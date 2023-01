Quel est le nouveau montant de la prime à la naissance en 2023 ?

Le gouvernement a décidé de revaloriser le montant de la prime versée aux futurs parents, sous conditions de ressources.

Article publié en juillet 2022

Sortez le champagne (non). Si vous ne le saviez pas déjà, lorsque l’on accueille pour la première fois, ou même pour les suivantes, un enfant chez soi, la Caf (Caisse d’Allocations familiales) peut verser une somme conséquente, sous condition de revenus.

La prime à la naissance, qu’est-ce que c’est ?

La prime à la naissance fait partie de la prestation d’accueil du jeune enfant, la Paje pour les intimes, et comprend aussi l’allocation de base, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), le complément de libre choix du mode de garde (Cmg) mais aussi la prime à l’adoption.

Toutes les personnes qui attendent un enfant et qui résident en France peuvent y avoir droit, si leurs revenus ne dépassent pas un certain plafond, et que les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales sont bien remplies.

De plus, comme il est indiqué sur le site de la Caf, afin de pouvoir bénéficier de cette prime, vous devez (ou votre médecin) avoir déclaré votre grossesse dans les 14 premières semaines à la Caf et à la Caisse primaire d’Assurance maladie.

Si tout cela est fait (et que vous êtes bien inscrite à la Caf), le calcul et le versement de la prime à la naissance sont automatiques, vous n’avez pas d’autres démarches à faire.

Versée au cours du 7e mois de grossesse, elle permet d’alléger le coût des dépenses liées à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, comme le matériel de puériculture, un possible déménagement si le logement actuel est trop petit, ou participer aux frais d’achat d’une voiture plus grande afin de pouvoir transporter l’enfant.

Peu importe comme vous utilisez la somme qui vous est transmise.

La prime à la naissance augmente

En 2022, le montant de la prime de naissance est de 965,34 euros. Le gouvernement ayant décidé de donner un coup de pouce aux ménages pour suivre l’inflation et la hausse des prix à la consommation, elle se voit dotée d’une augmentation de 4%, la faisant ainsi passer à 1 003,95 euros.

Cette prime est doublée pour les parents qui attendent des jumeaux, pour un total de 2 007,90 euros.

Cette revalorisation non négligeable est dès à présent rétroactive au 1er juillet 2022.

