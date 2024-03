Montant de l’argent de poche : donnez-vous plus (ou moins) que la moyenne?

À l’occasion de la semaine de l’éducation financière, la Fédération bancaire française a dévoilé ce 18 mars les résultats de son baromètre sur l’argent de poche des 8-14 ans.

Les enfants dépensent plus, mais différemment qu’il y a cinq ans. Le 18 mars dernier, la Fédération bancaire française (FBF) a publié son « baromètre annuel sur l’éducation financière et budgétaire des enfants âgés de 8 à 14 ans ». En moyenne, ils reçoivent 29 euros d’argent de poche par mois. Un montant moins élevé chez les 8-10 ans qui bénéficient de 24 euros d’argent de poche, contre 32 euros pour les 13-14 ans. Une étude publiée en 2022 avait, par ailleurs, révélé des disparités dans les montants selon le genre de l’enfant, vous ne rêvez pas. Les adolescents reçevaient en moyenne 4€ d’argent de poche de plus par mois que les adolescentes.

Plus d’achat de seconde main

Par ailleurs, la FBF note un comportement différent chez les enfants qui perçoivent de l’argent de poche : bien qu’ils soient plus conscients de la notion de budget, l’argent n’a plus vocation à être épargné. Bien au contraire, il est même bien dépensé par les enfants.

C’est la tranche d’âge des 11-12 ans qui est la plus dépensière : 56% des enfants sondés n’envisagent pas du tout d’épargner. Soit une évolution de plus de 14 points en seulement un an. Une fois l’argent en poche, les jeunes dépensent seuls, sans être accompagnés de leurs parents.

Et ils dépensent beaucoup en ligne, bien que ces achats soient en légère baisse de 4 points. Bonne nouvelle, les jeunes dépensiers se tournent beaucoup vers la seconde main, les objets d’occasion, mais aussi la revente (avec une hausse de 8 points en cinq ans). Car 48% d’entre eux indiquent être prêts à revendre des objets qui ne sont plus de leur âge plutôt que de donner ou de jeter. Soit une hausse de trois points depuis 2022.

