Quelles sont les meilleures boîtes à histoires pour les enfants ?

Très en vogue depuis plusieurs années, les boîtes à histoires pour les enfants fleurissent un peu de partout. Mais comment choisir celle qui correspondra le plus à son enfant ?

Vous connaissez le concept des boîtes à histoires ? Ces petits objets, au design généralement soigné, permettent aux enfants de se divertir sans les écrans en écoutant des histoires et des contes. Relaxantes, divertissantes, pédagogiques et ludiques, elles s’imposent depuis des années dans le doux monde de la parentalité.

Si le concept global est pratiquement identique pour toutes les boîtes à histoire, toutes ne se ressemblent pas. On en a testé un petit paquet, et on va vous aider à voir plus clair dans toutes les offres proposées.

Avec les grandes vacances qui arrivent et les longs trajets en voiture ou en train qui se profilent, investir dans une de ces petites boîtes permettra à vos enfants de s’occuper dans le calme (et c’est exactement ce qu’on veut, pendant 8 heures de route, n’est-ce pas ?)

Notre avis sur Ma fabrique à Histoires de Lunii

La marque Lunii et sa Fabrique à Histoires est devenue un incontournable sur le marché des boîtes à histoire. Le concept est top : l’enfant peut choisir, à l’aide d’un bouton à tourner, quelle histoire il veut écouter, quel personnage va prendre place dans son histoire, le lieu où l’endroit où elle va se dérouler et quel objet sera mis en avant. Le tout sans ondes, sans écrans, sans wifi et fabriqué en France. Un combo gagnant !

Les points positifs : son design, le concept du multichoix, et le fait que l’on peut écouter des histoires dans plusieurs langues différentes. Deux histoires sont déjà incluses à l’achat de la Lunii.

Les points négatifs : les histoires additionnelles (téléchargeables par port USB via le LuniiStore) sont un peu chères, entre 5 et 13€.

La Fabrique à Histoires de Lunii – Nature & Découvertes – 64,95 €

Notre avis sur Merlin de Bayard et Radio France

Merlin, c’est l’enceinte éducative proposée par Radio France et Bayard. Ce qui donne un assez bon aperçu de la qualité des histoires proposées ! À l’intérieur, on trouve plein de choses : des contes traditionnels, des comptines, des contenus pédagogiques et ludiques pour découvrir l’espace ou l’Histoire, de l’initiation au yoga pour aider les enfants à se relaxer, des comptines en anglais…

Les points positifs : son contenu hautement qualitatif et son design de transistor un peu rétro

Les points négatifs : un manque d’indication du niveau de la batterie, qui ne prévient pas quand celle-ci va s’éteindre.

Enceinte Merlin – Fnac – 79,99 €

Notre avis sur la Conteuse merveilleuse de Joyeuse

On vous avait déjà un peu raconté tout le bien que l’on pense de la Conteuse merveilleuse, mais on en rajoute une couche ici. Le principe est simple : c’est une boîte à histoires sous forme de cube, composé de 6 faces joliment décorées. Et quand on secoue le cube, un conte parfaitement raconté ou une musique se lance. Pas de boutons, pas d’écran, pas d’ondes ! Deux conteuses sont disponibles : la 0-2 ans, ou la 2-8 ans.

Avec la conteuse, vous pouvez télécharger plus de 2000 titres d’éditeurs jeunesse, enregistrer aussi vos propres histoires et encore importer directement vos musiques préférées, si vous voulez que vos mômes soient fan de David Bowie dès leur départ, pour leur filer de bonnes bases dans la vie.

Les points positifs : très résistante, personnalisable et évolutive (on peut changer les faces de la boite avec des design différent quand l’enfant grandi). Entièrement fabriquée en France.

Les points négatifs : L’utilisation n’est pas très intuitive au début, il faut du temps pour la prendre en main correctement, et il manque une prise jack pour un casque.

La Conteuse merveilleuse chez Nature & Découverte – 79,90 €

Notre avis sur la Conteuse d’histoires Faba

La Faba est une petite enceinte pratique et jolie, qui est très facile d’utilisation. Le concept ? Vous posez une petite figurine dessus (que l’on peut trouver dans de nombreux commerces), et l’histoire (ou la musique) se lance. On peut collectionner les figurines, mais aussi utiliser la Faba uniquement comme enceinte pour diffuser de la musique grâce au Bluetooth. Le volume est contrôlé spécialement pour les enfants, ils ne peuvent pas non plus faire trembler les murs en lançant « Petit escargot » comme s’ils sortaient en boîte.

