulent découvrir leur environnement.

Ce tapis est relativement grand (il mesure 100x100cm) et sa douceur est parfaite pour les plus petits (ou pour les parents qui veulent taper une sieste discrètement).

Tapis d’éveil – Moulin Roty- 128,99€

Des chaussettes de Royal Baby

Bon alors oui, les chaussettes de chez Royalties Paris ne sont pas données, mais bordel, c’est aussi à ça que servent les listes de naissance : à se faire offrir ce qu’on veut voir aux pieds de notre héritier !

Ce coffret de naissance est composé de trois paires toutes douces aux motifs absolument royaux, tricotées dans des fils de coton supérieur recyclé et certifié Oeko-tex. Leur fabrication est française, et vous pouvez même choisir des modèles assortis aux chaussettes des adultes — afin d’être complètement raccord, styliquement parlant, avec votre nouveau-né.

Oui, c’est classe, oui, c’est royal, oui j’en veux pour mon deuxième enfant à naître.

Coffret de naissance « Les Classiques » Royalties Paris – 39€

Des langes qu’on a envie de porter en foulard

Dernier coup de cœur de cette sélection, mais pas des moindres… et c’est encore chez Moulin Roty qu’on va toquer.

Toujours issu de la collection qu’on adore Après la pluie, cet ensemble de trois langes en coton biologique certifié GOTS vous permettra d’essuyer tous les fluides impromptus émanant du petit gigot, de pouvoir aussi lui faire un petit matelas d’appoint pour le changer n’importe où et pourra également lui servir de doudou s’il est du genre à s’attacher plus que de raison à ce qu’il mâchouille.

En bonus, vous pouvez faire broder un des langes au prénom du gigot, pour marquer le coup et le personnaliser au max !

Set de 3 langes imprimés – Moulin Roty – 26,99 €

Alors, vous allez craquer sur quoi ?

Crédit photo image de une : Jonathan BorbaHire / Unsplash