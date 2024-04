Voici le montant du revenu annuel avec lequel vous vous sentiriez en sécurité financière (étude)

Selon une étude américaine menée dans plusieurs pays, en France, plus de 45% des individus se sentiraient en sécurité avec un salaire annuel de 50 000 euros.

De quel revenu annuel auriez-vous besoin pour dormir sur vos deux oreilles ? Le média américain CNBC et l’institut de sondage SurveyMonkey ont fait le calcul. Dans une étude publiée mercredi 3 avril, ils ont étudié à partir de combien de revenu annuel les individus se se sentiraient en sécurité financière, interrogeant des personnes dans plusieurs plusieurs pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Mexique, Singapour, mais aussi la France.

4% des Français estiment ne jamais pouvoir se sentir en sécurité financière

L’enquête a proposé quatre tranches de revenu annuel aux sondés afin qu’ils puissent donner leur avis : 50 000 euros, 100 000 euros, 500 000 euros et 1 million d’euros (ou dollars selon les pays). Certains répondant estiment ne jamais pouvoir se sentir en sécurité financière.

En France sont alors 45%, presque une majorité absolue, à estimer pouvoir être à l’abri financièrement en gagnant 50 000 euros par an. Ils sont ensuite 30% à considérer l’être à partir de 100 000 euros par an, 13% à 500 000 euros, et 4% à 1 million. Néanmoins, quelques 4% estiment ne jamais pouvoir se sentir en sécurité financière.

Des réponses qui dépendent de plusieurs facteurs : la part des dettes et crédits par personne, les économies réalisées en cas d’urgence, le fait d’être parent ou non, ou encore plus globalement, le coût de la vie du pays de résidence.

