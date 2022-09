Cette peluche a reçu le Grand Prix du Jouet interactif de l’année !

La 39ᵉ édition du Grand Prix du Jouet, pour l’année 2022, a décidé d’attribuer le prix du jouet interactif à Mama Surprise de Moose Toys.

Cette année, pour sa 39e édition, le Grand Prix du Jouet a décidé de récompenser une peluche cochon d’Inde toute douce dont il faut s’occuper avec attention, pour qu’elle mette bas non pas d’un, non pas de deux, mais bien de trois bébés.

Mama Surprise, la peluche interactive qui va envahir le dessous des sapins

Mama Surprise est un mignon cochon d’Inde qui vit dans une petite maison avec des portes et une fenêtre. Elle chante, se fait brosser le poil, et s’illumine, plus on prend soin d’elle.

À force de soins et d’attention, une fois reposée dans sa cabane, elle donne naissance à un petit bébé cochon d’Inde, puis le jour suivant un deuxième, puis un troisième le jour d’après. Chaque bébé tombe du haut de la cabane avec une petite pochette surprise remplie d’accessoires accompagnés d’un certificat de naissance.

Bon, il n’y a pas de co-parent cochon d’Inde pour l’accompagner et la Mama se retrouve un peu trop en solo avec ses trois mômes à faire naître et à gérer ensuite, mais c’est un jouet mignon pour les plus petits qui peuvent attendre avec impatience que les bébés naissent pour s’en occuper par la suite.

Même si on a pas nécessairement besoin d’être deux pour élever un cochon d’Inde (oui), rien n’empêche l’enfant de glisser une autre peluche dans la cabane pour jouer le rôle de celui ou celle qui accompagne la Mama dans son périple.

Mama Surprise est déjà disponible dans les magasins, et également sur les sites d’e-commerce.

Mama Surprise disponible notamment chez Amazon – 69,99 € au lieu de 79,99 €

