Lili, mère solo, 2 017€ mensuels : « on fait des sacrifices tous les jours »

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Lili qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

Lili vit seule avec son fils de 14 ans, son conjoint étant décédé lorsqu’elle était enceinte. La partie principale de leurs revenus vient de son salaire pour son poste de fonctionnaire dans une administration d’État.

Un salaire qu’elle trouve peu élevé, comparé à ce qu’elle pourrait toucher dans le secteur privé. Mais pour le moment, elle n’a pas d’autre choix que d’y rester :

« Je sais qu’avec mon expérience, je pourrais être payée beaucoup plus dans le privé. Mais le célibat fait que je ne peux pas me permettre de partir et de prendre le risque de me faire licencier, ou de voir une période d’essai se rompre et me retrouver sans rien du jour au lendemain…

Le problème, c’est que plus le temps passe, et plus je perds au change : les loyers augmentent, les APL baissent, mon salaire augmente à peine, et la question continue à se poser. Est-ce que je prends des risques sachant que si je me casse la gueule, mon fils en paiera les conséquences, ou est-ce que j’essaie de survivre avec une paie de fonctionnaire qui ne suffit pas ? »