Les points positifs : Sa petite taille, elle peut se transporter et se poser partout

Les points négatifs : Les figurines sont un peu chères et ne contiennent que deux histoires, une dizaine d’euros environ, qualité sonore pas au top.

La Conteuse d’histoires Faba – EN SOLDES – 30,19€ au lieu de 59,90 €

Notre avis sur la Toniebox

Un peu dans la même vibe que la Faba juste au-dessus, la Toniebox est une enceinte qui fonctionne avec des petites figurines qu’il faut apposer sur le dessus pour écouter des histoires ou des chansons. Nomade, de super qualité et avec un design génial, la Toniebox est aussi très intuitive avec des commandes facilement accessibles aux enfants, comme le tapotage sur les côtés pour changer de chapitre, le pinçage des oreilles de la boîte pour ajuster le volume…

Son truc en plus ? Ses partenariats avec des licences et des éditions qui plaisent aux enfants, comme la Pat’ Patrouille, Disney, Pixar, Elmer, ou encore Astérix et Obélix. De quoi occuper les oreilles des plus petits pendant un bon bout de temps.

Les points positifs : Elle est solide, le design est très sympa, les finitions soignées, la qualité audio est parfaite et elle est disponible en plusieurs coloris.

Les points négatifs : Configuration un peu compliquée à mettre en place au début, et figurines à collectionner un peu chères (ce qui peut se justifier par la qualité et la durée des histoires)

Coffret Toniebox – Fnac – 79,99 €

Notre avis sur Mon petit Morphée

Mon Petit Morphée n’est pas une boîte à histoires au sens propre, mais c’est une boîte de méditation qui permet aux enfants de se relaxer et de se détendre. Idéale pour faire redescendre l’excitation avant le coucher, elle permet de renverser un peu la vapeur de l’héritier et de lui permettre de faire un retour au calme tout en douceur. Avec Mon Petit Morphée, les enfants peuvent faire des séances de méditation, écouter des musiques relaxantes ou des sons de la nature, et se dé-ten-dre.

Les points positifs : son autonomie de 7 à 10 jours à charge pleine, son design avec sa poignée en bois et les 192 types méditations différentes proposées.

Les points négatifs : son prix un peu élevé, et l’impossibilité de charger d’autres histoires ou ambiance que celles incluses dans la boîte.

Mon Petit Morphée – Nature & Découverte – 79,95€

Notre avis sur la Yoto Player

La Yoto, elle fait tout (ou presque) : radio, réveil, veilleuse, boîte à histoire… Ce petit cube remplit pas mal de fonctionnalité à lui tout seul, même s’il ne fait pas encore le café. En plus des cartes qui se collectionnent et qui s’insèrent pour écouter des histoires ou des musiques (le choix est extrêmement varié), la Yoto sert aussi de repère aux enfants pour qu’ils apprennent à faire la différence entre le jour et la nuit grâce son horloge pédagogique.

Les points positifs : Les cartes sont bien classées par âge, par thématique, par langues et on peut « créer » aussi des cartes vierges pour y enregistrer sa propre voix.

Les points négatifs : un peu compliqué à utiliser au début et son tarif est un peu élevé.

La Yoto Player sur le site de la Fnac – EN SOLDES à 30,08 € au lieu de 92,99€

Notre avis sur la Storikid de Vtech

Vtech a également sa boîte à histoires. Le géant du jouet propose la Storikid, une boîte interactive qui contient plus de 80 contes, poèmes, fables, histoires et chansons, et qui projette également des images animées pendant la diffusion de l’audio, histoire de dynamiser le moment. En plus de tout ça, la boîte à histoire sert également de veilleuse et le petit chien sur le dessus raconte des blagues à chaque fois qu’on lui appuie dessus. Bon, c’est des blagues pour enfants hein, mais moi je suis bon public, et ça me fait marrer.

Les points positifs : Un gros catalogue de contenus est déjà inclus dans la boîte, et il est possible d’en télécharger en rab.

Les points négatifs : Le design n’est pas des plus harmonieux comparé à d’autres boîtes à histoires.

Conteuse Vtech StoriKid sur le site de la Fnac – 54,99 €

