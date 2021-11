Nos 6 jouets coups de coeur pour ce Noël 2021

Si vous ne savez trop quoi offrir pour Noël cette année aux enfants de votre entourage, on vous partage nos découvertes !

Vous le savez : chez Daronne, on aime les jouets. On aime les tester, on aime en parler, et on aime vous partager nos coups de cœur. Forcément, avec Noël qui approche, on a déjà toute une sélection de nos chouchous, et vu qu’on est hyper sympa, on vous partage tout ça.

Peut-être que ça pourra vous inspirer pour vos cadeaux de Noël, et on en sera bien contente d’y avoir contribué ! Parce que tous les jouets dont on vous parle ici ont été testés par nos cobayes personnels, à savoir nos propres enfants. Il faut ce qu’il faut.

Le puzzle WWF, pour éveiller les consciences

Ce bon gros puzzle de 350 pièces 100% écoresponsable a été créé par Janod en partenariat avec la WWF. Il aidera les mômes à en savoir un peu plus sur les espèces en voie de disparition, et — grâce au livret éducatif fourni avec — à comprendre le rôle de la WWF et ses actions menées pour aider à protéger les espèces animales menacées.

En plus des pièces du puzzle, 44 animaux en carton sont à assembler et à placer pour donner du relief, avec le nom des espèces indiqué au dos de chaque figurine.

De quoi occuper tout le monde pendant les longs week-ends pluvieux qui s’annoncent !

ACHETEZ LE PUZZLE ÉDUCATIF JANOD & WWF – 28,70€

À partir de 7 ans.

La conteuse merveilleuse

On vous en parlait déjà l’année dernière, mais la conteuse merveilleuse reste notre coup de cœur, mois après mois.

Le principe est simple : c’est une boîte à histoires sous forme de cube, composée de 6 faces joliment décorées. Et quand on secoue le cube, un conte parfaitement raconté ou une musique se lance. Pas de boutons, pas d’écran, pas d’ondes !

En plus, vous pouvez aussi enregistrer votre voix pour lire vous-même des histoires à vos enfants pour les soirs où vous êtes loin, ou y importer vos musiques préférées si vous voulez inculquer vos valeurs musicales à vos neveux et nièces. (Est-ce que ma fille écoute des compilations de David Bowie avec ? C’est bien possible, oui.)

Pour la faire fonctionner, c’est très simple : il suffit de la tapoter, de la faire tourner ou bien de le secouer et hop, roulez jeunesse, c’est parti pour des heures et des heures d’histoires et de chansons. Pratique pour les longs trajets en voiture ou pour complémenter les histoires du soir, la conteuse s’utilise partout, tout le temps, le tout avec une autonomie de 23 heures.

Cette merveille peut s’utiliser à partir de 2 ans, et je parlerai très bientôt d’un second modèle de la marque, disponible cette fois-ci dès la naissance !

PAR ICI POUR LA CONTEUSE MERVEILLEUSE – JOYEUSE – 79,90€

L’ours curieux Cubby, pour jouer en douceur

Notre petit chouchou, on l’avoue.

L’ours Cubby, tout doux et suffisamment grand pour qu’on ait envie de lui faire des vrais câlins, c’est une grosse peluche interactive dont il faut prendre soin. Il possède pas moins de 100 combinaisons de sons et de mouvements, et interagit avec l’enfant sans que ça ne fasse trop flipper façon Chucky.

Il bouge la tête, le museau, les pattes, ronfle, joue de la musique douce quand vient l’heure de la sieste et deviendra le parfait doudou pour les plus petits. Oui; on est un peu jalouse : on aurait vraiment aimé avoir un Cubby quand on était petites, nous aussi.

GO FAIRE UN CÂLIN A CUBBY – HASBRO – 81,99€

À partir de 4 ans.

La conteuse Faba, pour écouter de la musique

Une petite nouvelle chez les conteuses d’histoire ! Celle-ci ressemble à un mange-disque de notre enfance, et peut surtout servir à diffuser toutes les musiques que l’on veut, grâce à son système audio bien costaud.

Le principe, pour les petits, est assez simple : on allume la conteuse, on pose un petit personnage sonore sur le dessus (ils sont à collectionner) et hop, ça diffuse les musiques adaptées.

Mais ce qui tape surtout dans l’œil, c’est son petit côté rétro qui va séduire les parents les plus nostalgiques des années 80, c’est certain !

DÉCOUVREZ FABA SUR AMAZON POUR 59,90 €

Dès la naissance, sous la surveillance des parents.

Je découvre les émotions, pour se détendre

Ce joli coffret, adapté de l’album à succès La couleur des émotions d’Anna Llenas, est parfait pour les plus petits — qui peuvent avoir parfois du mal à comprendre toutes les émotions qui les traversent et qu’ils ne peuvent pas toujours comprendre ou contrôler.

Avec cette grande boîte de jeu, ils pourront, grâce à 10 activités évolutives, développer leur curiosité et leur langage, identifier et apprivoiser leurs émotions, et apprécier un vrai moment de retour au calme en douceur avec des exercices de yoga adapté à leur âge.

Le petit plus : un guide pédagogique accompagne le parent qui joue avec des explications et explique les bénéfices concrets de chaque activité.

ACHETEZ « JE DÉCOUVRE LES ÉMOTIONS » DE NATHAN – 28,27 €

À partir de 3 ans.

Jojo Factory et Minikane : la collaboration

Enfin, terminons cette sélection par une collab’ qui vient de voir le jour exprès pour les prochaines fêtes et qui CLAQUE SA DARONNE : Minikane, la marque de poupées et d’habits merveilleux, s’unit à Jojo Factory, la marque d’accessoires pour enfants pour proposer des poupées parfaitement stylées et leurs poussettes assorties, désignées comme jamais.

Si son prix peut un peu interroger, il s’explique par la qualité des produits, la certification Oekotex et 100% coton des poussettes et des vêtements des poupées. De plus, les poussettes sont enduites en France, en PVC brillant sans phtalates. Du tout bon pour cette collaboration !

Un beau cadeau de Noël pour se la péter sur le bitume ou dans les parcs de jeux. Sans compter que les poupées sentent bon la vanille, ce qui est ma petite madeleine de Proust personnelle…

PAR ICI POUR LA POUPÉE ACHILLE MINI KANE X JOJO – 80,50€

ET PAR LÀ POUR LA POUSSETTE LAND MINI KANE X JOJO – 65,00 €

J’en connais qui vont se précipiter sous le sapin dans quelques semaines…

Crédit photo image de une : Tatiana Syrikova Pexels