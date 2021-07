6 techniques de pro pour occuper les enfants en voiture

Les vacances approchent et les longs trajets en voiture aussi ? OK, pas de panique, on vous file nos techniques de sioux pour occuper les mômes pendant les heures de route.



Même s’il peut être tentant de vouloir abandonner son enfant sur une aire d’autoroute après avoir passé 659 kilomètres rythmés par les « on arrive quaaaaand » de votre cher petit héritier, on se charge de vous trouver quelques astuces qui l’aideront (et vous aussi du coup) à lui donner l’impression que le temps passe plus vite, et lui feront croire qu’être enfermé dans un habitacle étroit n’est pas une si grande torture.

Organiser un blind-test musical en voiture

Vous pouvez bien sûr l’adapter à l’âge et aux appétences de l’enfant, mais vous pouvez aussi en profiter pour lui faire découvrir vos propres goûts musicaux plus ou moins douteux ! Bon, il vaut mieux éviter quand même de lui faire écouter l’intégralité des paroles de Je veux te voir de Yelle ou de Saint Valentin d’Orelsan, mais vous pourrez lui faire partager tout votre amour pour des chanteurs morts comme Kurt Cobain ou Freddie Mercury.

De son côté, il pourra vous surprendre par sa capacité dingue à reconnaître Petit escargot dès les premières notes. Votre enfant serait-il le prochain Mozart ? Non sûrement pas, faut pas abuser (quoi que). Mais ce sera sympa.

Organiser des jeux avec son environnement

Comme celui du « le premier qui voit une voiture jaune a gagné » alors que personne n’a de voiture jaune dans le monde à part La Poste ou presque (parce que c’est moche, les voitures jaunes) (oui je juge y a quoi), ou encore « est-ce que tu peux me dire si tu vois une vache dans un champ » alors que vous êtes en plein milieu de l’autoroute sans une seule trace de verdure autour.

Ça active l’attention, ça l’oblige à regarder dehors et à se concentrer, et ça l’occupe pendant au moins 7 minutes 30.

Le jeu ultime du petit bac, à l’oral pour passer le temps

Vous connaissez le but du Petit bac ? Vous devez trouver un objet ou un animal, un fruit, etc., qui commence par une lettre de l’alphabet choisie à l’avance.

Ce jeu est parfaitement adaptable en voiture avec tous les enfants qui connaissent leur alphabet.

Vous lui dites « je pense à la lettre B » et votre môme doit trouver un mot dans chaque catégorie qui commence par cette lettre. À la fin, on compte les points et le gagnant se voit offrir une glace à la prochaine sortie sur une aire d’autoroute (ou pas hein, vous faites bien ce que vous voulez).

Pour les plus petits qui ne connaissent pas encore leur alphabet, il y a la version « à quoi je pense » : vous devez penser à un animal, un objet ou une personne, et votre enfant doit devinez qui ou ce que c’est, grâce à vos réponses qui ne sont que « oui » ou « non ».

Allez hop, mise en condition, avec dialogue et tout :

« – Est-ce que c’est un animal ? Oui.

– Est-ce qu’il vole ? Non.

– Est-ce qu’il a des griffes ? Oui.

– Est-ce que c’est un chat ? OUI ! NOUS AVONS UN GAGNANT ! »

Oui bon, ça peut paraitre aussi excitant qu’un discours de Jean Castex raconté comme ça, mais en vrai, ça occupe et c’est marrant.

Une tablette, pour les diriger tous

Oui bon, il y a un moment, au bout de 500 bornes rythmées par des comptines, des jeux oraux et des pauses piquenique, où la tablette et votre abonnement à Netflix ou Disney + deviennent vos meilleurs amis.

Alors certes, on y va mollo sur la durée, on choisit le contenu que l’enfant va regarder, mais en vrai si vous avez réussi à tenir déjà tout ce temps sans appuyer sur play, c’est déjà une belle victoire ! Vous pouvez être fière de vous, et lancer sans culpabiliser La Reine des Neiges ou Raya et le dernier dragon.

Le livre audio, cette invention magique

Que ce soit grâce à des boîtes à histoires — telles que la Lunii ou la conteuse merveilleuse — ou alors grâce à un bon vieux CD ou MP3 balancé dans l’autoradio, les histoires lues spécialement pour les enfants peuvent vous permettre de souffler dans le calme et de vous concentrer sur la route pendant de longues minutes, en paix.

En plus, ça permet aussi de faire une pause des écrans, et c’est franchement pas mal.

Des jeux de société format voyage

Vous les avez sûrement connus pendant votre propre enfance, mais sachez qu’ils remportent toujours autant de succès.

Les Puissance 4, les Qui est-ce ? ou encore une bonne vieille Bataille navale restent des indémodables qui peuvent faire bien passer le temps aux plus jeunes.

Bon, c’est plus pratique si vous avez deux enfants à l’arrière de la bagnole qui ont à peu près le même âge pour jouer ensemble, car sinon l’un des parents doit se coltiner le truc, le tout en se déboîtant à moitié l’épaule et en se faisant un torticolis à force de se retourner depuis le siège passager.

Mais hé, on fait pas des enfants pour êtres peinardes hein, ça se saurait.

Allez, à vous l’autoroute des vacances et bon courage !

Crédit photo image de une : Harrison Haines / Pexels

